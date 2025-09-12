Jindřichohradecké úzkokolejky zřejmě získá druhý zájemce, první nezaplatil včas

Autor: ,
  9:33
Jindřichohradecké úzkokolejky zřejmě koupí společnost Fexlin za cenu 78,8 milionu korun. Rozhodli o tom ve čtvrtek věřitelé. Společnost Gepard Express, která v červnu uspěla v tendru na koupi zkrachovalých jindřichohradeckých úzkokolejek s cenou 83 milionů korun, ve stanoveném termínu nezaplatila celou částku.
Po téměř dvou letech se zase rozjela jindřichohradecká úzkokolejka. (10. srpna...

Po téměř dvou letech se zase rozjela jindřichohradecká úzkokolejka. (10. srpna 2024) | foto: Lundák PetrMAFRA

Po téměř dvou letech se zase rozjela jindřichohradecká úzkokolejka. (10. srpna...
Po téměř dvou letech se zase rozjela jindřichohradecká úzkokolejka. (10. srpna...
Po téměř dvou letech se zase rozjela jindřichohradecká úzkokolejka. (10. srpna...
Po téměř dvou letech se zase rozjela jindřichohradecká úzkokolejka. (10. srpna...
11 fotografií

Společnost Gepard Express proto požádala věřitelský výbor o prodloužení lhůty do 19. září. Výbor ale ve čtvrtek schválil, že přijme nabídku druhého v pořadí, společnosti Fexlin, za kterou stojí miliardář Otakar Moťka. Uvedly to weby Hospodářské noviny (HN) a Zdopravy. Rozhodnutí musí ještě schválit insolvenční soud.

Jindřichohradecké místní dráhy chtěl koupit majitel Gepard Expressu Albert Fikáček. Nestihl však složit celou částku do půlnoci z 1. na 2. září. Do čtvrtečního dne se mu sice podařilo cenu za úzkokolejky doplatit v plné výši, pro věřitelský výbor ale už bylo pozdě.

Jindřichohradecká úzkokolejka má další problém, kupec neuhradil včas celou částku

Podle vyjádření insolvenčního správce Davida Jánošíka pro web Zdopravy.cz neměl věřitelský výbor jinou možnost, než Fikáčka z řízení vyloučit a přijmout druhou nabídku ve výši 78,8 milionu korun.

Zaplatit celou částku se podle firmy Gepard Express nepodařilo „z důvodu neprovedení transakce ze strany jednoho z partnerů na účet insolvenčního správce včas“. Společnosti k včasnému zaplacení celé částky nepomohl ani prodej autobusové dopravy firmě RegioJet, ani dvacetimilionová půjčka od města Jindřichův Hradec.

Po téměř dvou letech se zase rozjela jindřichohradecká úzkokolejka. (10. srpna 2024)
Po téměř dvou letech se zase rozjela jindřichohradecká úzkokolejka. (10. srpna 2024)
Po téměř dvou letech se zase rozjela jindřichohradecká úzkokolejka. (10. srpna 2024)
Po téměř dvou letech se zase rozjela jindřichohradecká úzkokolejka. (10. srpna 2024)
11 fotografií

„Rozhodnutí věřitelského výboru svěřit trať firmě Fexlin přijímáme s pokorou,“ řekl pro HN Fikáček. Doufá, že pod novým vlastníkem se tratě znovu rozjedou a najdou smysluplné využití.

Za firmou Fexlin podle webů stojí Otakar Moťka. Sedmašedesátiletý podnikatel už zachránil a stal se majitelem skláren Kavalier nebo textilky Veba. Zatímco Fikáčkův Gepard Express plánoval aspoň symbolické obnovení provozu letos v září, Moťka zřejmě bude postupovat obezřetněji, uvedly HN.

K prodeji bylo 15 nádraží včetně budov, sedm z nich lze využívat pro rekreační ubytování. Dále se prodávaly dvě úzkorozchodné tratě z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a z Jindřichova Hradce do Obrataně, lokomotivy a vagony, různá vozidla, vybavení apartmánů, dopravních kanceláří, čekáren, kanceláří a opravny vozidel.

Úzkokolejka ožívá i díky dobrovolníkům. Jindřichův Hradec nabízí půjčku 20 milionů

JHMD loni získala povolení k provozu na tratích Nová Bystřice – Hůrky a Jindřichův Hradec – Kamenice nad Lipou. Vlaky jezdily jen v úseku Nová Bystřice a Hůrky.

Věřitel Jan Kysela připravil reorganizační plán, který ale většina věřitelů letos v únoru nepřijala a Kysela následně plán stáhl. Českobudějovický soud pak na konci března vyhlásil konkurz.

10. srpna 2024

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Nízké mosty jsou pastí pro dodávky. Řidiči se po nárazu rozsypal karavan

Dva mosty kousek od sebe s výškou jen 2,5 metru jsou v Písku pastí pro řidiče dodávek a obytných vozů. Jen od začátku roku tam policisté řešili deset událostí, kdy řidiči nedbali značek a zasekli se...

Muž po napadení mladistvými krvácel do mozku. Útoků bylo víc, trend však město odmítá

Premium

Policisté vyšetřují srpnový brutální útok skupiny mladistvých na muže v Třeboni. Jeden z jejích členů byl ve městě na dlouhodobějším pobytu z výchovného ústavu. Zraněný je stále v nemocnici. Útočník...

