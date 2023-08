Aby se kulisáci nenadřeli, udělali v divadelních dílnách kozu z polystyrenu

Ateliér v dílnách Jihočeského divadla (JD) je plný starých i právě vznikajících rekvizit. Jednu stěnu lemují umělé napodobeniny antických soch i rozpůlených prasat z jatek. Pracovní stoly jsou zahlcené rozličnými materiály a papíry s návrhy.

V rozestavěných kulisách pro nové představení, mezi gymnastickou kozou a oranžovým retro topením, sedí jedna z malířek a štětcem a barvou ladí poslední detaily na jedné z oprýskaných zdí divadelního pokoje. Ten diváci poprvé spatří při premiéře činohry Podivného odpoledne dr. Zvonka Burkeho.

„Divadlo je plné iluzí. Například tahle gymnastická koza. Normálně bývá pěkně těžká, my se ale snažíme našim kulisákům co nejvíce ulehčit práci, a tak jsme ji vytvořili za pomoci polystyrenu a dalších lehkých materiálů,“ popisuje šéf výroby Marek Kubát a zvedá gymnastickou pomůcku, jako by nic nevážila.

„Stejné je to i s tímto retro rádiem, na pohled vypadá jako pravé, ale ve skutečnosti se nám nepodařilo originál sehnat, a tak jsme si ho na základě fotografií museli vyrobit z překližky,“ doplnil.

Půjčovna kostýmů a výtvarné dílny JD sídlí v průmyslovém areálu v českobudějovickém Novém Vrátě. Přibližně 25 pracovníků v nich připravuje kostýmy, kulisy a rekvizity na veškerá představení, které JD plánuje. Aktuálně tak v dílnách pracují na pěti různých představeních.

„Největší prioritu má teď Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho, které má premiéru už 27. srpna. Současně ale pracujeme na Deníku přání pro balet, verneovce pro Malé divadlo a Komenském a Nevýchovném koncertu pro operu,“ vyjmenoval Kubát.

S půlročním předstihem

Aby se stihlo vše včas připravit, musí v dílnách na vybavení pro premiéry začít pracovat s více než půlročním předstihem. Jen tři měsíce zaberou schůzky, na kterých se domlouvá výtvarná podoba scény. Další čtyři pracovníci se věnují přípravám, tvorbě návrhů, výrobě a výtvarnému doladění všech detailů.

Při tomto procesu musí pokaždé řešit nejeden technický problém. Dle Kubáta se divadelní kulisy za poslední roky výrazně vyvinuly a svým zpracováním pomalu začínají konkurovat těm filmovým.

„Pro Komenského například vymýšlíme, jak co nejvěrněji napodobit břidlici, která má celou scénu lemovat. Máme už několik návrhů, vypadá to dost dobře, ale pořád nejsme úplně spokojení,“ konstatoval Kubát.

Větší propracovanost kulis však automaticky zvyšuje jejich hmotnost. Technologové v dílnách tak musejí neustále hledat kompromis mezi maximální možnou hmotností, estetikou a funkčností. Pomáhají jim moderní technologie jako například 3D tisk. Vše jim ale naopak komplikuje málo prostoru, který v dílnách zámečníci, truhláři i malíři mají.

„Některé větší kulisy tu nedokážeme kompletně sestavit a vidíme je v celku až na jevišti, kde se mohou projevit nějaké nepřesnosti. Vše pak musí zpět na dílnu,“ přiblížil.

Co se náročnosti výroby týče, říká Kubát, že každé představení s sebou nese nějakou výzvu. Obecně však platí, že nejvíce práce je s inscenacemi na otáčivém hledišti. V Krumlově se hraje před Bellarií a na malé a velké louce. Udělat tak kulisy pro jedno představení na „otáčku“ je jako dělat tři premiéry najednou.

Při výrobě kostýmů mají divadelní švadleny nejvíc práce při operních představeních, kde je vždy potřeba obléct celý sbor. Opravdu hodně úsilí tak vynaložili například na loňskou Kouzelnou flétnu, u které byla opravdu netradiční výzva.

„Museli jsme vymyslet kostým pro příšery v nadživotní velikosti. Základem byl postroj z batohu, na kterém byla umístěná železná konstrukce. Na tu pak švadleny ušily speciální oblek z kožešin. Nebylo to vůbec snadné a zapojili se opravdu všichni. Kostým měl nakonec okolo patnácti kil, i přesto, že jsme se snažili použít ty nejlehčí materiály,“ popsal Kubát.

Nová půjčovna usnadní provoz v celých dílnách

Součástí areálu v Novém Vrátě je i největší půjčovna a sklad kostýmů v jižních Čechách. Stejně jako v případě dílen však jejich provoz komplikuje málo místa. To by měla vyřešit stavba nové budovy, kterou JD plánuje na příští rok.

„Naše sklady teď připomínají spíš garáž a není to tak přehledné ani důstojné místo na uložení kostýmů. Areál je navíc plný aut a točí se tu kamiony s vybavením. Když přijede nějaký zákazník, dokáže to rozhodit provoz celých dílen,“ popisuje provoz šéf výroby Marek Kubát.

Věří, že se situace zlepší právě s novým objektem, který by měl stát mimo areál dílen. Nabídl by více prostoru pro čisté a uspořádané uskladnění věcí a oddělené parkoviště. Časem by se díky nové budově mohl rozšířit i sortiment nabízených služeb.

„Máme tu spoustu starých kulis, pódií a židlí, které by mohli lidé využít například na oslavy nebo svatby. Pro nás už jsou nepoužitelné, ale stále jsou funkční a lidem by se mohly hodit. Byl bych rád, kdy se nám povedlo rozšířit naše služby a nabídnout tyto rekvizity lidem,“ přiblížil možnou budoucnost Kubát s tím, že by to mohlo nalákat i nové zákazníky.

Ty dnes tvoří především dětské tábory, pečovatelské organizace nebo domovy dětí a mládeže. „Půjčování kostýmů je sezonní záležitost. Lidé chodí nejčastěji na masopusty nebo v zimě pro masky čertů, andělů a Mikulášů. Dříve chodili také hodně dětské tábory, ale to po covidu výrazně pokleslo,“ popsala provozovatelka půjčovny kostýmů Pavlína Šumpichová.