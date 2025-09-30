Studentům univerzity slouží nová menza. Kapacity kolejí ale stále nestačí

Autor:
  12:17
České Budějovice omladilo téměř 15 tisíc studentů. Vysoké školy ve městě lákají na nové prostory i obory. Jihočeská univerzita upravila menzu a dvě budovy pedagogické fakulty, VŠTE nabízí prodejnu s nepřetržitým provozem nebo moderní počítačovou učebnu. Oběma institucím nestačí ubytovací kapacity.
Jihočeská univerzita zmodernizovala menzu. Novinkou je salátový bar.

Jihočeská univerzita zmodernizovala menzu. Novinkou je salátový bar. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Jihočeská univerzita zmodernizovala menzu.
Jihočeská univerzita zmodernizovala menzu.
Jihočeská univerzita zmodernizovala menzu.
Jihočeská univerzita zmodernizovala menzu.
15 fotografií

Učení jde lépe s plným žaludkem. Na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích v pondělí otevřeli zrekonstruovanou menzu. Studentům tak hned od začátku nového akademického roku slouží opravené prostory s novým interiérem, v horní jídelně přibyl salátový bar.

A právě na saláty se těší Zdeněk Jasný z Vysočiny, který v Budějovicích studuje druhým rokem. „Menza tu je fajn. Prostorná a hodně světlá. Na první pohled se tu toho zase tolik nezměnilo. A jídlo mi tu chutnalo vždycky, takže já jsem spokojený pořád,“ směje se.

Zázemí menzy nově přizpůsobili osobám se specifickými potřebami. Změny se dotknou i pracovníků v kuchyni. „Nové gastrozařízení jim usnadní práci, například umožní noční vaření bez přítomnosti personálu,“ přiblížila mluvčí Jihočeské univerzity Edita Kadlecová. Práce vyšly na 50 milionů korun.

Jihočeská univerzita zmodernizovala menzu. Novinkou je salátový bar.
Jihočeská univerzita zmodernizovala menzu.
Jihočeská univerzita zmodernizovala menzu.
Jihočeská univerzita zmodernizovala menzu.
15 fotografií

Do poslucháren univerzity letos usedlo přes 10 tisíc studentů, z nichž více než 3,5 tisíce začalo svou akademickou dráhu. Nové stravovací zařízení je ale jen jednou z novinek. Už v polovině září otevřeli dvě zrekonstruované budovy pedagogické fakulty v Dukelské ulici. Stavební úpravy za 120 milionů přinesly nové učebny nebo odpočinkové zóny.

Škola nabízí i nové obory, například management sportu na ekonomické fakultě nebo mezifakultní management udržitelnosti pod garancí přírodovědecké fakulty. Nový je také program ekonomika v energetice. Ten od tohoto semestru studuje i Matyáš Jankovski.

„Jako absolvent průmyslové školy si uvědomuji, že energetika, její financování a politicko-ekonomické souvislosti jsou stále atraktivnější. Hlavně nyní před volbami je vidět, jak důležité toto téma je,“ řekl. Umí si představit, že po dostudování v oboru zůstane, mnoho příležitostí vidí v nových blocích v Dukovanech či malém modulárním reaktoru v Temelíně.

Jihočeská univerzita začala s proměnou sportovního areálu za 100 milionů

Dlouhodobě nedostatečnou kapacitu však mají univerzitní koleje. Ubytovat nemohli téměř 500 zájemců. „Letos se o místo na koleji ucházelo 2 423 studentů, vyhověli jsme 1 967 z nich,“ upřesnila mluvčí. Kapacita kolejí je zcela naplněná, počet uchazečů o ubytování každoročně roste. Podle typu pokoje studenti zaplatí 125–220 korun za lůžko na jednu noc. Ceny po dvou letech zvýšili o pět až deset procent.

