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Oživený sportovní areál univerzity má nové kurty, hřiště i ovál. V plánu je hala

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  14:23
Za 125 milionů korun nechala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích proměnit chátrající sportovní areál nedaleko centra města. Ve středu ho slavnostně otevřeli. Kromě tenisových kurtů, hlavního fotbalového hřiště či sportovišť pro atletické disciplíny se v místě nachází i beachvolejbalové hřiště, fotbalové hřiště s umělým povrchem a další univerzální tréninková plocha.

Tenisové kurty nového sportovního areálu Jihočeské univerzity (JU) už před jeho slavnostním otevřením ve středu ráno hostily první hráče. Areál zaplnilo 600 středoškoláků, kteří se utkali i ve volejbale, běžeckých disciplínách či fotbale.

Středoškoláci se v novém areálu utkali například ve fotbale. (září 2026)
Tenisty v areálu potěší zbrusu nové kurty s umělým povrchem. (září 2026)
Areál je určený převážně pro studenty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je ale otevřený i dalším sportovcům mimo ni. (září 2026)
Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili nejen vysoce postavení činitelé, ale i studenti, jimž bude areál sloužit. Rektor Pavel Kozák jim popřál, aby si jej užívali. (září 2026)
9 fotografií

Na své utkání na novém centrálním fotbalovém hřišti čekal i David Niedl, student Gymnázia J.V. Jirsíka. Areál se mu líbí, vzpomíná, že když tam hrál v osmé třídě, tak byla plocha hrbolatá. „Řekli mi, že se bude hrát na umělce, takže mám kopačky na umělku a klouže mi to. Trávník je ale hezký, zahrál bych si v normálních kopačkách,“ směje se.

Rektora univerzity Pavla Kozáka těší, že areál takto žije už před přestřižením pásky. Věří, že takto živo tam bude i nadále. Univerzita v novém areálu konečně získala důstojné prostředí pro sport studentů, od volnočasových po reprezentanty.

Hlavně pro studenty, ale i pro další sportovce

„Areál je určený převážně pro studenty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je ale samozřejmě otevřený i dalším sportovcům mimo ni,“ říká Kozák. Práce v ulici Na Sádkách trvaly rok a půl, jejich cena činila 125 milionů korun. Provedla je firma OHLA ŽS. Jedná se o největší ukončenou investici JU v letošním roce.

Kromě tenisových kurtů hlavního fotbalového hřiště či sportovišť pro atletické disciplíny se v místě nachází i beachvolejbalové hřiště, fotbalové hřiště s umělým povrchem a další univerzální tréninková plocha. V areálu vyrostla i nová budova loděnice pro technické zázemí a uskladnění náčiní. Rekonstrukcí prošla i budova K6, která získala bezbariérové přístupy do šaten, sprch a WC. Došlo i k obměně zeleně.

Býval to plochodrážní stadion

Děkan pedagogické fakulty JU Petr Dvořák připomíná, že areál je s její historií spjatý dlouhá desetiletí. V jeho rekonstrukci spatřuje šanci posunout se v kvalitě života akademiků i studentů o velký kus dopředu.

„Sportoviště patřilo pedagogické fakultě dlouhá léta, ale posledních několik desítek let chátralo a v podstatě nebylo, jak ho vylepšit a převést do 21. století,“ uvádí. Fakulta má velmi silnou katedru tělesné výchovy a sportu a takové sportoviště je pro ni zásadní.

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Cesta k novému sportovišti podle něj byla dlouhá a drahá, ale výsledek v jeho očích stojí za to. Připomíná i umístění v samém centru Budějovic, navíc blízko od zmíněné katedry či univerzitního kampusu.

Základ dnešního areálu vznikl v 50. letech minulého století. Původně šlo o plochodrážní stadion s kapacitou až 30 tisíc diváků, atletická dráha vznikla až později. Na jejích základech sloužil atletický areál až do současné kompletní přestavby.

Dlouhou historii zmiňuje i Dvořák. Těší ho, že se areálu fakulta ani univerzita nikdy nezřekla a nesnažila se ho prodat. Je to samozřejmě ideální místo, které je velmi lákavé pro developery, takže děkuji všem předchozím generacím, kterým se podařilo ten areál zachovat,“ míní.

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Na slavnostním otevření vystoupil i náměstek hejtmana David Štojdl (Naše Česko), který působil na pedagogické fakultě jako tajemník a projekt mu prý visel v kanceláři a po pěti letech se jej podařilo dokončit.

„Areál je neskutečný, má krásný potenciál, jsem za to moc rád. Pokud budeme jako kraj moct pomoct, tak jsme na to připravení,“ ujišťuje s tím, že vedle budovy se šatnami a u atletické dráhy má vzniknout ještě hala.

Jeho slova potěšila i rektora univerzity Kozáka. Hala v areálu podle jeho slov stále schází. „Je to v budoucích plánech a moc rád jsem slyšel příslib kraje, že nás v tomto bude podporovat. Takže zkusíme najít finanční zdroje,“ konstatuje.

Na kolik by stavba vyšla však zatím říct neuměl, zatím nemají ještě ani projektovou dokumentaci. Hala by měla být určená pro halové sporty. Podobné zařízení univerzity už stojí hned přes ulici, tato nová by k ní měla sloužit jako doplněk.

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