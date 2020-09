Náměstek jihočeské hejtmanky Novák má covid-19, rada je v karanténě

Informovali o tom sama Ivana Stráská (ČSSD), její náměstci Jiří Švec (STAN) a Josef Knot (Pro jižní Čechy).



Hejtmanka půjde na test v úterý. Zdrojem nákazy byl podle ní krajský úředník, který se zúčastnil jednání radních a pak měl ještě schůzku se dvěma náměstky.

„Ti šli na testy a jeden z nich je pozitivní. Bude další epidemiologické šetření. Dnes jsme si dali poradu videokonferenčně, abychom se nesetkali, preventivně pracujeme z domova. Já a ještě další dva kolegové jdeme na test v úterý. Běží nám karanténa. Musíme se chovat tak, abychom neohrozili ostatní, budeme úřadovat přes techniku,“ řekla Stráská.

Program a všechny kontakty s veřejností zrušili radní už dnes. V úterý by měl hejtmance právník říci, zda je možné, aby ve čtvrtek zasedlo krajské zastupitelstvo.

„Náš právní řád takovou situaci nezná, kdyby celá rada, která řídí zastupitelstvo a předkládá materiály, byla v karanténě. Rozhodneme v úterý,“ řekla Stráská. Dodala, že zasedání lze odložit.

Preventivně dnes zůstal doma i náměstek pro dopravu Jiří Švec. Na testu byl dnes. Čeká, až se od hygieniků dozví výsledek. Radní podle něj dostali doporučení, aby šli na testy.

„Předpokládám, že pokud budu negativní, nemůže mi hygiena uvalit karanténu. Pokud to tak bude, zajímalo by mě, zda budou v karanténě všichni ti, kteří byli s panem Novákem na sobotním dýchánku (zahájení kampaně) sociální demokracie. Kandiduje (za ČSSD) i paní (krajská hygienička Kvetoslava) Kotrbová a nemám informace, že by na testech byla,“ řekl Švec.

Kotrbová ovšem opáčila, že na test nepůjde, ani nebude v karanténě, protože se s náměstkem Novákem vůbec nesetkala. „I když se pak pořizovaly fotky, byl na úplně jiném konci. Bylo to v otevřeném prostoru. Jak se nakazila hlavní hygienička, tak se velmi hlídám, jsem opatrná a udělám vše pro to, abych se ani nedostala do karantény,“ řekla Kotrbová.

Členové krajské rady budou v preventivní karanténě. Švec předpokládá, že hygienici otestují všechny, kdo s náměstkem Novákem přišli do styku. „V sobotu tam byla přítomná kompletní kandidátka ČSSD,“ řekl Švec.

Preventivní karanténu si podle svých slov „naordinoval“ i další náměstek hejtmanky Josef Knot. Na testy půjde v úterý.