Jihočeská univerzita ale ve velkých investicích pokračuje. „Těsně před dokončením je aula, moderní reprezentativní prostor pro promoce, imatrikulace, prestižní konference a mnoho dalších akademických i společenských událostí,“ doplnila Kadlecová.

Na přelomu letošního a příštího roku má být hotový sportovní areál Na Sádkách za 117 milionů. Jeho přestavba začala už koncem roku 2024. Příští rok také plánují revitalizaci kampusu za 100 milionů. Přibude tam jezírko, zelené střechy nebo sportovní zázemí. Kampus bude zelenější, zdravější a udržitelnější.

Na VŠTE plánují stavbu kolejí

Přes 3,7 tisíce studentů nastoupilo do zimního semestru na budějovické Vysoké škole technické a ekonomické (VŠTE). V prvních ročnících bakalářského a magisterského studia jich mají bezmála 1,8 tisíc.

Mezi významné novinky patří otevření prodejny s nepřetržitým provozem. Její sortiment je přizpůsobený životu v kampusu, sloužit bude ale i jako studijní prostor. Nepersonalizovaná data z provozu mohou studenti využívat ve výzkumech.

Nový je také knihobox, jenž rovněž funguje nepřetržitě, je napojený na knihovní systém a umožňuje pohodlné a bezpečné vyzvedávání a vracení knih. Škola investovala také do moderní počítačové učebny.

Univerzitní liga? Chceme ji přiblížit zámoří, říká kouč finalistů. Už se ozývá i svaz

„Pro zlepšení podmínek pro studenty investovala VŠTE letos 1,5 milionu do prodejny COOP a knihoboxu, půl milionu do úprav pokojů na kolejích a tři miliony do nové počítačové učebny,“ vypočítal vedoucí marketingového oddělení školy Jan Voharčík. I VŠTE se potýká s nedostatečnými kapacitami kolejí, výstavba nových je proto jednou z priorit.

Vysoká škola evropských a regionálních studií nabízí dva bakalářské programy: bezpečnostně právní činnost a veřejná správa. Navštěvuje ji 464 studentů, z toho 199 v prvním ročníku.

„Přijímací řízení však stále pokračují, proto se tyto počty mohou ještě navýšit,“ upřesnil rektor Jiří Dušek a dodal, že škola investovala do zvýšení zabezpečení prostor (nové kamerové systémy), do technického vybavení učeben a do modernizace vzduchotechniky, aby zajistila studentům kvalitní a bezpečné zázemí pro výuku.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Náročný zásah. Policie ukázala video z nálezu válečné munice v rušné části Brna

Téměř osm hodin až do pozdního večera trval v úterý zásah v brněnských Žabovřeskách po nálezu munice, výzbroje a dalšího armádního vybavení z druhé světové války. Náročná operace v rušné části Brna...

OBRAZEM: Lipno ztrácí vodu. Vltavská kaskáda čelí suchu i přes současné srážky

Lodě vytažené daleko od vody, nánosy kamení na rozlehlých plážích anebo socha Lipenské víly u Frymburky čnící vysoko nad hladinou na malé skále. To jsou v současnosti typické obrázky pro lipenskou...

Kdo je záhadný muž? Znenadání se objevil na Českokrumlovsku, nikdo ho tam nezná

Před několika dny se v malé obci Mirkovice na Českokrumlovsku z ničeho nic objevil muž, kterého tam ale nikdo z místních neznal. Když se delší dobu potuloval kolem zaparkovaných aut, jedna z...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Studentům univerzity slouží nová menza. Kapacity kolejí ale stále nestačí

České Budějovice omladilo téměř 15 tisíc studentů. Vysoké školy ve městě lákají na nové prostory i obory. Jihočeská univerzita upravila menzu a dvě budovy pedagogické fakulty, VŠTE nabízí prodejnu s...

