Vysoké školy na jihu Čech: VŠTE učí online, univerzita má agropodnikání

Do poslucháren Jihočeské univerzity (JU) v Budějovicích se tento týden naplno vrátil život navzdory přísným opatřením proti šíření nemoci covid-19. Všech téměř 10 tisíc studentů, včetně 3 500 prváků, tak zatím může prostory školy nadále navštěvovat. Otázkou však zůstává, jak dlouho.

„Chceme udržet vzdělávací aktivity v maximální možné míře včetně zachování prezenční formy výuky. Pokud tedy nedostaneme nařízení od příslušných orgánů státní správy. K distanční nebo kombinované formě bychom přešli jen v případě, že by to dovolila povaha předmětu nebo by to bylo v možnostech studentů,“ vysvětluje mluvčí JU Štěpán Kuděj.

I přes starosti se zahájením akademického roku se univerzita dočkala několika významných novinek. Z celé řady nových studijních programů stojí za zmínku bakalářský program Cestovní ruch na ekonomické nebo Agropodnikání na zemědělské fakultě. „Několik dalších programů máme i na filozofické, pedagogické nebo teologické fakultě. Letos jich je opravdu mnoho,“ dodává Kuděj.

Univerzita zahájila také rekonstrukci koleje K4. Právě s ubytováním má vedení JU v současnosti velké starosti. Kvůli epidemiologické situaci v Česku musejí být pracovníci kolejí i ubytovaní maximálně opatrní.

„Od 21. září máme z tohoto důvodu zakázaný vstup na naše koleje všem osobám, které zde nejsou ubytované nebo nejsou jejich zaměstnanci. Návštěvy mezi jednotlivými objekty jsou ale pro studenty povolené,“ podotýká Kuděj a doplňuje, že kapacita kolejí se přechodně kvůli rekonstrukci snížila na 1 579 lůžek.

VŠTE má nově program řízení lidských zdrojů

Na začátek nového roku se chystají také studenti budějovické Vysoké školy technické a ekonomické (VŠTE), kterých by letos mělo být opět přes čtyři tisíce.



Do prvních ročníků zamíří přibližně 1 200 z nich, ale do svých tříd se zřejmě ještě nějakou chvíli nepodívají. I když vedení školy plánovalo zahájit akademický rok stejným způsobem jako loni, kvůli mnohým opatřením zůstanou učebny prázdné i v době od 5. října, kdy akademický rok na VŠTE oficiálně začíná.

„Rozvrhy jsme nijak měnit nemuseli a stejná zůstane i forma výuky, která je nadále prezenční. Rozdílem ale bude hlavně to, že se nebudou vyučující a studenti fyzicky potkávat. Výuka tedy bude probíhat převážně pomocí nástroje Microsoft Teams nebo v našem informačním systému,“ vysvětluje rektor školy Marek Vochozka.

Zároveň dodává, že kontaktní výuka připadá v úvahu pouze v případě laboratorních cvičení nebo speciálních technických předmětů. I zde je ale počet účastníků limitovaný, a to na pět studentů.

Největší novinkou na škole je bezesporu možnost studovat v novém bakalářském programu Řízení lidských zdrojů. V navazujícím magisterském programu pak na studenty čeká mimo jiné program Pozemní stavby, který nahrazuje zanikající obor konstrukce staveb.



Změny se týkají i komunikace uvnitř školy, které by měla pomoci nová mobilní aplikace. Díky ní by se studenti měli snáze orientovat v informačním systému školy.

VŠERS má 320 studentů

S tradičním předstihem, ve srovnání s ostatními VŠ na jihu Čech, začala akademický rok soukromá Vysoká škola evropských a regionálních studií (VŠERS) v Českých Budějovicích. Oproti VŠTE zde však začala výuka klasickou prezenční formou. „Těžko ale říci, jak dlouho nám to vydrží, například naše pobočka v Příbrami začala rovnou s dálkovou formou studia,“ vysvětluje pověřený rektor školy Jiří Dušek problémy s koronavirem.

Studenti se od letošního roku mohou těšit na nově akreditovaný obor bezpečnostně právní činnost, který navazuje na předchozí stejně pojmenovaný program. „Bude akorát úžeji zaměřený a příští rok bude doplněný o program Veřejná správa,“dodává Dušek.

Do nového ročníku letos na škole nastoupilo okolo 320 studentů s tím, že asi stovka z nich zamíří do prvních ročníků. Počty se ještě mohou změnit, přijímací řízení totiž kvůli pozdnímu schválení akreditace pro nový obor končí až tento čtvrtek.