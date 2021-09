Jihočeské univerzita slaví třicet let, dnes má devět tisíc studentů

Uvolněná doba 90. let a změna režimu umožnila jihočeským akademikům založit v Českých Budějovicích první univerzitu v kraji. Snažili se o to už několik let před rokem 1989. Podařilo se to až v září 1991, kdy se pod hlavičkou vznikající Jihočeské univerzity daly dohromady pedagogická a provozně ekonomická fakulta.