Jihočeské divadlo zkouší hlídat děti při představení, také vrací slavnou Evitu

Nový projekt hlídání připravilo Malé divadlo ve spolupráci s EDU centrem A3D. Cílem je, aby si rodiče užili představení a jejich ratolesti zase program v divadle.

„Zatímco rodiče vyrazili prvního února na muzikál Evita, děti čekal jejich vlastní zážitek v Malém divadle s představením GaGa, které je přesně pro jejich cílovou skupinu. Dětičky si vzala do své péče naše lektorka Zuzana Sladová. Po představení se ještě zúčastnily kreativní divadelní dílny v historické budově Jihočeského divadla, která prohloubila jejich zážitek,“ popsal novinku Vít Piskala, šéf EDU centra A3D.

Zatím divadlo nový program teprve zkouší, a pokud o něj bude zájem nejen mezi rodiči, otevřou se v této sezoně i další termíny.

O první premiéru kalendářního roku 2025 se pak minulý týden postaral operní soubor. Nicméně se nejedná o úplnou novinku. „Začínáme obnovenou premiérou slavného muzikálu Evita, kterou jsme už v Jihočeském divadle uváděli. Ale bohužel jsme ho nedokázali divákům zahrát v dostatečném množství repríz kvůli covidu, takže to nyní napravujeme,“ zmínila ředitelka JD Martina Schlegelová k Evitě, která si odbyla obnovenou premiéru v pátek 31. ledna.

Dvě novinky u činohry

V únoru se nenechá zahanbit ani činohra. Ta si pro diváky připravila hned dvě premiéry. Tou první je hra Směšná temnota, která slibuje jednak 5D zážitek na komorní scéně Na Půdě a jednak i experiment na pomezí rozhlasové hry a pohlcujícího divadla, při kterém si diváci budou moci udělat pohodlí jako doma v obýváku.

A to i když jde o divokou jízdu dvou civilizovaných bílých mužů do hlubin afghánské džungle.

„Nebudeme rozlišovat jeviště a hlediště, ale diváci a herci spolu budou sdílet jeden hrací prostor. Diváci sice nebudou aktivně vstupovat do děje, ale jak zjistí, jejich role se budou postupem večera i tak proměňovat. Herce budou mít doslova na dosah a vydají se s nimi na cestu po řece v Afghánistánu. Věříme, že pro ty, co rádi experimentují, to bude velmi zábavná jízda,“ slibuje Schlegelová, která zároveň představení i režíruje. Premiéra je na programu 14. února.

Druhou únorovou novinkou je inscenace Mikve, která prošla už řadu českých jevišť. Zatímco ve Směšné temnotě hrají jen muži, Mikve patří zase jen herečkám. Hra diváky zavede do tajů ženské židovské rituální lázně.

„Diváci budou mít v činohře Jihočeského divadla poprvé možnost vidět inscenaci jako live cinema. Uvidí herečky na jevišti a zároveň na filmovém plátně. Akce budou snímat dva kameramani a střihač bude vybrané záběry s téměř nepostřehnutelným zpožděním posílat na plátno. Diváci budou moct volit, kam zaměří svou pozornost, a vychutnat si i detaily jindy v divadle skryté,“ láká dramaturgyně JD Olga Šubrtová.

Mikve si odbude premiéru 28. února. Novou inscenaci předvede rovněž Malé divadlo, které 22. února poprvé zahraje Born This Way. Představení je o hledání sebe sama a je to intimní, upřímná a nekompromisní jevištní párty o svobodě a respektu.