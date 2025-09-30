Téměř sto dvacet tisíc diváků přilákalo Jihočeské divadlo v uplynulé sezoně. Zatímco v její zimní části jich mírně přibylo, na otáčivém hledišti zaznamenali v létě několikatisícový propad. Podle ředitelky divadla Martiny Schlegelové ale návštěvnost stoupla na více než 99 procent.
„Kvůli smlouvě s památkovým ústavem jsme měli před točnou trochu zkrácenou sezonu,“ vysvětlila. Divadlo s památkáři stále řeší společné fungování. Hlavní otázkou je využívání opraveného letohrádku Bellarie. Počet představení meziročně klesl o dvanáct na 83, nadcházející sezona ale bude delší.
Program divadla pro nadcházející sezonu je nabitý i přes nejistou budoucnost zázemí, které využívá. „Největším problémem je naše infrastruktura. To znamená sály, ve kterých hrajeme. Teď s napětím očekáváme, co vyvstane ze studie, kterou si město zadalo a která by nám mohla naznačit, co s námi bude,“ sdělila Schlegelová.
Premiéry sezony 2025/2026
Balet
Činohra
Opera
Malé divadlo
Pozn.: * oficiální premiéra bude v lednu 2026
V Metropolu chystají už jen jednu premiéru a není jasné, jestli tam nebudou muset provoz ukončit. Unikátní program má před sebou opera. „Budeme historicky první soubor na našem území, který uvede sezonu složenou výhradně z titulů z 20. a 21. století,“ líčil jeho šéf Tomáš Ondřej Pilař.
Chtějí ukázat, že opera je stále aktuální žánr. Obstarají také jedinou premiéru před točnou, kde uvedou v českém debutu hudební adaptaci Malého prince od britské skladatelky filmové hudby Rachel Portman.
Kromě Malého prince opera sehraje důležitou roli v titulu Výstřely na Broadwayi od Woodyho Allena, kde spojí síly s činohrou a baletem a vytvoří velkolepý muzikál.
Ve světové premiéře potom představí dílo Svatý Václav od českobudějovického rodáka Jaroslava Krčka. Opera uvede v komorním provedení Na Půdě i Deník Anny Frankové.
Na Půdu poprvé zamíří i balet s Next Place. „Uvedeme také premiéru Sněhové královny na choreografii Paula Julia a na původní hudbu Jana Jiráska, který ji pro nás zkomponoval,“ přiblížil šéf souboru Lukáš Slavický.
Při festivalu Jižní Svéráz se mohou diváci těšit na na světovou premiéru Spalovače mrtvol, na kterou vyrazí do českokrumlovského Portu 1560.
Činohra připraví čtyři inscenace. Jednou z nich bude Vyšší moc. „Jedná se o komorní zábavnou hořkou tragikomedii, která vychází z toho, že rodina je na dovolené v horách, kde spadne lavina, která nikomu neublíží, ale jak se blíží, tak každý zareaguje podle své přirozenosti,“ nastínil šéf činohry Jakub Čermák.
Podle něj se dále diváci mohou těšit na temně groteskní Ptačí mor (sitcom) a psychologické drama v žánru tragikomedie oceněné Pulitzerovou cenou Srpen v zemi indiánů. Festival Jižní Svéráz potom zavede činohru do jízdárny českokrumlovského zámku, kde uvedou polozapomenuté drama Sen o říši krásy.
Zajímavý bude i program Malého divadla, které připraví interaktivní inscenaci Richard 3, 2, 1... teď!, vánoční loutkovou koledu Mikulášská, rytmickou RAPsodii nebo divadelní Láznění pro diváky od šesti měsíců.
Vrcholem sezony budou Majáky na konci světa, které vychází z vodního vietnamského loutkového divadla. Odehrají je na Bagru ve Stromovce. Loutky se vodí zpod hladiny a reagují nejen na pohyb herce, který kvůli tomu musí v neoprenu do vody, ale i na přirozený pohyb hladiny.
Divadlo bude veřejnou kulturní institucí
Jihočeské divadlo bude mít od 1. ledna status veřejné kulturní instituce. Nebude už tedy příspěvkovou organizací města. Transformace umožní financování divadla i od jiných investorů. Město jedná o finanční spolupráci na podpoře divadla například s Jihočeským krajem.
„Transformace nám pomůže snadněji sehnat případné partnery pro financování Jihočeského divadla. Město mu hradí roční provozní náklady více než 200 milionů korun,“ uvedla českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS).
Dodala, že Jihočeské divadlo jako kulturní instituce povede správní rada. Tvořili by ji současní městští zastupitelé Jiří Svoboda (ANO), Jan Zahradník (ODS) a sama primátorka. Šestičlennou správní radu pak budou doplňovat odborníci, mezi nimiž bude například bývalý ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek nebo zástupce brněnské Janáčkovy akademie múzických umění.
Parmová uvedla, že i po transformaci bude město provozní náklady hradit samo. „Ale financování dalších projektů bychom mohli získat z jiných zdrojů. Je třeba si uvědomit, že musíme platit různé dílčí rekonstrukce objektu. A hlavně plánujeme výstavbu nové budovy divadla, což bude významná investice, s níž by nám mohli partneři pomoci,“ přidala.