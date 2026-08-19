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Jindřichohradecká úzkokolejka získala důležité osvědčení, bez něj nemůže jezdit

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  13:23
Motorový vlak úzkokolejky je připravený k odjezdu z nádraží v Nové Bystřici. O...

Motorový vlak úzkokolejky je připravený k odjezdu z nádraží v Nové Bystřici. O jízdu je zájem, souprava se zaplnila. (červenec 2026) | foto: Jan Jakovljevič, MF DNES

V letní sezoně vyráží denně tři páry turistických motorových vlaků, od středy...
Velký pátek byl i velkým dnem pro jindřichohradeckou úzkokolejku. Právě v tento...
Albertu Fikáčkovi se podařilo obnovit pravidelný provoz na úzkokolejce. Vlaky...
Velký pátek byl i velkým dnem pro jindřichohradeckou úzkokolejku. Právě v tento...
26 fotografií
Jindřichohradecká úzkokolejka získala klíčovou bezpečnostní certifikaci od Drážního úřadu na pět let. Její zástupci zároveň uzavřeli smlouvu se Státním fondem dopravní infrastruktury, která jim letos přinese 17 milionů korun na rekonstrukci tratí. Pro letošek plánují generální opravu jednoho kilometru na bystřické větvi.

Kdyby ho nezískali, provoz na úzkokolejce by se 3. srpna zastavil. Řeč je o pětiletém bezpečnostním osvědčení Drážního úřadu, které potvrzuje, že mají zavedený systém bezpečnosti odpovídající požadavkům české i evropské legislativy. Společnost Gepard Infra, jež infrastrukturu spravuje, však uspěla a provoz může pokračovat.

V letní sezoně vyráží denně tři páry turistických motorových vlaků, od středy do soboty se přidávají jízdy s parní lokomotivou. (červenec 2026)
Motorový vlak úzkokolejky je připravený k odjezdu z nádraží v Nové Bystřici. O jízdu je zájem, souprava se zaplnila. (červenec 2026)
Velký pátek byl i velkým dnem pro jindřichohradeckou úzkokolejku. Právě v tento velikonoční svátek se na ni totiž vrátil pravidelný provoz. (3. dubna 2026)
Albertu Fikáčkovi se podařilo obnovit pravidelný provoz na úzkokolejce. Vlaky zatím jezdily od pátku do neděle a ve svátcích, od posledního týdne v květnu pojedou denně.
26 fotografií

„Bezpečnostní osvědčení od Drážního úřadu vnímáme jako dlouhodobý závazek pro naši společnost Gepard Infra, která musí nastavené standardy nejen udržet po příštích pět let, ale také aktivně pracovat na jejich vylepšování. Už nyní máme plány na navýšení počtu zaměstnanců, abychom mohli dostát všem závazkům,“ komentoval majitel Albert Fikáček.

Gepard Infra spravuje 33 kilometrů trati z Jindřichova Hradce na jih do Nové Bystřice a dalších 46 kilometrů na severní větvi do Obrataně. Firma navíc v srpnu uzavřela smlouvu se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI), která jí v letošním roce přinese 17 milionů korun na rekonstrukce tratí. Letos plánují generální opravu jednoho kilometru na bystřické větvi.

„Připravujeme kompletní rekonstrukci železničního svršku i železničního spodku. Laicky si to může člověk představit jako opravu všeho od kolejí dolů, to zahrnuje štěrkové lože, na kterém jsou umístěné koleje s pražci, i zeminu a hlínu pod ním. Taková oprava stojí vyšší jednotky milionů na kilometr,“ popsal vedoucí infrastruktury Jindřich Bek z Gepard Infra.

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Současně jednají se SFDI i o navazující dlouhodobé smlouvě. Díky ní by mohli naplánovat pravidelnou jarní a podzimní obnovu dalších částí trati. V ideálním případě by mělo jít vždy o dva kilometry před začátkem sezony a další dva po jejím skončení.

Kromě postupné celkové opravy jednotlivých úseků bude pokračovat také výměna starých pražců. Jen ve směru na Novou Bystřici jich zbývá nahradit tisíce. Až potom bude možné zvednout traťovou rychlost, která je ve vybraných úsecích snížena až na 20 km/h.

Původní rychlost se zatím povedlo vrátit jen někde. „Například z Jindřichova Hradce do Jindřiše mohou vlaky jezdit víc než 40 km/h a v okolí Senotína 30 km/h,“ upřesnila Markéta Bočková, mluvčí Gepard Express.

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Na úzkokolejce se ale v plánování modernizací dívají i dále do budoucnosti. V jejich dlouhodobém plánu je i vybudování světelných zabezpečovacích zařízení na vybraných přejezdech, jež nyní zabezpečují jen kříže. „Včetně nezbytné technologie bude jeden takový přejezd stát přibližně 10 milionů,“ doplnil Bek.

Jednu modernizaci už díky penězům ze SFDI připravili. Týká se řízení provozu samotných vlaků. I pro veřejnost otevřeli na webu vlaky.gepard.com možnost sledovat aktuální polohu všech spojů a časy jejich aktuálních příjezdů do jednotlivých stanic. Interní systém pak nabízí zaměstnancům podrobné informace i o služebních a nákladních vlacích.

Ve sbírce vybrali čtyři miliony

Pravidelné jízdy se na úzkokolejku vrátily letos 3. dubna. V letní sezoně vyráží denně tři páry turistických motorových vlaků na obě větve. „Od středy do soboty pak vyráží z Jindřichova Hradce oblíbené historické soupravy tažené parní lokomotivou. Vždy ve čtvrtek míří parní vlak na sever do Kamenice nad Lipou, po ostatní tři dny pak na jih do Nové Bystřice,“ pozvala Bočková.

Připomněla, že na obnově tratí se v posledních letech podílely přímo v terénu stovky dobrovolníků. Přes dva tisíce lidí se zapojily do veřejné sbírky a na opravu podbíječky nutné pro údržbu tratí přispěly více než 4,1 milionu korun. Jednou z odměn bylo i pojmenování pražců, přičemž cedulky se jmény na ně plánují dávat koncem léta.

3. dubna 2026

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