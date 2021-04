Čtenáři vyrazili do nové přístavby knihovny, ocenili prosvětlený prostor

Před novou budovou Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích postávají čtenáři a hodnotí její vzhled. Jejich reakce jsou smíšené.

„Je mi trochu líto, že z města zase zmizel kousek zeleně, ale celkově je budova pěkná, působí hodně světlým dojmem,“ myslí si Jana Lhotková.

Na otevření se ale podle svých slov těšila. „Je hezké, když vznikne nová knihovna, to dovedu ocenit,“ vysvětluje a vchází dovnitř prosklenými dveřmi, kterými do vestibulu proniká velké množství světla. To byl přesně jeden ze záměrů architektů – vytvořit světlý prostor, kde se bude čtenářům příjemně studovat.

Na to si ale zatím ještě počkají. V příštích dnech bude knihovna fungovat v omezenějším režimu a lidé se tu dlouho nezdrží. „Čtenáři sem můžou přijít, knihu si vypůjčit, ale víc času zde zatím trávit nesmějí,“ nastiňuje PR manažerka Jihočeské vědecké knihovny Petra Mašínová.

Další z návštěvníků ocenil interiér. „Je moderní a příjemný. Budova samotná ale s tou dosavadní moc neladí, jsou to dva odlišné architektonické styly,“ domnívá se student Denis, který si udělal dopředu rezervaci a knihu si přišel vyzvednout.

Oslovení čtenáři doufají, že už brzy si budou moci vychutnat příjemnou atmosféru déle. Podle ředitele Jihočeské vědecké knihovny Ivo Kareše by měly v budoucnu čtenářům zpříjemnit chvíle i automaty na kávu nebo čaj. „Chtěli jsme tu mít i kavárnu, to nám ale dotační program neumožnil,“ prozrazuje Kareš.

Knihovna přivítala první návštěvníky minulý pátek po dlouhém čekání, které způsobila vládní opatření. Kvůli nim se muselo slavnostní otevření několikrát odložit. Od položení základního kamene tak uplynuly přesně dva roky.

Stavba nové budovy a modernizace té staré vyšly na 168 milionů korun. Hotovo bylo za 18 měsíců, pak následovalo stěhování nábytku a samotných knih. Těch bylo přibližně 130 tisíc a zaměstnancům zabral jejich přesun čtvrt roku.

Knihovna je nyní přístupná každý všední den od 9 do 13 a od 14 do 18 hodin. Návštěvníci musí při vstupu dodržovat všechna hygienická opatření.