Orlík vydal další tělo, letos už třetí. Muže policisté hledali od ledna

Letos už třetí mrtvolu vydala Orlická přehrada. Při pátrací akci v předchozích dnech našli policisté nejprve část těla, v pátek dostali oznámení, že na hladině plavou lidské ostatky. Utonulý měl u...

Sparta ustála drama v závěru. Extraligu zahájila těsnou výhrou v Budějovicích

Jeden z velkých favoritů na titul zahájil extraligu úspěšně. Hokejisté Sparty vyhráli na ledě Českých Budějovic 3:2. Bilancí 1+1 se v dresu vítězů blýskli Špaček a Pysyk.

Na Českokrumlovsku v noci shořel srub, škoda přesáhne 10 milionů korun

Od pátečního večera likvidují hasiči v Jihočeském kraji rozsáhlý požár srubu v Dobechově u Kaplice na Českokrumlovsku. Oheň se rozšířil na celé stavení ještě před příjezdem hasičů. Příčina požáru...

Sudlice a palcáty, s ročním zdržením připomenou v Táboře 600 let od Žižkovy smrti

Povodně loni na poslední chvíli znemožnily uspořádání tradičního festivalu Táborská setkání. Třiatřicátý ročník, který měl připomenout 600. výročí úmrtí Jana Žižky, tak přesunuli na letošek....

12. září 2025  10:59

Jindřichohradecké úzkokolejky zřejmě získá druhý zájemce, první nezaplatil včas

Jindřichohradecké úzkokolejky zřejmě koupí společnost Fexlin za cenu 78,8 milionu korun. Rozhodli o tom ve čtvrtek věřitelé. Společnost Gepard Express, která v červnu uspěla v tendru na koupi...

12. září 2025  9:33

Stadion v Táboře získá novou tribunu. Radnice a klub se přely o výši podpory

Fotbalový klub Táborsko předal staveniště, aby se mohla dokončit východní tribuna a zázemí na stadionu v Kvapilově ulici. Nakonec získal od města téměř 14 milionů z celkových 35, které jsou třeba na...

11. září 2025  15:22

Gentleman silnic vytáhl řidiče z hořícího vozu. Kolem šlehaly plameny, vzpomíná

Zachránil řidiče zaklíněného po nehodě ve voze, který už byl v plamenech. Ve středu si Jiří Tecl za svůj čin převzal v Jindřichově Hradci ocenění Gentleman silnic. „Riskoval vlastní život. Věřím, že...

11. září 2025  12:14

Muž po napadení mladistvými krvácel do mozku. Útoků bylo víc, trend však město odmítá

Premium

Policisté vyšetřují srpnový brutální útok skupiny mladistvých na muže v Třeboni. Jeden z jejích členů byl ve městě na dlouhodobějším pobytu z výchovného ústavu. Zraněný je stále v nemocnici. Útočník...

11. září 2025

Video, nekončící potlesk i choreo. Užil jsem si to, děkoval Gulaš za dojemnou rozlučku

Ve vzpomínkovém videu dojatý Milan Gulaš sledoval průřez vlastní kariérou. První gól v extraligovém play off, některé památné trefy. A že jich bylo. Vzkaz mu poslali jeho první kouč v extralize Josef...

10. září 2025

U rybníka, kde bývala husí farma, chystá firma rekreační apartmány a chatky

Vodní drůbež chovanou původně u rybníka poblíž Číměře na Jindřichohradecku mají nahradit rekreanti. Takový je záměr soukromé společnosti, která chce u osady Dobrá Voda a při rybníku Dolní Panský...

10. září 2025  13:58

Lezkyně omdlela na skalní ferratě. Z údolí Lužnice ji vyzvedli vrtulníkem

Náročný zásah mají za sebou hasiči a záchranáři, kteří v úterý na Táborsku pomáhali lezkyni na skalní ferratě u řeky Lužnice. Mladá žena tam během výstupu upadla do bezvědomí. Z údolí ji museli...

10. září 2025  10:03

Výsledek předčil výkon. Tři body nás uklidní, tuší sparťan Špaček

Rozjížděli se pomalu. Dominantní sekvence střídali s těmi úspornými. To hlavní mají - tři body. Hokejisté Sparty zahájili sezonu vítězstvím 3:2 na ledě Českých Budějovic. „Musíme do příště odstranit...

9. září 2025  22:05

Sparta ustála drama v závěru. Extraligu zahájila těsnou výhrou v Budějovicích

Jeden z velkých favoritů na titul zahájil extraligu úspěšně. Hokejisté Sparty vyhráli na ledě Českých Budějovic 3:2. Bilancí 1+1 se v dresu vítězů blýskli Špaček a Pysyk.

9. září 2025  19:54

Už je vzorný, zastala se žena u soudu manžela, který ve vzteku udeřil kojence

Fyzický útok na sedmitýdenní miminko potrestal v úterý českobudějovický krajský soud podmínkou. Jeho otec jej loni v záchvatu vzteku dvakrát prudce udeřil do hlavičky a způsobil mu těžké zranění....

9. září 2025  15:29

Po hromosvodu do čtvrtého patra, pak útěk dveřmi. Zdrogovaný muž děsil nájemníka

Případ, ke kterému vyjížděli českobudějovičtí strážníci, ukazuje, co s člověkem mohou udělat drogy. Třiatřicetiletý muž dvakrát v krátké době vyšplhal po hromosvodu do čtvrtého patra ubytovny, kde...

9. září 2025  13:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.