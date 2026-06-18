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Chystají novou čtvrť pro téměř 600 lidí. Má pomoci rozvoji Jindřichova Hradce

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  16:32
Řadové domy, dvojdomy i byty. To všechno pro bezmála 600 lidí. Takové má být nové jindřichohradecké předměstí Zbuzany, na němž radnice pracuje. Dvacetitisícové město chce čtvrtí na jihozápadním okraji reagovat na úbytek obyvatel, nové byty se v něm v posledních letech prakticky nestavěly.
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Předměstí Zbuzany má vycházet z principu města krátkých vzdáleností. Kromě bytů tam mají být i komerční nebytové prostory, případně malé kanceláře a kvalitní veřejný prostor. (červen 2026) | foto: Vizualizace: ateliér tečka

Městský architekt Lukáš Soukup prohlásil, že pokud radnice míní rozvoj Jindřichova Hradce do budoucna opravdu vážně, je potřeba myslet na větší množství obyvatel, které je nutné ubytovat v adekvátní kvalitní zástavbě.

„V takovém případě potřebujeme nastartovat něco, co se jmenuje nová městská čtvrť,“ vysvětlil Soukup. Dodal, že nová čtvrť může ukázat, že město má co nabídnout, a to i mladým.

Na jihozápadě Jindřichova Hradce má v budoucnu vzniknout nové předměstí Zbuzany pro téměř 600 lidí. (červen 2026)

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Vítěz vzešel z otevřené soutěže, do níž se přihlásilo 21 návrhů, z nichž pět postoupilo do druhého kola. Odborná porota nejlépe hodnotila koncept od ateliéru tečka. Podle něj má mít čtvrť i 250 parkovacích stání a součet hrubých podlahových ploch má přesáhnout 12 tisíc čtverečních metrů.

Předměstí má vycházet z principu města krátkých vzdáleností. „Jde o to, aby tam kromě bytů byly i komerční nebytové prostory, případně malé kanceláře a kvalitní veřejný prostor,“ dodal Soukup. Stavět ho plánují po etapách. Pozemky pro tu první sahající od posledních domů po vedení velmi vysokého napětí jsou v majetku města.

Část dále na západ za vedením ovšem z poměrně velké části patří státu. Podle městského architekta má však radnice už nyní jednat o bezúplatném převodu v části veřejné zeleně. U zbytku tvořeného komerčními pozemky určenými k zástavbě existuje možnost odkupu.

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Návrh ale kritizují například místní zahrádkáři, což vyjádřil na projednání minulou středu jejich předseda Karel Tulach. „S výstavbou jsme počítali, ale ne takhle velkou. Když už to tam je, tak bychom rádi, aby nás trochu zohlednili a neměli jsme to celé nacpané až k zahradám a plotům,“ upřesnil s tím, že chtějí zachovat stávající pás zeleně.

Reakce zástupců města ho však zatím neuspokojila. Přestože říkají, že se jedná o pouhý návrh, Tulach si myslí, že všechno už mají rozhodnuté. „Ale můžeme se nechat překvapit, jak to dopadne, jestli v tom budou pokračovat dál a k něčemu se budeme moct vyjádřit,“ doplnil.

Celé území má necelých osm hektarů, město jej plánuje zastavovat po etapách. (červen 2026)

Dalšího z občanů Štěpána Cibulku, který je též architekt, zajímalo, jestli si město v místě ponechá například sociální byty nebo zda se jedná jen o přípravu územního plánu, kterou pak budou řešit soukromí investoři. Hlavní část poznámek ovšem směřovala k tomu, že se město stále více rozrůstá do šířky.

Městský architekt: Je to stále jen koncept

„Když se podíváte na územní plán, tak celý Otín, Radouňka, všude je vyznačené takové množství nové plochy, že by se tam vešel ještě jeden Jindřichův Hradec. A vzhledem k tomu, že populace města spíš klesá, tak bychom měli tuto věc nějak omezit,“ komentoval na závěr s konstatováním, že se dozvěděl, co potřeboval.

Soukup podotkl, že se stále jedná jen o koncept. Od dubna jej upravují do podoby územní studie, hotová má být na podzim. Již provádějí i sondy a vsakovací zkoušky, aby ve studii měli i adekvátní technické řešení, například vsakování dešťových vod. „Komentáře beru jako relevantní, ale jsou to detaily, které je šance upravit,“ sdělil.

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Městský architekt si zároveň nemyslí, že by šlo o rozrůstání do krajiny a mrhání zemědělskou půdou. Oblast prý logicky navazuje na stávající zástavbu a jedná se o zemědělsky využívané pole, které v tuto chvíli nemá jinou funkci. Pozemek, který má necelých osm hektarů, je vymezený ze všech stran komunikacemi, zástavbou nebo železnicí.

Kdy stavba začne, ale jasné není. „Počkáme, až dostaneme veškeré podklady a povede se dopracovat studii, aby mohla být přepsaná do územního plánu. Potom budeme řešit navazující detaily,“ řekl starosta Michal Kozár.

Rozsáhlý projekt může být finančně náročný nejen při samotné stavbě, ale i při projektování. Vyloučená tak není ani spolupráce se soukromým investorem. Radnice v únoru pro ČTK zmínila, že by postupná výstavba mohla začít kolem roku 2030. Tehdy se hovořilo o vzniku 175 bytů.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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