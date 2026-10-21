Server iDNES.cz na problém upozornil po začátku akademického roku na konci září a strhla se kolem něj živá diskuse. První konkrétní řešení je potvrzené. Plány vedení JU podpořil na konci minulého týdne Akademický senát. Stávající parkoviště u Jihočeského vědeckotechnického parku se rozšíří o 90 míst pro vozidla studentů.
Akce vyjde JU zhruba na 14 milionů korun. Součástí investice je oprava silnic a chodníků v přilehlém kampusu JU, včetně veřejného osvětlení a dobíjení elektromobilů.
„Rozhodnutí vedení podpořily i výsledky dotazníkového šetření, ve kterém se studenti vyjádřili k dojíždění do kampusu. Ze 1 100 vyplněných dotazníků tuto variantu zvolilo 58 procent studentů,“ přiblížila mluvčí JU Edita Kadlecová.
|
Okolí univerzity v obležení aut, stále víc studentů jezdí do školy vozem
Novinku vítá primátorka Dagmar Škodová Parmová, která byla i děkankou ekonomické fakulty. „Plánování rozšíření parkoviště bylo v součinnosti s městem. Podklady jsme řešili s rektorem Pavlem Kozákem. Nová místa jsou fajn, ale je třeba si říct, že aut je v okolí univerzity daleko víc. Je třeba se na věc dívat komplexně,“ poznamenala.
Podobně na to nahlíží náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš. „Devadesát nových míst je dost, ale nevím, jestli to problém vyřeší. Mohl by to být první a nejrychlejší krok,“ zauvažoval. Pro obyvatele z ulic v okolí JU plánovaná stavba znamená částečnou naději na zlepšení až kritické dopravní situace.
„Pokud bychom zavedli kolem univerzit parkovací zóny, zdaleka ne všichni rezidenti za ně budou chtít platit. Zároveň příprava modrých zón trvala v minulosti zhruba dva roky. Auta studentů tím posuneme znovu jen k hranici zón a tam budeme řešit podobné problémy.“
Lubomír Burešnáměstek primátorky
„Bude příjemné, až auta trochu ubydou. Ale situaci to zdaleka nevyřeší. Pořád bude řada studentů hledat místo co nejblíž škole a lidé si tudy budou zkracovat cestu ze sídliště do centra. Když to jen trochu jde, jezdí hodně rychle,“ připomněla Renata Heidekerová, která s rodinou bydlí ve Studentské ulici přes třicet let.
Územní skupina psala zastupitelům
I studenti přijíždějící auty by uvítali víc prostoru pro auta. „Záchytné parkoviště bývá většinou plné, tak jezdíme okolními ulicemi, než najdeme místo,“ řekl student Richard, který většinou v neděli přijíždí od Příbrami a domů se vrací ve čtvrtek.
|
Oživený sportovní areál univerzity má nové kurty, hřiště i ovál. V plánu je hala
Konkrétní řešení si žádá také územní skupina sídliště Šumava, která zaslala zastupitelům města otevřený dopis. „Na problém upozorňujeme už dva roky. Opatření nejsou systémová. Není přijatelné, aby JU jako jeden z nejvýznamnějších subjektů ve městě přenášela potřebu parkovacích míst svých studentů či zaměstnanců na obyvatele okolních sídlišť. Všechny významné firmy ve městě řeší parkování pro svoje pracovníky,“ vzkázala za skupinu Hana Meškanová.
Zástupci radnice se věcí zabývali na úterní radě města. Porušování předpisů zaměstnává strážníky, kteří do okolí kampusu i dalších fakult vyrážejí. Náměstek Bureš avizoval důslednější kontroly a městští policisté hlídání lokality podle něj opravdu zintenzivnili.
Nárůst pokut o sto za tři týdny
Místní by si přáli ještě víc kontrol. Podle statistik strážníků za první tři zářijové týdny udělili v lokalitě i zhruba 70 pokut. Za stejně dlouhé období po začátku akademického roku to bylo o sto více.
Východiskem by byla stavba parkovacího domu. „Je to jedna z možností komplexního řešení. Ale není možné ho stavět z financí JU. K tomu je třeba spolupráce s městem,“ naznačila Kadlecová.
Budějovická primátorka se přiklání k této variantě. „Rektorovi jsem tuto myšlenku několikrát připomínala. Neubírala by se tím zelená plocha a počet míst by mohl vzrůst výrazně. Po sestavení nového vedení města to bude téma společné debaty,“ zmínila Škodová Parmová.
|
Na sídlišti Máj chybí tisíc míst pro auta, parkovací dům ale část obyvatel straší
Koncepční řešení vítá i náměstek Bureš, který přemýšlí o různých variantách. „Pokud bychom zavedli kolem univerzit parkovací zóny, zdaleka ne všichni rezidenti za ně budou chtít platit. Zároveň příprava modrých zón trvala v minulosti zhruba dva roky. Auta studentů tím posuneme znovu jen k hranici zón a tam budeme řešit podobné problémy,“ uvažoval.
Případné zavedení zón by přineslo i další úskalí. „Počet oficiálních míst se tím sníží například kvůli rozhledům. Řešili jsme omezení parkování na 24 hodin, ale i to zasáhne rezidenty. Když budu na radnici i dál, chci se setkat se zástupci územních skupin. Ale je třeba, aby se snažila také univerzita. Bez té to nejde,“ dodal Bureš.