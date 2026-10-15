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Okolí univerzity v obležení aut, stále víc studentů jezdí do školy vozem

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  8:58
Stále více studentů Jihočeské univerzity přijíždí do kampusu při Branišovské ulice v Českých Budějovicích vlastním vozem. Protože v areálu není dostatek parkovacích míst, nechávají auta v okolních ulicích. Místní obyvatelé si na to stěžují, někteří jsou už tak zoufalí, že uvažují o stěhování.
Ulice kolem kampusu Jihočeské univerzity jsou v obležení aut. Odstavují je tam i studenti, kteří nemají v areálu dost parkovacích míst.
Ulice kolem kampusu Jihočeské univerzity jsou v obležení aut. Odstavují je tam i studenti, kteří nemají v areálu dost parkovacích míst.
Ulice kolem kampusu Jihočeské univerzity jsou v obležení aut. Odstavují je tam i studenti, kteří nemají v areálu dost parkovacích míst.
Ulice kolem kampusu Jihočeské univerzity jsou v obležení aut. Odstavují je tam i studenti, kteří nemají v areálu dost parkovacích míst.
8 fotografií

Vjíždíte do úzké ulice. Auta jsou po obou stranách napěchovaná jedno vedle druhého. Malá místa zůstávají jen u vjezdů do garáží rodinných domů. Vozidla stojí v křižovatkách, na trávníku. Jednoduše kde se dá, nehledě na předpisy.

Okolí Jihočeské univerzity (JU) v Českých Budějovicích zažívá kritický nápor aut studentů, kteří rok co rok ve větším jezdí za studiem vlastními vozy. Místní obyvatelé jsou zoufalí,. Například hasiči by při nutném zásahu v některé z ulic velmi pravděpodobně neprojeli.

„Situace se vždy zhorší se začátkem semestru,“ odpovídá za JU její mluvčí Edita Kadlecová. Místní nesouhlasí. „Je to rok co rok horší. Letos je to úplně extrémní,“ shodují se obyvatelé okolních ulic, které redakce iDNES.cz oslovila.

Podle univerzity byla situace letos komplikovanější kvůli tomu, že při rekonstrukci Branišovské ulice JU uvolnila své parkoviště veřejnosti. Tento stav skončil závěrem září.

„Nic se nezměnilo. Je to pořád hrozné. Zaparkovat v ulici nemáte šanci. Auta kličkují, stojí všude. Studenti jsou ještě mnohdy arogantní, když je upozorníme, že stojí, kde nemají,“ zlobí se Renata Heidekerová, která s rodinou bydlí ve Studentské ulici už více než třicet let.

Podobně vypjatou dopravní situaci v okolí domova ještě nezažila. Dokonce si musela přestěhovat ložnici na druhou stranu domu, aby kvůli hluku z ulice mohla spát. „Lidé, kteří si kupují byty například na Branišovské, s tím počítají. My si to nevybrali. Aut tady je rok od roku víc a nikdo to neřeší. Vím o některých lidech z okolí, kteří uvažují o stěhování. Je to zkrátka neúnosné,“ povzdechne si.

Podobný stav jako ve Studentské je i v okolních ulicích – Buzulucké, K. Fleischmanna či Na Zlaté stoce. Lokalitu využívají navíc řidiči i jako zkratku při cestě ze sídliště Máj směrem do centra. Právě Studentská je navíc vedená jako cyklotrasa, ale vyrazit ve všední den ráno mezi kličkující řidiče automobilů se rovná hazardu.

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„Situaci silně vnímám, je velmi neutěšená. Místní jsou doslova v obložení auty a chápu, že jsou rozčilení. Těžko to můžeme z pozice města řešit. S rektorem Pavlem Kozákem jsem opakovaně jednala. Jsme domluvení na výstavbě dalšího parkoviště. Takový slib jsem slyšela na jaře na půdě akademického senátu,“ přiblížila primátorka Dagmar Škodová Parmová, která byla na JU i děkankou ekonomické fakulty.

Podle univerzity však plány na rozšíření parkovacích ploch pro studenty tak jisté nejsou. „Univerzita nemůže garantovat místo všem studentům, kteří přijedou autem. Jednou z zvažovaných možností je rozšíření studentského parkoviště u vědeckotechnického parku o dalších 90 míst. Tuto variantu projedná akademický senát v říjnu,“ oznámila Kadlecová.

Podle informací iDNES.cz je připravený projekt na rozšíření parkování, který má stavební úřad v Českých Budějovicích. Jakýkoliv konkrétní krok je však velmi vzdálený, což místní drásá. „Není to jen tady, ale i u dalších fakult. Jakékoli řešení je v nedohlednu. Přitom na situaci upozorňujeme už dlouho,“ zlobí se jeden z obyvatel Buzulucké ulice.

Trable místních vnímá i náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš. „Jednáme s univerzitou, aby navýšila počet parkovacích míst, ale to se nestane ze dne na den. Mluvilo se o rozšíření současných míst nebo parkovacím domě. Tlačíme na ně,“ tvrdí.

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Výsledky však žádné vidět nejsou, a tak má s neukázněnými řidiči práci městská policie. „Je zvláštní, že začal akademický rok a neviděl jsem tady jedinou hlídku. Ale jindy tady kontrolovaly docela často,“ diví se místní.

Mluvčí budějovických strážníků Věra Školková popisuje problém jako záležitost, která se opakuje pravidelně. „Řešíme to každoročně. Jakmile začne akademický rok, počet kontrol stoupá,“ hlásí. V ulicích kolem JU zaznamenali strážníci letos přes 200 přestupků, na jaře statistiky stouply kvůli uzavírce Branišovské. Za první tři zářijové týdny městská policie udělila v lokalitě na 70 pokut.

Rozdávání postihů však problém nevyřeší. Navíc pokud by strážníci hlídali lokalitu ještě častěji, narazili by na výrazně vyšší počet přestupků. Náměstek Bureš vidí východisko v nabízení alternativních řešení.

„Zavádíme novou linku MHD, rozšiřujeme systém sdílených kol. Nemyslím si, že by v lokalitě bylo řešením zavádění modrých zón. Navíc podnětů o špatném parkování máme z šedesáti procent města a je třeba kontrolovat i ty. Z dřívější práce u hasičů vím, že i pro ně jsou podobné lokality složité,“ potvrzuje.

Právě hasičské vozy by při nutném zásahu v řadě ulic jen obtížně projížděly, nebo by se k místu kvůli zaparkovaným autům zkrátka nedostaly. „Lidé si to neuvědomují, ale potřebujeme naše tři metry k životu. Uvítali bychom zlepšení, ale není to na nás,“ přitakává mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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