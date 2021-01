Jihočeský rok 2021: silnice u Budějovic i operační sály za půl miliardy

1. Zdravotnictví

Nemocnice na jihu Čech opět ve velkém vylepší své zázemí a nakoupí moderní přístroje. Třeba českobudějovická například dokončí a otevře pavilon operačních sálů za 500 milionů korun. Bude mít sedm podlaží, v nichž bude deset sálů s kompletním zázemím. Nad ozařovnami u pavilonu C pak stavbaři vybudují prostory pro novou hemodialýzu a gastroenterologické a endoskopické centrum.

Krumlovská nemocnice zahájí rekonstrukci interny. „Je to investice za více než sto milionů korun a měla by trvat dva roky. Nejnákladnějším přístrojem bude na jaře obměna CT za 15 až 16 milionů,“ sdělil šéf krumlovské nemocnice Jindřich Florián.

Na výměnu dosluhujícího CT za modernější model se chystají příští rok i v Jindřichově Hradci, Prachaticích a Strakonicích.

Výstavbu nového pavilonu paliativní a sociální péče za 37 milionů korun pak chtějí do konce prvního pololetí zahájit v jindřichohradecké nemocnici. A s pomocí evropské dotace mají vybraný balíček přístrojů a techniky za 60 milionů.

„Pořídíme CT, rentgeny, ultrazvuky či ventilační přístroje pro JIP. A také budeme budovat izolační boxy na ARO s podtlakovou klimatizací, abychom se mohli lépe postarat například o pacienty s covidem,“ vyjmenoval primář ARO hradecké nemocnice Vít Lorenc.

V Písku chystají rekonstrukci patologie. „Chtěli bychom ji obnovit do dvou let za 45 milionů korun. Je to dvoupatrová budova s pitevnou, komorovým chladicím zařízením pro uložení zemřelých a laboratořemi,“ popsal ředitel písecké nemocnice Jiří Holan.

Aktuálně tam instalují novou magnetickou rezonanci za 30 milionů, která začne naplno sloužit v polovině ledna.

Už na konci listopadu zahájili přístavbu a rozšíření lékárny v prachatické nemocnici. „Nad lékárnou vznikne pět bytů, budou startovací pro lékaře. Chceme mít hotovo do října, listopadu,“ upřesnil šéf prachatické nemocnice Michal Čarvaš.

Řadu vylepšení pak mají v plánu také ve Strakonicích a Táboře. U druhého jmenovaného města to má být dvoupatrová budova s infekčním a plicním oddělením.

2. Doprava

Ostře sledovaná je tradičně oblast dopravy. Pokračovat bude stavba dálničního obchvatu kolem Budějovic včetně problematického tunelu Pohůrka. Zprovoznění je ale ještě daleko.

Ředitelství silnic a dálnic chce nicméně v první polovině roku zahájit práce na další etapě dálnice D3 od Třebonína do Kaplice, nádraží na Českokrumlovsku. Nejdřív se ale úředníci musí vypořádat s námitkami Hnutí Duha, které chce, aby tento úsek vedl tunelem, a akci to může zdržet.

Jihočeský kraj by pak měl konečně zahájit stavbu takzvané jižní tangenty mezi Budějovicemi a Včelnou. Za komunikaci dlouhou 2,7 kilometru zaplatí stovky milionů. Vozovka spojí výpadovku na Krumlov právě s budoucí dálnicí v roce 2023. Součástí bude i cyklostezka.

V Táboře budou pokračovat práce na propojce u Měšic, stejně tak bude dál postupovat modernizace železnice mezi Budějovicemi a Prahou, ale stříhat páska se příští rok příliš nebude.

Kraj se pak chce soustředit na přípravy staveb obchvatů řady měst a obcí. V Českých Budějovicích by město mělo začít dělat na spojnici mezi sídlištěm Máj a Švábovým Hrádkem.

3. Školství

Na rozdíl od uplynulého roku, kdy mělo do krajských škol proudit 312 milionů korun, to letos bude pouze 138 milionů. Hlavně na vnitřní rekonstrukce budov, jež jsou zastaralé, rozsáhlé opravy se však dotknou i několika domovů mládeže.

