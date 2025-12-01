Jihočeská univerzita postavila aulu za čtvrt miliardy. Má i profesionální televizní studio

Imatrikulace, promoce, konference, akademické či společenské akce anebo také například profesionálně vybavené studio na natáčení podcastů. To všechno umí nabídnout nově otevřená aula Jihočeské univerzity (JU) v Českých Budějovicích. Stála čtvrt miliardy korun a o její podobu se postaral architekt Tomáš Velehradský.

Nová reprezentativní budova, která nahradila dřívější takzvaný Bobík, stojí v kampusu přímo u koleje K4.

„Dnes jsou to více než tři roky od zahájení stavby. Je to za poslední dobu naše největší investiční akce za více než 250 milionů korun. Aula bude sloužit ke slavnostním příležitostem, k zasedání rad, ale i k běžnému provozu univerzity. Její velký potenciál vidím právě pro práci studentů v moderním televizním studiu,“ zdůraznil rektor Jihočeské univerzity Pavel Kozák.

„Jihočeské univerzitě se s novou aulou otevírají možnosti, o kterých jsme dosud jen snili. Je to krásný, důstojný a reprezentativní prostor vybavený špičkovou technikou, do kterého můžeme plánovat významné výukové, vědecké ale i společenské akce,“ doplnil rektor.

Hlavní sál pojme nově 250 lidí, ale díky variabilním řešením se může kapacita zvětšit až na pět set návštěvníků. Interiéru dominují prosvětlené a barevně laděné místnosti či chodby. Nová reprezentativní budova vyšla univerzitu na 251 516 000 korun. Z toho 85 procent pokryla dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Práce začaly v červenci 2022 tím, že se zbourala většina původní budovy zvané Bobík. Následovala stavba nové auly. Z původního objektu zůstala zachovaná pouze nosná konstrukce západního křídla, zbytek budovy a veškeré vybavení je zcela nové.

„Aula vyrostla na půdorysu původní budovy, která stála v kampusu JU od roku 1993. Byla využívaná ke společenským účelům a částečně jako zdravotní středisko, později i k ubytování. V roce 2014 vzniklo v budově po drobných úpravách HELP centrum a studentské rádio,“ připomněla mluvčí JU Edita Kadlecová.

Studentům univerzity slouží nová menza. Kapacity kolejí ale stále nestačí

Nyní moderní prostředí a technické vybavení umožní Jihočeské univerzitě hostit v kampusu při Branišovské ulici domácí i mezinárodní odborná setkání, zvát hosty a osobnosti a pořádat školení a workshopy.

Aula bude sloužit jako zázemí pro servisní útvary JU, projektové prostory pro školení a workshopy. Využívat ji budou všechny fakulty i univerzitní studentské spolky. „Naše nová budova nabízí jedinečné místo svého druhu nejen pro JU, ale i pro krajské město a celý region,“ dodal Pavel Kozák.