30. září 2025  12:17

Loutky povedou v neoprenech. Malé divadlo uvede hru na vodní hladině Bagru

Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích představilo novou sezonu. Nabídne světové premiéry i představení na netradičních místech, třeba v českokrumlovském Portu 1560 nebo dokonce na vodní hladině...

30. září 2025  9:08

Společně odolnější. Budoucí učitelé cvičili na téma příprava občanů k obraně státu

Jihočeská univerzita společně s Armádou ČR připravila studentům pedagogické fakulty program ve výcvikovém prostoru Boletice na Českokrumlovsku. Kurz s názvem Společně odolnější byl sestavený tak, aby...

29. září 2025  16:26

Nebezpečnou silnici z Budějovic do Písku čeká úprava, bude ve střídavém třípruhu

Přestavba silnice I/20 mezi Pískem a Českými Budějovicemi začne v roce 2027. V několika etapách potrvá pět let a bude stát přibližně 3,7 miliardy korun. Po dokončení bude silnice v režimu dva plus...

29. září 2025  13:02

Předpokladům navzdory. Hrajeme jako tým, chválí manažer Motoru

V přípravě prohra za prohrou. Konec kapitána Milana Gulaše, minimum posil i nabitá konkurence. Hokejisté Českých Budějovic před startem extraligové sezony čelili chmurným prognózám ze všech stran....

29. září 2025  12:43

Část náměstí bez aut? V Táboře to vítají, dočasná úprava možná zůstane natrvalo

Centra měst nemusí být jen křižovatky plné aut. Třeba v Táboře v létě už podruhé proměnili část Žižkova náměstí v pěší zónu. Chtěli zklidnit dopravu a nabídnout bezpečnější a příjemnější prostředí...

29. září 2025  9:44

Pýcha předešel pádu, dal dva góly a Motor dál válí: Nechceme výkyvy jako dříve

Zazářit, zhasnout. Zazářit, zhasnout. Pořád dokolečka. S opakujícím se vzorcem hodlají českobudějovičtí hokejisté letos zatočit. A daří se jim to. I obránce Pavel Pýcha pomohl k tomu, aby pýcha...

29. září 2025  7:19

Brno se v Ústí naladilo na boj o Evropu, zářily posily. Písek pokazil Palyzův návrat

Basketbaloví vicemistři z Brna vstoupili do nového ročníku Maxa NBL vítězstvím v Ústí nad Labem 87:64. Velký podíl na úspěchu měly letní posily hostů. Ross Williams dal 28 bodů, Kevin Kalu nasbíral...

28. září 2025  21:07

Jako by Tolkien opisoval od Rožmberků. Badatelé zjistili, komu patřil magický prsten

Rožmberský poklad z vyšebrodského kláštera vydal svá další tajemství. Povedlo se to týmu okolo Jiřího Šindeláře, který se už v minulosti podílel na průzkumu hrobky Rožmberků. Nyní zjistili, že...

28. září 2025  9:35

Po bočním střetu narazili do stromu. Mrtvý je řidič i spolujezdkyně

Při odpolední nehodě u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku v sobotu zemřeli dva lidé. Muž a žena jeli v autě Kia, které po bočním střetu s jiným osobním autem vyjelo ze silnice a narazilo do...

27. září 2025  16:49

Duševní zdraví musí být opět prioritou vlády, říká jihočeský lídr ANO Vojtěch

Adam Vojtěch je jihočeským lídrem hnutí ANO. Chce využít i zkušenosti z období, kdy byl velvyslancem ve Finsku. „Tam mnohem šířeji využívají telemedicínu, tedy distanční sledování pacienta. Je to...

27. září 2025  11:09

Kouč píseckých basketbalistů: Jsme zkušenější a sehranější a máme rozdělanou práci

Už dávno nejsou nováčkem. Nikdo je nepodcení. Přesto písečtí basketbalisté chtějí v nejvyšší soutěži znovu prohánět nejlepší týmy ligy a hlavně bavit diváky.

27. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.