Prosadit silnici znamená vytrvale otravovat, říká poradce tří hejtmanů

Jako malý kluk ještě zažil v ulicích Českých Budějovic tramvaje. Kdyby věkem nepatřil do školky, možná by to byl právě on, kdo by přemlouval a bojoval za zachování jejich provozu, který skončil na začátku roku 1950.

Už v dětství si totiž nyní 77letý Ivan Študlar, rodák z Českých Budějovic, našel cestu k dopravě, na začátku více k té kolejové. „Zajímaly mě jízdní řády, rád jsem si je prohlížel a různě studoval. Sledoval jsem, jaký spoj kam jede, za jak dlouho dorazí a dělal si i různé výpočty,“ vypráví. To mu zůstalo a vystudoval i vysokou dopravní školu.

V Jihočeském kraji byste tak těžko hledali člověka, jenž toho ví tolik o dopravě, provozu vlaků, železnici, ale i silnicích a autobusech. Ne nadarmo se tak po 40 letech u drah stal v roce 2006 poradcem hejtmana pro tuto oblast a ve funkci zůstal 14 let, než se letos na jaře rozhodl skončit. Spolupracoval tak s šéfy hejtmanství Janem Zahradníkem, Jiřím Zimolou i Ivanou Stráskou.

Ivan Študlar (77 let) Rodák z Českých Budějovic zasvětil prakticky celý svůj pracovní život dopravě. Ve slovenské Žilině vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů a poté pracoval v nejrůznějších funkcích 40 let na dráze. Po roce 1989 se dostal i na vedoucí posty u Českých drah na celostátní i krajské úrovni v Plzni, krátce v Praze a pak zpět na jihu Čech. Jako poradce hejtmana pro dopravu pracoval pro Jihočeský kraj na půl úvazku od roku 2006 do letošního jara a stejně tak na půl úvazku dlouhodobě působil ve společnosti Jikord, která koordinuje hromadnou dopravu v regionu. Ivan Študlar je ženatý, má dvě děti a pět vnoučat. Ve volném čase rád čte, především severské krimi, či fandí vnukovi, který hraje za budějovické Dynamo.

„Za doby Jana Zahradníka bylo o dost jednodušší prosazovat některé věci a jednání byla pružnější. Krajský aparát tehdy ještě nebyl tak narostlý a i díky tomu šlo vše rychleji,“ vzpomíná na své začátky na hejtmanství, kdy už si přitom mohl užívat důchodu.

Pokud by se měla jeho letitá práce shrnout, tak to bylo především umění jednat, přesvědčovat a hlavně se nedat odradit. „Někdy byla potřeba opravdu velká trpělivost a musel jsem s určitými věcmi na těch správných místech, řekněme, až otravovat – i několik let. S pravidelností chodit a upozorňovat, přesvědčovat a ptát se, jak se projekt posouvá dál. Zkrátka to nesmíte nechat utichnout. Výhodou bylo, že jsem se na všechno díval apoliticky, dopravně a ekonomicky,“ vysvětluje Študlar.

Složité podle něj bylo například přesvědčovat občany na veřejných jednáních o nové trase železničního koridoru mezi Budějovicemi a Prahou. „Ale dnes vidíme, že už je z velké části hotovo, a věřím, že se vše podaří úspěšně dotáhnout, a to včetně nákladného posledního úseku z Nemanic do Ševětína,“ konstatuje. Složité podle něj bylo také přesvědčit před mnoha lety zástupce Správy železnic, že mají trasu u Soběslavi změnit. „Se starostou a hejtmanem jsme tlačili, až se to podařilo,“ říká.

„Most jsem chtěl zachovat“

Naopak ho mrzí, že se velmi pravděpodobně nepodaří zachránit historický železniční most přes Orlickou přehradu u Červené na trati z Písku do Tábora, který je starý přes 130 let. Rozeberou ho a vedle postaví nový. Práce mají začít letos na podzim.

„Jednali jsme za kraj se zástupci vedení Správy železnic a chtěli jsme ho zachovat a využít pro cyklostezku. Ze strany od Červené by to šlo. V době stavby nového mostu tam vznikne i nová přístupová komunikace. Horší je to na straně, kde jsou Vlastec a Záhoří. Tam jsou za mostem lesy a majitelem jsou Schwarzenbergové. Nakonec tak bohužel k dohodě nedošlo,“ zmiňuje.

Most se pokoušel zachránit i ve spolupráci s Klubem českých turistů a tamními starosty. Jednali, ale bez úspěchu. Most by potřeboval velmi nákladnou úpravu, aby mohl dál sloužit pro kola a pro Jihočeský kraj by to byla velká finanční zátěž.

Stejně bedlivě, i když už trochu zpovzdálí, sleduje i spor o legendární Bechyňku, tedy trať z Tábora do Bechyně se stejnosměrným napětí 1 500 voltů. „Jde o to, jestli zůstane zachovaná, nebo se provoz překlopí na střídavé napětí a 25 tisíc voltů. Původně jsem usiloval o zachování tohoto odkazu Františka Křižíka, i když za něj tam nebylo ani toto napětí,“ připomíná.

