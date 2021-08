Úředníků je příliš. Kraj jich propustí 40 a ročně ušetří 20 milionů

„Na radě kraje jsme schválili snížení počtu úředníků o 40 míst do konce roku,“ vzkázal na Twitteru hejtman Martin Kuba (ODS).

Kuba se svým názorem na vysoký počet úředníků netajil. „Tvrdím, že tady je přebytek na sto procent. Když ve firmě musí dnes jeden člověk dělat práci, kterou dříve dělali dva, tak to samé musí jít i ve státní správě. Platíme úředníky ze svých daní. Vnímám, že tempo úřadu proti fungování firmy je extrémně pomalé. Přijde mi to nefér. Tomu se budu hodně věnovat,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES krátce po nástupu do funkce loni v listopadu.

Krajský úřad má v současnosti přibližně 500 zaměstnanců. Nyní se jejich počet sníží o osm procent. Škrtat by se mělo napříč všemi odbory.

„Zeštíhlení a větší efektivita, to byly naše společné cíle. Pro mě osobně byl důležitý samotný proces, tedy aby se to provedlo citlivě a s ohledem na situaci lidí, kterých se to dotkne. Trvalo to poměrně dlouho. I s ohledem na provedení jsem tedy hlasoval pro,“ reagoval náměstek hejtmana František Talíř (KDU-ČSL).

K rozhodnutí došlo vedení hejtmanství po konzultacích s vedoucími jednotlivých odborů. Na mzdových nákladech se podle Kuby ušetří ročně více než 20 milionů korun. Peníze podle něj zamíří na lepší učitele či lékaře, kteří jsou v regionu potřeba.

Hejtman zároveň naznačil, že to nemusí být konečné číslo. Škrtání na úřadě by tak v budoucnu mohlo pokračovat. „Je to začátek. Téhle věci se tady dlouho nikdo nevěnoval. My bychom se teď rádi podívali na to, jak vše bude fungovat. Podle mě tam rezerva stále je. Proto budeme dělat vše pro to, aby si krajský úřad vážil práce kvalitních úředníků a zároveň byl štíhlý a efektivní. Nechceme, aby se tady odměny rozdávaly všem jako automatická věc, na niž má každý nárok,“ přidal.

Podle Talíře pracovníci neskončí ze dne na den. „My jsme schválili určitý počet, ale ten proces nějaký čas potrvá. Nerad bych teď mluvil o konkrétních jménech, protože následovat budou další kroky,“ uvedl.

Počty se budou snižovat ve třech vlnách

Proces popsal ředitel úřadu Lukáš Glaser. „Rada kraje rozhoduje o stanovení počtu zaměstnanců krajského úřadu, organizační změny pak jsou v kompetenci jeho ředitele. S ohledem na to, že nebylo zřejmé, zda a v jaké podobě snížení počtu zaměstnanců rada kraje schválí, budou teprve nyní následovat rozhovory s těmi, kterých se optimalizace chodu úřadu dotkne,“ vysvětlil.

Od příštího týdne se tak povedou s jednotlivými zaměstnanci rozhovory o způsobu ukončení pracovního poměru. Snižování počtů bude pokračovat ve třech vlnách až do 31. prosince letošního roku.

MF DNES porovnala počet pracovníků na krajských úřadech v podobně velkých krajích. Za současné situace má Jihočeský kraj bezmála 640 tisíc obyvatel a na úřadě pracuje přibližně 500 lidí. Téměř stejný počet obyvatel má Olomoucký kraj, kde pracuje na hejtmanství 538 zaměstnanců. Pouze 418 lidí působí na krajském úřadě v Pardubicích, kde však žije v celém kraji 520 tisíc obyvatel.

Opoziční Piráti mají k rozhodnutí některé výhrady. „Je pro nás nepříjemným překvapením, že takto důležitou informaci se dozvídáme z Facebooku pana hejtmana. Máme strach, abychom nepřišli o kvalitní úředníky, kteří dobře odvádí svou práci, a také aby činnost úřadu nebyla omezena,“ reagovala předsedkyně zastupitelského klubu Veronika Kovářová.

„Racionalizace a digitalizace úřadu je krok správným směrem, který plně podporujeme, nesmí se však stát pouhou záminkou pro rušení pozic. Nyní nemáme k dispozici žádná data a to v nás budí ostražitost,“ dodala s tím, že Piráti se budou ptát na podrobnosti výběru.

Po loňských krajských volbách došlo na hejtmanství a v jeho organizacích postupně k několika změnám i na vedoucích pozicích. Krajský úřad vede nově Lukáš Glaser, jeho předchůdce Milan Kučera rezignoval. Jihočeskou centrálu cestovního ruchu opustil Jaromír Polášek a nahradil ho Petr Soukup, bývalý vedoucí odboru kanceláře hejtmana. Na jeho pozici zamířil Petr Podhola, mimo jiné bývalý náměstek primátora Českých Budějovic za ČSSD.