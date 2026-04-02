Albert Fikáček ocenil úsilí dobrovolníků pomáhajících s obnovou tratí i štědrost dárců, kteří na Doniu dosud přispěli přes 2,6 milionu korun. Většina si vybrala pojmenovaný pražec. Cedulky s jejich jménem umístí na zvolené stanice po ukončení sbírky 7. dubna.
Pravidelný provoz je podle majitele Gepard Express pomyslným pozitivním koncem dlouhodobého úsilí. „Úzkokolejce nic nebrání v cestě dalších několik let jezdit, protože i podpora kraje je domluvená na pět let. Těšíme se a rádi bychom měli, kromě tohoto a loňského divokého roku, také klidné roky. Budeme pracovat na dráze, dohánět technický dluh, zlepšovat její stav a budeme na ty divoké roky u piva vzpomínat,“ uvedl Fikáček.
Vlaky se od pátku na obě tratě z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a Obrataně budou vydávat třikrát denně tam a zpět. V květnu se také rozjedou parní lokomotivy. Pravidelné jízdy se na 79 kilometrů dráhy s úzkým rozchodem kolejí vrátí po třech letech, kdy vlaky zastavila insolvence předchozího majitele.
Jako zachránce vstoupil do hry právě Gepard Express. „Myslím si, že některé věci jsou někde napsané a pak se prostě stanou. Předcházel tomu velice náročný proces. Ukončovali jsme vlakovou linku z Brna do Vídně na letiště, prodávali jsme celou autobusovou společnost, jistou zásobu kolejových vozidel a tak dále, abychom to zvládli nějak ufinancovat,“ poznamenal Fikáček.
Jeho tým teď zpracovává plány na první pětiletku. Chystá částečnou obnovu a modernizaci vozového parku, a naopak navrácení historického vzhledu některým vlakům.
„A určitě v prvních pěti letech nebude protáhnutí tratě do Litschau. Samozřejmě s tím počítáme, rádi bychom to stihli, než umřeme. Ale v první pětiletce to určitě nebude,“ popsal majitel.
K napojení z Nové Bystřice k rakouské úzkorozchodné trati z Gmündu do Litschau schází necelých 15 kilometrů. O propojení dvou historických železnic se na obou stranách hranice snažili i na přelomu tisíciletí, snahy ale ztroskotaly.
„Spojení, si myslím, že vyvolá velkou radost, protože bylo plánované už před první světovou válkou. Nestihlo se to ale propojit dřív, než přišla válka. Takže třeba to stihneme teď, nějakých 130 let poté. Ale když ne, tak to stihnou další generace,“ dodal Fikáček.