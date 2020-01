Nová expozice muzea láká na losa, mamutí zub, vltavíny i model řeky

Nová expozice vznikala během celého loňského roku na rozloze 730 metrů čtverečních a zabírá prakticky celé druhé podlaží hlavní historické budovy muzea na Senovážném náměstí.

„Chtěli jsme vytvořit prostředí, které na návštěvníka působí emotivně, vtahuje ho do tématu a postupným objevováním vyvolává další touhu po poznání. Je tu hodně infozastávek, jsou tu mikroskopy, výsuvné šuplíky a další akční prvky,“ uvedl ředitel muzea František Štangl.

Za pořízení novinky zaplatil Jihočeský kraj, který je vlastníkem muzea, zhruba 30 milionů korun. „Expozici jsme pořídili s 85procentním podílem evropské dotace, dalších pět procent přidal stát. Na kraj zbylo deset procent, tedy tři miliony korun,“ vypočítal náměstek hejtmanky Pavel Hroch.

Nová expozice je prošpikovaná moderními audiovizuálními technologiemi a je určena všem věkovým kategoriím. Připravený je i zábavný vzdělávací program pro školy a zájmové kroužky.

„Unikátů se tu najde dost. Je tu třeba kost nebo zub z mamuta. Pro spoustu lidí bude unikátní vycpanina losa hned ve vstupní přírodovědné části, ale informovaní ví, že na Šumavě losi žijí, stejně tak na Jindřichohradecku. Dokonce před dvěma lety nám dcera kolegyně nafotila u Světlíku na Krumlovsku samici losa s mládětem. Je to zvíře, s nímž se většina z nás nepotká, ale přesto je součástí jihočeské přírody,“ popsal Štangl.

V lesních kulisách jsou ale stejně působiví i další savci, jako jelen, srnec, liška či divočák. Přitom na zadní stěnu lesa lze promítat živočichy, které si návštěvník sám zvolí. Vitríny v sále jsou plné nejrozmanitějších živočichů a hub.

V sousedním sále je model řeky, kde si návštěvníci mohou navolit, jak se tok mění během roku. Na stropě nad řekou je promítané aktuální počasí, které v daném ročním období panuje.

V geologické části se mohou příchozí pokochat přibližně 670 exponáty. A nejsou tam jen minerály a horniny z jižních Čech, ale i ty ze světa. Velkým lákadlem jsou kalcity z Číny, ametystová geoda z Brazílie nebo meteority. „Jedna vitrína je věnována vltavínům, které jsou jihočeským fenoménem,“ upozornil šéf muzea.

Muzejníci dokazují, že i archeologická expozice může návštěvníky vtáhnout do děje na hodně dlouho. Jen málokterý muž odolá pokušení seznámit se blíž s některou ze sedmi replik pravěkých kovových seker, ženy zase táhnou rozmanité šperky předků. Ojedinělé jsou fyzické modely mezolitického lovce, neolitické ženy, halštatského velmože z Rovné, ale také třísovské oppidum a hradiště u Němětic.

Pro děti je připravený koutek s kamny a pecí

A národopisná část expozice představuje návštěvníkům lidovou kulturu jižních Čech od architektury přes kroje a zvyky až po lidové umění. Pro malé návštěvníky je v ní připravený koutek s kamny a pecí potaženou kožešinami, na které si děti mohou hrát i lenošit.

„Já věřím, že celá expozice nebude sloužit jen ke vzdělávání dětí, ale i nás dospělých, protože ne vždy víme všechno o tom, na co se díváme,“ podotkl náměstek Hroch.

Jihočeské muzeum je přístupné od úterý do neděle včetně svátků od 9 do 17.30 hodin. Plné vstupné do stálé archeologické, přírodovědné a národopisné expozice je 70 korun. Senioři nad 60 let, držitelé průkazů ZTP, děti od 6 do 15 let a studenti zaplatí 40 korun, rodinná vstupenka vyjde na 160 korun.