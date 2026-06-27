Žena se otrávila muchomůrkou tygrovanou, skončila v nemocnici

Na místo vyjel také vůz rendez-vous (rychlá lékařská pomoc, pozn. red.) s lékařem, který se uvolnil z jiného výjezdu.
„Podle dostupných informací žena zkonzumovala houby, které nasbírala v bezprostředním okolí svého bydliště a pravděpodobně je zaměnila za jedlou muchomůrku růžovku,“ uvedl mluvčí jihočeské záchranky Vojtěch Míra.
Zhruba hodinu po jídle se u ní objevily první problémy – nejprve nevolnost a celková malátnost, následně výrazné změny chování, poruchy vnímání a zmatenost. Stav postupně vyústil až v těžkou poruchu vědomí.
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Přivolaní záchranáři pak ženě vypláchli sondou žaludek a podali aktivní uhlí, aby omezili další vstřebávání toxických látek. Pacientku poté převezli na anesteziologicko-resuscitační oddělení do jindřichohradecké nemocnice.
Záchranáři varují, aby lidé jedli jen houby, které bezpečně znají. V případě podezření na otravu je podle nich důležité urychleně kontaktovat záchranáře. „Pokud je postižený při vědomí, lze po konzultaci podat aktivní uhlí,“ sdělil Míra. Zbytky hub nebo jejich fotografie mohou podle něj lékařům při určení příčiny otravy významně pomoci.