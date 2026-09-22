Divadlo počítalo se vstupem Jihočeského kraje jako dalšího zřizovatele. Po opuštění KD Metropol v centru Českých Budějovic navíc bojuje s nedostatkem prostor, vysoké jsou také provozní náklady, popisovala ředitelka.
Jihočeský hejtman Martin Kuba (Naše Česko) tak bude v následujících dnech znovu jednat s odboráři o odkupu Metropolu, v úterý to potvrdila primátorka a radní Jihočeského kraje Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko). V nedávné minulosti však tato jednání zkrachovala.
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„V případě, že klapne jednání o nákupu Metropolu z prostředků Jihočeského kraje, pak tady bude příprava pro rekonstrukci tohoto kulturního domu pro Jihočeské divadlo. V případě, že to neklapne, tak se otevírá možnost pro vybudování zázemí Jihočeského divadla v areálu českobudějovického Viscofanu,“ uvedla primátorka.
V případě dohody o nákupu Metropolu je podle ní reálné, že se kraj stane dalším zřizovatelem divadla. Areál firmy Viscofan, kde by případně mohly vzniknout prostory pro divadlo, loni kraj vyměnil za pozemky u letiště v nedaleké Plané.
Ředitelka varuje, že je situace vážná
„Ve druhé fázi měl v letošním roce přistoupit jako další zřizovatel Jihočeský kraj. Nyní je zřejmé, že k tomu zatím nedojde, a to považuji za zásadní problém. Bez druhého zřizovatele je totiž dlouhodobá budoucnost divadla ohrožená ze dvou hlavních důvodů,“ uvedla Schlegelová. Jedním z nich je zajištění prostor s větší kapacitou a druhým důvodem jsou vysoké provozní náklady.
Jihočeské divadlo po opuštění kulturního domu Metropol, který měl kapacitu 500 diváků, nemá velký sál vhodný pro velké hudební a taneční produkce. Sál historické budovy divadla má kapacitu poloviční. „Současně potřebujeme investice do historické budovy, kde se poslední zásadní rekonstrukce uskutečnila v roce 1990,“ připomněla Schlegelová.
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Situace Jihočeského divadla je vážná, balet i opera jsou v nouzi
Divadlo má díky vlastním výnosům ekonomickou soběstačnost kolem 30 procent. Celoevropský průměr je přitom 15 až 18 procent. Přesto je provoz čtyř profesionálních souborů finančně náročný.
Politici o vážnosti situace vědí dlouho
„Město dlouhodobě upozorňuje, že další růst provozních nákladů divadla není schopno samo nést, brání se další valorizaci rozpočtu a mluví se také o určité nepřekročitelné hranici financování,“ vysvětlila ředitelka divadla. Pro zachování všech čtyř souborů (činohra, opera, balet a Malé divadlo) podle ní divadlo potřebuje, aby se druhý zřizovatel podílel nejen na investicích, ale také na provozních nákladech.
Jihočeské divadlo se od 1. ledna letošního roku přeměnilo ve veřejnou kulturní instituci. Změna přinesla možnost financování od dalších zřizovatelů, jako je kraj, a také finanční plán na čtyři roky dopředu. Divadlo letos kvůli nevyhovujícímu technickému stavu opustilo Metropol a kvůli chybějícím financím také přistoupilo k částečné reorganizaci.
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Jak postupovat ohledně kulturních budov v Českých Budějovicích, řeší a radí také sedmdesátistránkový dokument, který má k dispozici radnice. A mimo jiné je tam – vyřešte vážnou situaci Jihočeského divadla.
Zároveň analýza dává doporučení, jak by měla radnice, třeba i ve spolupráci s Jihočeským krajem dál postupovat. Dokument s dlouhým názvem Koncepční studie rozvoje kulturní infrastruktury a kulturního distriktu v Českých Budějovicích zpracovala pro město společnost Kreia. Zastupitelé ho vzali už na konci roku 2025 na vědomí, pro bylo tehdy všech 40 hlasujících.