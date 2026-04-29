Divadlo míří na 30 míst v osmi městech. Začíná festival Jižní Svéráz

Lukáš Marek
  16:24
Pětačtyřicet souborů a uměleckých skupin s celkem 37 inscenacemi a 263 představeními. Takový bude festival Jižní Svéráz, který v pátek 1. května začne Festivalovými jednohubkami. Herci při něm pobaví návštěvníky na netradičních místech a zamíří do ulic, parků, industriálních prostor, památek, ale i do nádrže Bagr v českobudějovické Stromovce.
Součástí festivalu bude i Prodaná nevěsta, kterou Jihočeské divadlo uvede na návsi v Holašovicích.

Součástí festivalu bude i Prodaná nevěsta, kterou Jihočeské divadlo uvede na návsi v Holašovicích. | foto: Archiv Jihočeské divadlo

Je pátek prvního května a ve výpravní budově vlakového nádraží v Českých Budějovicích čekají cestující na odjezd svého spoje. Nejsou ale sami. Úderem jedné hodiny odpolední tam spustí své představení skupiny Tanečno a Move Ostrava. Z historického vestibulu se najednou stává umělecký prostor.

Tak začne první den rozsáhlého projektu Jižní Svéráz, který až do podzimu pobaví návštěvníky akcí na 30 místech v osmi městech jižních Čech. První tři květnové dny plné kultury a zábavy budou patřit akci s názvem Festivalové jednohubky.

Festival Jižní Svéráz nabídne plavbu po Vltavě i hostinu jako z doby Buquoyů

„Moc se na ně těším, bude to možnost zažít v Budějovicích zajímavý divadelní program. Vzhledem ke kratším formátům jednotlivých projektů si každý bude moci vyzkoušet i úplně nové zážitky, na které by ho třeba bez takové příležitosti nenapadlo se vypravit,“ zve Martina Schlegelová, ředitelka Jihočeského divadla a festivalu Jižní Svéráz.

V krajském městě ožije od pátku do neděle také třeba kreativní prostor Žižkárna v bývalém areálu kasáren, program je připravený i v oblíbené Stromovce a rovněž přímo u divadla v ulici Dr. Stejskala. Ta se stane hlavním místem události s hudbou, občerstvením a živým uměním.

Připravených je několik desítek akcí, z nichž je velká část zcela zdarma. Pro nejmenší bude atraktivní představení Dinosauři ze Ztraceného světa, které se v centru Budějovic uskuteční 1. května od 13 a od 18 hodin. Je to vlastně loutková performance a průvod městem.

V letní sezoně vyrazí Jihočeské divadlo také do Holašovic.
Celkově jsou Festivalové jednohubky nastavené tak, aby si každý divák mohl tvořit vlastní cestu programem, od intimních projektů až po živé open air akce.

„Celý koncept navíc vymysleli jihočeští teenageři – měli jsme s nimi před dvěma lety celodenní setkání, kde jsme řešili, jak by měla vypadat kulturní akce, která by je bavila a která jim ve městě chybí. Ale která by zároveň mohla oslovit i ostatní obyvatele,“ zmiňuje Schlegelová.

Touto třídenní událostí ale vše teprve začne a samotný Jižní Svéráz, který má po nultém ročníku letos první oficiální, potrvá přes celé léto až do konce září.

„Představí se 45 souborů a uměleckých skupin s celkem 37 inscenacemi a 263 představeními. Dramaturgie festivalu stojí na rozmanitosti forem i přístupů. Vedle činohry, tance, opery či loutkového divadla nabídne i nové formáty, které vznikají přímo pro konkrétní místo a situaci. Součástí programu je i osm festivalových premiér,“ vyjmenoval Ondřej Hellebrant z marketingu Jihočeského divadla.

Baletní soubor Jihočeského divadla uvede světovou premiéru tanečního hororu Spalovač mrtvol, činohra nabídne inscenaci Sen o říši krásy a operní soubor hudební titul Malý princ. Malé divadlo připravuje loutkovou inscenaci na vodní hladině nádrže Bagr inspirovanou vietnamským vodním loutkovým divadlem Majáky na konci světa.

Festival Jižní Svéráz oživí náplavku Vltavy, propojí nezvyklá místa s uměním

„Jižní Svéráz dává Budějovicím nový rozměr. Přináší divadlo tam, kde ho lidé nečekají. Do ulic, parků, industriálních prostor i do historických památek. Věřím, že půjde opět o výjimečnou událost, která bude i příslibem pro úspěšný titulární rok 2028, kdy budou České Budějovice evropským hlavním městem kultury,“ podotkla primátorka Dagmar Škodová Parmová, která převzala nad festivalem záštitu.

Kromě krajského města bude festival také v Týně nad Vltavou, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci či Táboře. O závěr se postará komická opera Zabijačka.

Podrobnosti o festivalu jsou na webu jiznisveraz.cz, kde je mimo jiné ke stažení i mapka s přehledným programem Festivalových jednohubek.

Divadlo míří na 30 míst v osmi městech. Začíná festival Jižní Svéráz

