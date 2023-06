Park oživí sídliště Vajgar v Jindřichově Hradci, přibudou i parkovací místa

Město se chce nejprve pustit do vybudování centrálního parku. Jeho jižní části budou dominovat zatravněné plochy. „V době, kdy jsme dostali zadání, tam byly záměry na novou výstavbu. Nabízela se, protože tam je hodně volného místa. Rozhlehlost toho prostranství má ale velkou hodnotu,“ řekl architekt a jeden z autorů územní studie sídliště Tomáš Beneš, který nyní připravuje projekt.

Ten potřebuje rada města k podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ministerstva pro místní rozvoj, která by pokryla 85 procent celkových nákladů. Kolik bude komplexní revitalizace sídliště stát, ještě není jasné.

„To budeme vědět po zpracování projektu. Teď se to musí přenést do konkrétní podoby, která bude mít výkaz, výměr a položkové listy. Při podávání žádosti už budeme vědět, jak drahé by to všechno bylo,“ vysvětlil starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár.

Žádost o dotaci pro Jindřichův Hradec zpracuje společnost G project za 250 tisíc korun bez DPH. Pokud by město s žádostí uspělo a zastupitelé by předkládaný návrh schválili, mohl by se centrální park budovat od léta 2024 do jara 2025.

V plánu je i bytový dům

Na rozsáhlém území kolem 5. základní školy se momentálně nachází několik opotřebovaných laviček, upravit potřebují i zpevněné plochy. „V severní části stojí základní škola nebo poliklinika. Před nimi chceme vybudovat kvalitní prostory, které tam teď chybí. Víceméně je tvoří parkoviště,“ popsal Beneš.

Architekti chtějí do parku začlenit také prvky pro hospodaření s dešťovou vodou. Snaží se o její udržení a vsakování například pomocí sítí poldrů a speciálních pásů. Projekt centrálního parku chce Tomáš Beneš dokončit do konce roku. „Pro potřeby zpracování žádosti o dotaci budeme postupovat kontinuálně,“ doplnil.

Na sídlišti, kde v současnosti žije přibližně šest a půl tisíce lidí, má podle návrhu vzniknout i nový bytový dům s 20 byty. „Počet míst k bydlení není nijak dramaticky velký, ale cílem není sídliště zhušťovat,“ objasnil starosta Kozár s tím, že celý projekt má jako hlavní úkol lokalitu zvelebit.

Zatím není rozhodnuté, jaký druh bydlení v domě vznikne. „Ještě nejsme tak daleko. Mohli bychom investovat do městských bytů, zkusit oslovit developery nebo zvolit formu participace,“ přemýšlel Kozár.

Nedostatek parkovacích míst v okrajových částech Vajgaru, kde chybí větší plochy pro odstavení aut, chtějí architekti vyřešit několika způsoby. Kvůli velkým docházkovým vzdálenostem se jim varianta centrálního parkovacího domu nezdá jako vhodná.

„Řešením bude spíše reorganizace stání a případně doplnění menších parkovacích objektů v pečlivě vytipovaných místech,“ nastínil Beneš a měl na mysli částečně zapuštěné garáže s parkováním v suterénu nebo na střeše. Plánovaná polozapuštěná garáž by měla poskytnout dalších 110 míst. Tím by se ulevilo velkému počtu obyvatel sídliště. Při loňském dotazníkovém šetření si totiž téměř polovina lidí stěžovala právě na problém s parkováním.