Uvědomuje si ale také provozní nevýhody a vysoké náklady provozu. Nakonec podle něj rozhodne centrální komise ministerstva dopravy, a ta posoudí především ekonomickou stránku a rozhodne se pro úpravu na střídavé napětí. „Na druhou stranu někteří experti říkají, že jen pomocí menších úprav by místem mohly jezdit i moderní vozy RegioPanter bez nutnosti výměny napětí,“ zmiňuje.

S manželkou testovali vlaky

Když Ivan Študlar podrobně vypráví o železnici, posluchače napadne, zda to není jeden z šotoušů. To jsou zjednodušeně milovníci vlaků a kolejové dopravy vůbec. Jednotlivé lokomotivy často poznají podle těch nejmenších detailů, dopodrobna mají nastudované jízdní řády, mají tisíce fotek vlaků a v této oblasti je jen tak někdo nenachytá.

„Já se ale za šotouše nepovažuji. Je to z toho důvodu, že jsem při řešení problémů vždy musel uvažovat i ekonomicky a na věc se dívat celkově z více pohledů. Jako šotouš bych takto rozhodovat nemohl a vítězila by láska k vlakům,“ vysvětluje.

Právě i ekonomicky musel před pár lety uvažovat, když bylo na stole rušení provozu vlaků do Netolic na Prachaticku i Týna nad Vltavou a on ještě pracoval na Jikordu. „Tehdy jsem se přesvědčil, že dráhy i trochu nadsazovaly počty cestujících, než jaká byla skutečnost. Mně to nedalo. Vyhradil jsem si celý den, vzal manželku a jezdili jsme sem a tam. Ve večerním vlaku jsme byli úplně sami. Musel jsem se i zeptat strojvedoucího, jak ho baví vozit vzduch. Říkal tehdy, že to má zaplacené, takže mu to až tak nevadí,“ přidává historku.

Takový provoz nebyl udržitelný. „Měli jsme spočítané, že u některých vlaků dotujeme jednoho člověka i pětistovkou za jízdu. V průměru to bylo přes sto korun. Provoz do Netolic jsme tak ukončili jako první. Rozumím samozřejmě i tomu, že to bylo mnoha obyvatelům města líto a že byli zklamaní. Trať ale funguje dál pro nákladní dopravu. A navíc tam funguje i výletní provoz, což je moc dobře,“ chválí. To platí i pro Týn nad Vltavou.

„Ale přesto nejde uvažovat jen přísně ekonomicky, to by pak skončila možná polovina vlakových spojů. Musí se to porovnat z více pohledů,“ zdůrazňuje.

Když Ivan Študlar vypráví, působí vyrovnaným a pozitivním dojmem. „Klidný přístup mi pomáhal i v pracovním životě při vyjednáváních. Nebyl jsem nikdy zvyklý křičet nebo něco podobného. Spíš jsem byl vytrvalý. Vždyť si vezměte, kolik odporu a různých odvolání se vždy objeví, když se snažíte postavit nějakou silnici,“ říká. Prosadit stavbu silnice je podle něj celkově složitější než u železnice.

Myslí i na moderní technologie. „Když jsem mohl, tak jsem mnohé přesvědčoval, aby bylo možné ve veřejné dopravě všude používat platební kartu. S novým výběrovým řízením na provoz autobusů už je to jedna z podmínek, a to je, myslím, velmi dobře,“ konstatuje a dodává, že už to tak mělo být dříve.

Má čas na knihy i vnoučata

Moc ho těší, že se konečně začalo s velkou rekonstrukcí budovy vlakového nádraží v Budějovicích a že se v uplynulých letech dostalo i na jiné výpravní budovy. „Taky se určitě hodně udělalo na přejezdech. U celé řady se podařilo zvýšit jejich bezpečnost, přidat světelnou signalizaci, závory,“ hodnotí. Nový železniční koridor do Prahy se pak křížením se silnicí prakticky úplně vyhýbá.

Naopak ho mrzí, že se rychleji nedaří pokročit se silničními stavbami, a to především u obchvatů. Zmiňuje třeba ten kolem Dačic či Trhových Svinů. „Tam je problém, že ani nepanuje shoda, kudy by měly vést,“ dodává.

Jinak se mu ale po práci nestýská. Ještě ho sice třeba před několika dny přizvali jako experta k výběrovému řízení, ale na kraj už ho to tak netáhne. Je spokojený, že si může ráno přispat, v poklidu pak s manželkou posnídá a oběd si dávají třeba až ve dvě odpoledne. Může se více věnovat vnoučatům a také má konečně i více času třeba na četbu knížek. Vlaky, autobusy a jejich provoz ale bude jistě i zpovzdálí sledovat dál.