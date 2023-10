Gang mladíků přepadával vrstevníky. Chtěli peníze, brali i cigaretu či prsten

Jindřichohradeckým kriminalistům se podařilo objasnit několik trestných činů, kterých se od června do srpna letošního roku dopouštěla pětičlenná parta mladíků. Přepadávala a okrádala své vrstevníky. Za loupež jim hrozí od dvou do deseti let vězení.