„Neméně důležité jsou zásahy ve školních jídelnách, které už nestačí hygienickým normám. Část peněz se dostane na rekonstrukce sportovních zařízení, hlavně povrchů v tělocvičnách,“ vysvětlila mluvčí krajského úřadu Hana Brožková.

Na vylepšené sportoviště za 20 milionů korun se mohou těšit na SŠ technické a obchodní v Dačicích na Jindřichohradecku, kam za sportem chodí i velká část obyvatel. Stejné částky se na obnovu jídelny a kuchyně dočká také SŠ obchodu, služeb a řemesel v Táboře.

Podle Brožkové mohou za pokrácení investic hlavně očekávané nižší daňové odvody.

4. Ekonomika

I přes složitý rok 2020 nezapomněly na investice velké jihočeské firmy. Dál se bude rozvíjet například Budějovický Budvar, který pokračuje v dlouhodobém plánu.

„Čeká nás nová plechovková linka a dokončení projektu rozšíření kapacity hlavního kvašení,“ zmínil ředitel pivovaru Petr Dvořák.

Jednu z největších investic ve své historii za 800 milionů korun má za sebou Madeta. Ta zahájila v Plané nad Lužnicí zkušební provoz nové sýrárny. Denně tam z až 440 tisíc litrů mléka může vznikat 42 tun sýrů.

„V novém roce budeme rozšiřovat kapacitu produkce nivy zhruba o jednu třetinu. V současné době vyrábíme denně ze 120 tisíc litrů mléka 15 tun sýrů, po dokončení investice v roce 2022 to bude z až 180 tisíc litrů mléka 21 tun. Je to investice ve výši 250 milionů korun,“ upozornila mluvčí Marta Faktorová na novinku chystanou v Českém Krumlově.

A utrácet bude i energetická společnost E.ON. „Každoročně investujeme do obnovy a modernizace sítě prostředky v miliardách korun. Jen do roku 2025 by to mělo přesáhnout 31 miliard korun. A z toho více než 7,3 miliardy poputuje na chytré technologie a digitalizaci,“ popsal mluvčí firmy Roman Šperňák.

Novinky chystá i výrobce chladírenských zařízení Hauser, který nedaleko Kaplice zaměstnává 500 lidí. „Již nyní disponujeme jedním z nejmodernějších center na zpracování plechů v evropském měřítku a do dalšího rozšíření dáme na jaře 110 milionů korun. Je to jedna z našich největších akcí naplánovaných na příští rok,“ shrnul personalista Michal Kropáček. Firma nabere také nové zaměstnance.

5. Památky

Novinky mají pro rok 2021 připravené i na některých jihočeských památkách. Třeba v Bechyni na Táborsku nyní stěhují ojedinělé muzeum keramiky do bývalého domu služeb. Kraj jako vlastník za proměnu zaplatí 32 milionů korun. První návštěvníci si prohlédnou expozice v září 2021.

Rozsáhlou rekonstrukci za sebou má strakonický hrad, který nabídne nové výstavy. „V únoru 2021 bychom zahájili zkušební provoz a už teď mohu říci, že expozice řádu maltézských rytířů bude patřit k tomu nejlepšímu, co můžete v České republice vidět,“ ujistil náměstek hejtmana Pavel Hroch.

Návštěvníkům by se místnosti hradu měly otevřít v červenci. Výstav bude hned několik a budou se věnovat tématům spojeným se Strakonicemi. Muzeum vlastní třeba největší sbírku dud ve střední Evropě. Dále se hosté dozvědí o textilnictví i výrobě motocyklů, zbraní a další průmyslové výrobě značky ČZ. Své místo bude mít také představení loutkové tradice.

Již více než rok a půl trvající stavební práce na Horním zámku ve Vimperku jsou také skoro hotové. Do obnoveného interiéru začali památkáři instalovat prohlídkovou trasu a stěhuje se tam Muzeum Vimperska. První návštěvníky pozve kastelán Vojtěch Brož 1. května.

Pokračovat budou například práce na tvrzi Tichá u hranic s Rakouskem nebo výstavba archeoskanzenu v Trocnově na Českobudějovicku, tyto historické atrakce však budou hostům přístupné až v dalších letech.