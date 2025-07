Stav Malého divadla v českobudějovické Hradební ulici je tak mizerný, že je vlastně nevhodné, aby tam herci zkoušeli a hráli představení. Velký sál Metropolu může vypadat fajn, ale technika je na tom hrozně a stejně tak i zázemí. A pak je tu samotná budova Jihočeského divadla, která se po desítky let jen různě upravuje.

Vedení města tak dostalo před časem nápad koupit „divadelní“ část Metropolu, zásadně ji vylepšit a vyřešit tak na delší dobu problém, který v tomto ohledu kulturu provází dlouhé roky.

Jednání s majiteli budovy na Senovážném náměstí ale nedopadla podle představ radnice. „Vedení se rozhodlo, že teď nebudeme v jednání o prodeji s městem pokračovat. Více k tomu neřeknu,“ uvedl před nedávnem Ivo Kužel, místopředseda Odborového svazu KOVO, kterému objekty patří.

Poté se spekulovalo o tom, že si odboráři představovali úplně jinou a vyšší sumu, aby část Metropolu prodali. To ale zástupci radnice odmítají. „Cena v tom roli nehraje. Chtěl bych ale zdůraznit, že tento záměr úplně neopouštíme a ještě chceme pokračovat v jednáních,“ uvedl minulý týden náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

„Situace mě ale mrzí hlavně z důvodu, že naproti Metropolu připravujeme stavbu nové budovy Alšovy jihočeské galerie, v blízkosti zase rekonstruujeme kulturní dům Slavie. Mohl tak vzniknout krásný kulturní komplex. Ale místo toho bude vedle moderní galerie a opravené Slavie stát omšelý Metropol,“ navázal hejtman a radní města Martin Kuba (ODS).

Metropol je komplex ze 60. a 70. let minulého století, kdy ho postavili jako Dům kultury ROH. Podle Kuby současní majitelé nemají dost peněz na nákladnou rekonstrukci, kterou by objekt potřeboval.

„Při jednání o koupi nám odboráři říkali, že nemohou prodat dědictví svých otců. Tak jsem zvědavý, jak budou za několik let vysvětlovat svým dětem, proč v centru města stojí chátrající squat,“ uvedl dál Kuba.

Co s budovou v Hradební?

O budoucnosti divadla je alespoň částečně jasno. Malá scéna se přestěhuje z Hradební do Slavie, která má být opravena do konce roku. „To už je hotová věc a počítáme s tím,“ potvrdil Maroš.

Otázkou je, co bude dál s budovou v Hradební, kde je třeba i plíseň. „Zatím rekonstrukci neplánujeme a budeme se bavit o dalším využití,“ doplnil náměstek. Vyloučený tak není ani prodej objektu.

Úplně ze hry je aktuálně stavba nové budovy Jihočeského divadla na Mariánském náměstí. Před více než pěti lety tam stála takzvaná „bouda“, v níž vrcholily oslavy sta let působení divadla. Právě tam se tehdy uskutečnila velká prezentace záměru stavby nové budovy. Už tehdy byly odhadované náklady bezmála 2,5 miliardy, ale dnes se do takové akce nikdo z vedení města nehrne, protože je příliš nákladná.

Budějovice jsou zřizovatelem Jihočeského divadla. Roční příspěvek od města na provoz už se přehoupl přes 150 milionů korun. Má čtyři soubory, kromě činohry také balet, operu a malou scénu.

„Historická budova svými dispozicemi neodpovídá potřebám činohry a už vůbec ne tomu, co by potřebovala opera a balet,“ sdělila už dříve ředitelka divadla Martina Schlegelová. Také potvrdila, že i v Metropolu je zázemí ve špatném stavu a roky tam majitelé neinvestují. Navíc velký sál byl původně postavený jako kino, takže ani akustika není optimální pro živá představení.

Aby toho nebylo málo, nejistota už roky panuje i kolem budoucnosti otáčivého hlediště a jeho umístění v zámecké zahradě v Krumlově. „Mou ambicí je, abychom do konce funkčního období této vlády (letos do podzimu) našli pevné řešení. To by mělo nastínit postup do dalších let,“ uvedl ministr kultury Martin Baxa (ODS).