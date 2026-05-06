Pavilon paliativní péče nabízí i pietní místnost pro rozloučení. Zurčí u ní vodopád

Jindřichohradecká nemocnice zajistila nové zázemí pacientům s nevyléčitelnými nemocemi. Nabízí jednolůžkové pokoje vybavené tak, aby se v nich mohli cítit jako doma. Součástí nového pavilonu za více než 85 milionů korun, je i apartmán pro příbuzné.

Za velkými okny zurčí umělý vodopád, uvnitř potemnělého prostoru navozují atmosféru jemná svítidla na stěnách. Nacházíme se v pietní místnosti nově otevřeného pavilonu podpůrné a paliativní péče jindřichohradecké nemocnice.

„Tato naše pietní místnost je určená pro zemřelé pacienty a jejich příbuzné. Každý z nás potřebuje prostor k rozloučení se svými blízkými a tady mohou strávit, jak dlouhou dobu chtějí,“ přibližuje koordinátorka paliativní péče Hana Chlebcová.

Místnost připravili tak, aby v ní mohla hrát potichu hudba, bylo v ní přítmí a ticho. I proto se nachází mimo hlavní dění. „Myšlenka byla taková, aby ta poslední chvíle byla hezká,“ dodává Chlebcová.

Jindřichohradecká nemocnice otevřela pavilon podpůrné a paliativní péče. (30. dubna 2026)
Hlavní část nové budovy se však nachází o patro výše, kde je na dlouhé chodbě 14 jednolůžkových pokojů pro nevyléčitelně nemocné pacienty, které jsou vybavené tak, aby se v nich mohli cítit jako doma. Mají televizi, prostorné skříňky nebo samostatné sociální zařízení. Součástí ovšem jsou i společné prostory a venkovní terasa.

Jak řekla primářka Eva Zýková, mnoho pacientů nemůže zůstat doma, protože nemají rodinu nebo jejich blízcí se o ně nezvládnou starat. „Oddělení je pro pacienty, u kterých očekáváme tři týdny, měsíc do konce života, aby tady v klidu, v hezkém prostředí a s dobrou péčí mohli ten čas strávit a aby se nemuseli stresovat někde na oddělení akutní péče, kde je velký ruch a není to tam pro ně vhodné,“ vysvětluje primářka.

Nemocné může po celou dobu doprovázet rodina. Na pokojích je rozkládací křeslo, kde mohou příbuzní nouzově přenocovat, v nadzemním patře je potom dvoulůžkový apartmán pro delší pobyty. Návštěvy nijak neomezují a je možné s sebou vzít i domácí mazlíčky.

Někdy mám oči plné slz, emoce k doprovázení patří, říká nemocniční kaplanka

Péče o pacienty bude velmi komplexní. Kromě zkušených ošetřovatelek a sester budou mít k dispozici i kaplana, psychologa a sociální pracovnice. Péče je hrazená ze zdravotního pojištění. „Pokoje jsou vybavené nadstandardně, tak je tam doplatek, jako ve všech lůžkových hospicích, 350 korun za den,“ doplňuje primářka.

První čtyři obyvatelé se do nového domova nastěhují na začátku tohoto týdne. Nevyléčitelně nemocní mohli dosud zůstat na dvou paliativních lůžkách, která má nemocnice již deset let, ale velká část z nich byla například na interně či chirurgii, kde však sdíleli pokoj akutní péče s dalšími pacienty.

„Vždycky byla snaha se o ně postarat dobře i tam, ale neměli ten klid,“ přibližuje primářka. Pavilon jim nabízí nové možnosti zejména v počtu pacientů.

Lidé chtějí umírat důstojně. Počet lůžek v hospicích roste, dost jich však není

Stavba vyšla na 85,4 milionu korun s daní, z čehož 70,6 milionu zaplatil Jihočeský kraj. Pavilon se nachází v klidné ulici Italských legií, těsně vedle nemocničního areálu. V minulosti na stejném místě stála léčebna dlouhodobě nemocných.

Význam pavilonu vyzdvihl i hejtman Martin Kuba. „I přes veškeré úspěchy medicíny jsou pořád nemoci, které medicína vyléčit neumí, a paliativní péče je o tom umožnit pacientovi, kterému je taková nemoc diagnostikována, prožít každý den důstojně, bez bolesti, se svými blízkými,“ pronesl.

Práce trvaly zhruba rok a půl, myšlenka však existovala mnohem déle. „Koncepce pavilonu se vědomě odklání od tradiční podoby nemocničních zařízení. Naším cílem bylo vytvořit prostředí podporující blízkost, důstojnost a psychickou i spirituální podporu pacientů i jejich rodin. Cesta k uskutečnění projektu trvala 11 let a jsem rád, že se díky podpoře Jihočeského kraje podařilo tuto vizi naplnit,“ uzavřel ředitel nemocnice Vít Lorenc.

