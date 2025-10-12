Petr Pavel vytáhl ochranku na Vltavu. Po 26 kilometrech zjistili, co je „pohoda“

Sobotu strávil prezident Petr Pavel na řece Vltavě, kde se už potřetí zúčastnil tradičního Krumlovského vodáckého maratonu. Spolu s členy své ochranky zdolal 26 kilometrů mezi Vyšším Brodem a Českým Krumlovem a s úsměvem poznamenal, že pojem „pohoda“ může mít řadu podob.

Krumlovský vodácký maraton přilákal o víkendu řadu nadšenců, mezi nimiž nechyběl ani prezident republiky. Na start v sobotním dopoledni vyrazil se svým týmem ochranky, s nímž se podle svých slov na vodu vydává pravidelně. „Už potřetí jsem vzal chlapy z ochranky na pohodovou plavbu po Vltavě,“ uvedl Pavel na svém Instagramu.

Společně sjeli úsek z Vyššího Brodu do Českého Krumlova, kde je čekaly peřeje, jezy i chladné podzimní počasí. Přihlížející je na trase povzbuzovali a fotografovali. „Po 26 kilometrech Vodáckého maratonu jsme se zase shodli, že slovo pohoda může mít mnoho významů,“ zavtipkoval prezident.

Krumlovský vodácký maraton každoročně přitahuje stovky účastníků z celé republiky. Letošní 23. ročník nabídl několik tras různé délky určených pro profesionály i rekreační posádky. Účast prezidenta Pavla tak znovu potvrdila jeho zájem o sportovní akce i neformální setkání s veřejností.

Petr Pavel vytáhl ochranku na Vltavu. Po 26 kilometrech zjistili, co je „pohoda“

