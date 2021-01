Za své rozhodnutí musím nést následky, říká odcházející ředitel nemocnice

Ředitel českokrumlovské nemocnice Jindřich Florián končí po více než třech letech ve funkci. K rezignaci ho v pátek vyzval hejtman Martin Kuba (ODS).

Důvodem byl fakt, že nechal proti covidu-19 naočkovat i příbuzné a známé zaměstnanců nemocnice, kteří v současné době očkováni být neměli. „Uznávám svou chybu. Ani dnes bych ale neudělal nic jinak,“ říká 64letý Jindřich Florián.

Jak jste prožil víkend?

V podstatě úplně šťastně, protože jsem se setkal s velkou podporou lidí, ať už se jednalo o SMS zprávy, maily, telefonáty. Můj život na Krumlovsku tedy asi nebyl úplně zbytečný. Pravdou ale prostě je, že pan hejtman vydal určité nařízení a já jsem si ho trochu upravil podle potřeb, abych zužitkoval všechny vakcíny. Neuposlechl jsem ho na sto procent a uznávám jeho právo na to, aby mě vyzval k rezignaci.

Přehrával jste si o víkendu celou situaci, udělal byste dnes třeba něco jinak?

Vůbec ne, to je i důvod, proč musím rezignovat. Tým musí být jednotný a já bych se zachoval úplně stejně, jako jsem se zachoval.

Jak jste vlastně přišel na nápad vytvořit seznam lidí, kteří budou očkovaní navíc?

Hned večer po prvním očkování. Začali jsme v naší LDN a zbylo nám asi deset vakcín, protože pacienti si očkování začali rozmýšlet. Z toho bylo jasné, že nám vakcíny budou přebývat. Jelikož jsem znal lidi ze své praxe, zkusil jsem některým zavolat. Reagovali, že nemůžou tak najednou, že si to ještě musí rozmyslet. Pak jsem si přečetl o tom, jak to dělají v Izraeli a to mě motivovalo. Řekl jsem si, že nejlepší bude oslovit blízké příbuzné zdravotníků, kteří jim vše vysvětlí, oni přijdou a my je naočkujeme.

Měl jste pokyn, co dělat s přebývajícími vakcínami?

Dostal jsem přesné pokyny o tom, co mám dělat s vakcínou jako takovou, ale ne s tou, co zbude.

Přesto, když vás napadlo vlastní řešení, měl jste věc asi konzultovat s hejtmanem Kubou...

Měl, ale já za to nemůžu, jsem takový, rozhoduji se trochu intuitivně. Udělal jsem chybu, uznávám, nekonzultoval jsem postup s panem hejtmanem, a proto také rezignuji.

Navíc jste nechal naočkovat několik desítek lidí. Na základě čeho jste rozhodoval, kdo to bude?

Nejdříve jsem hledal seniory, pak nemocné. Moje chyba samozřejmě ale byla, že když seniora přivezl mladý člověk a měl zájem, naočkoval jsem ho také. Zdůrazňuji, že to bylo v době, kdy ještě nebyla utvořena vládní strategie. Nebyla určena prioritní skupina 1A. Pan hejtman to vyjmenoval ústně.

Musel jste ale vědět, že se přijde na to, že postupujete jinak, než zní pokyny. Byl jste připravený i na to, že by mohla situace vyústit až ve vaši rezignaci?

Byl jsem připraven na všechny situace. Chápu, že když porušíte nařízení hejtmana, musíte nést následky.

V krumlovské nemocnici působíte 40 let. Máte už představu, co budete dělat dál?

Z toho asi 35 let jsem ve vedoucích funkcích. Od roku 1986 jsem byl zástupcem primáře, pak primářem, náměstkem ředitele a teď ředitelem. Současně pracuji na interně na 0,4 úvazku. Pokud pan hejtman nerozhodne, že nesmím pracovat v jihočeských nemocnicích, a když bude mít primář interny zájem, velmi rád budu na krumlovské interně pracovat jako lékař dál.

Tušíte, kdo vás nahradí?

Netuším, mám svůj typ, ale nechám si ho pro sebe.

Jaký je celkově váš názor na systém očkování v Česku?

Myslím, že nebyl připravený. Na to, jak dlouho dopředu se vědělo, že se bude očkovat, se dal připravit lépe. Měla stát očkovací centra, lidé měli mít možnost registrovat se třeba od listopadu, prosince. Prosazoval jsem, což bylo odmítnuto, že by měli očkovat praktičtí lékaři. Každý má dva až tři tisíce klientů, všechny zná podle ročníků. Ráno by vyjela auta s lednicemi z Budějovic, dovezla požadovaný počet očkovacích látek, každý lékař podle mě mohl do měsíce všechny oočkovat. Navrhoval jsem také, aby z nemocnice objížděl mobilní tým nejen domovy pro seniory, ale i střediskové obce, kde by se soustředili senioři. Ani to neprošlo.

Může se podle vás stát, že systém, který jste zavedl na vlastní pěst, bude fungovat v budoucnu oficiálně?

Myslím, že je to jediná cesta. Docela by mě zajímalo, kolik nemocnic v republice naočkovalo vakcíny tak, aby žádná nezbyla. Je to přece lepší, než je vylévat. Obdivuji Izrael, myslím, že to, co udělal, je cesta.

Necítil byste v takovém případě trochu křivdu, že se začalo praktikovat to, kvůli čemu jste vy musel rezignovat?

Asi by mi to bylo trochu líto, ale ne moc. Byl bych rád, že můj nápad je přijat jako správný. Vlastně bych byl spíš spokojený, že se vakcína někam potají nevylévá.