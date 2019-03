Kdo vraždí na hradě? Jihočeské divadlo láká na středověkou detektivku

Rytíř Oldřich z Chlumu přijíždí do jižních Čech. Pozvali ho sem, aby vyšetřil sérii podivných zločinů na hradě v Jindřichově Hradci. Vraždí na sídle mocného Vítkovce přízrak mrtvého komtura, což byl vysoký hodnostář rytířského řádu, nebo je za vším nebezpečný šílenec?

Do toho se blíží vyslanec svaté inkvizice a vyšetřovatel musí i se svým panošem odolat také místním svůdným ženám.

Jihočeské divadlo nastudovalo dramatizaci knihy od spisovatele Vlastimila Vondrušky. Detektivku ve středověkých kostýmech uvádí českobudějovická scéna vůbec poprvé. V hlavní roli se představí Pavel Oubram.

„Taková práce je radost. Člověk si užije historické šaty a rekvizity, souboje, rytířské dvoření, svůdné ženy, trubadúry a vraždící mrtvé komtury,“ líčí režisérka Martina Schlegelová.

Královský prokurátor Oldřich z Chlumu patří k nejslavnějším Vondruškovým románovým postavám. Je to vzdělaný a čestný rytíř, který jako správce hradu Bezděz má pravomoc vyšetřovat a trestat hrdelní zločiny v okolí.

„Ze 13. a 14. století máme jen stručné zápisy ze smolných černých knih. Autor proto musí pracovat s fantazií. Může si ji pustit na špacír, ale historické reálie ho svazují. I v tomto příběhu jsem si proto musel některé drobnosti upravit,“ říká Vondruška.

Před psaním Ďáblova sluhy si s tehdejším kastelánem důkladně prošel celý zámek v Hradci. Také si hlídal, aby zachoval dobové vnímání spravedlnosti. Soudci se ve středověku nesměli totiž řídit pouze zákony, ale měli povinnost hledat spravedlnost.

„Museli vycházet ze zákonů, ale věděli, že jediný spravedlivý je Bůh a jediné spravedlivé zákony jsou ty boží. Ty světské píší lidé, což jsou bytosti omylné. Soudce musel hledat argumenty pro to, aby rozsudek odpovídal zákonům božím. Za drobný prohřešek například následoval tvrdý trest, za větší zločiny osvobození. Platilo, že čím větší riziko musíte při spáchání zločinu podstoupit, tím mírnější by měl být trest. Když jste někoho okradli ve dne, tak jste nemuseli nutně skončit na šibenici,“ popisuje jeden z nejčtenějších českých spisovatelů.

V těchto reáliích stvořil postavu Oldřicha z Chlumu. „Všechno, co museli rytíři ve jménu spravedlnosti řešit, jsem mu dal do vínku. Ne vždy respektuje přání panovníka. Člověk by neměl jen tupě poslouchat vrchnost, ale měl by si zachovat morální kredit,“ podotýká Vondruška.

Dodává, že detektivku vnímá jako pohádku pro dospělé, v níž by mělo dobro vítězit a divák by měl být schopen zločince odhalit.

„Když mi z Jihočeského divadla řekli, že chtějí Ďáblova sluhu adaptovat, tak jsem se zalekl. Příběh je hodně košatý. Nejprve jsem si říkal, že se to pro divadlo nedá upravit. Moc se na to těším,“ míní Vondruška. V inscenaci se představí nováčci i stálice činohry.