Měsíční ztráta jindřichohradecké úzkokolejky je milion. Reorganizaci schválí v lednu

Pro lokomotivu z roku 1898 to byl v sobotu po kompletní opravě velký návrat. Vyrazila z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice. | foto: MAFRA

Reorganizační plán počítá s prodejem společnosti jako celku soukromému investorovi, řekl Jan Kysela, věřitel a předkladatel reorganizačního plánu.

„Tak byla ta reorganizace nastavena od začátku, prodej celého podniku, tedy vstup soukromého investora a splacení části dluhů. U nezajištěných věřitelů dojde k dvanáctiprocentnímu uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů,“ řekl Kysela.

Vlaky jezdily od srpna do konce září, pak ukončily turistickou sezonu. Obnovení provozu předpokládají na konci května. V současnosti ale JHMD nemá firmu, která by železnici připravila pro další sezonu a pro povolení provozu na dalších úsecích.

Doteď to dělala Swietelsky Rail CZ, která spolupráci ukončila. Zároveň na pozici jednatele Správy úzkokolejných drah (SÚD), jež je dceřinou společností JHMD, provozovatelem dráhy a získává povolení k provozu, skončí Tomáš Hůrka. Byl zaměstnancem Swietelsky Rail.

Ve vedení SÚD může být pouze odborník, který má praxi v provozování dráhy a schvaluje ho Drážní úřad. JHMD teď má dva měsíce na to, aby místo obsadila, a zároveň bude hledat firmu, která se bude starat o koleje. „Jakmile tato skutečnost vešla ve známost, tak se mi už ozvaly některé subjekty se zájmem o pomoc. Už řešíme možnosti, variantou je i to, že ve vedení SÚD bude osoba, která nebude spojená s firmou, jež by se starala o koleje,“ řekl Kysela.

„Hospodaření JHMD je nadále ztrátové, stále je zatíženo i nemalými náklady způsobenými insolvenčním řízením. Proto narůstá a blíží se k 30 milionům Kč. Každý měsíc se zvýší o jeden milion korun. Firma má na účtu 113 585 Kč. Díky čerpání úvěru uspokojuje ostatní závazky, například platby za dodávky energií nebo vody a není tak ohrožen provoz,“ řekl insolvenční správce David Jánošík.

Věřitelský výbor v září schválil JHMD financování provozu z úvěru sedmi milionů korun od společnosti good thing, která zajišťuje dopravu na železnici.

Do dnešní schůze věřitelů se přihlásilo 73 věřitelů s pohledávkami za více než 340 milionů Kč. Firma JHMD je v úpadku od podzimu 2022, kdy provoz vlaků zastavila.

27. ledna 2019