Turistické centrále seškrtali rozpočet o 10 milionů a má nového ředitele

Podle výroční zprávy, kterou před nedávnem schvalovali krajští radní, byl loňský rozpočet JCCR na úrovni zhruba 40 milionů korun. Předpoklad pro letošní rok je o 10 milionů nižší.

„Samozřejmě vnímáme dopady koronaviru, které způsobily zásah do rozpočtu. Finance bylo v této složité době potřeba využít například ve zdravotnictví, takže jsme museli rozpočet centrály revidovat. Zároveň ale nechceme ohrozit to, od čeho tady tato organizace je, tedy přivádět na jih Čech maximum turistů z tuzemska i zahraničí,“ popsal náměstek hejtmana František Talíř (KDU-ČSL).

Jaromír Polášek skončil na pozici ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu.

Ten také vysvětlil, proč vedení hejtmanství odsouhlasilo zrušení dvou turistických oblastí, jež má JCCR na starosti. Zanikají Prácheňsko a Podkletí.



„Cílem je hlavně větší efektivita. Neznamená to, že bychom tato území nepokrývali, ale dojde k tomu, že si tyto lokality převezmou sousední destinační společnosti,“ sdělil Talíř.

Rozhodnutí má i úsporný efekt. Z původních jedenácti destinačních manažerů jich bude jen devět. „Spolupráce s nimi ale bude na určité bázi pokračovat dál,“ oznámil náměstek hejtmana.

Příspěvková organizace má od čtvrtka nového ředitele. Z funkce odešel Jaromír Polášek, který se rozhodl skončit. Nahradil ho Petr Soukup, jenž vedl odbor kanceláře hejtmana.

„Za těch šest let se podařilo dokončit koncepci schválenou v roce 2015. Teď se to láme, máme připravenou téměř kompletní novou strategii na dalších deset let. K tomu je potřeba člověk, který to potáhne. Zároveň je na kraji jiné vnímání cestovního ruchu a také se mění situace v této oblasti. Já osobně cítím, že nemám energii, věnovat tomu dalších deset let, a raději štafetový kolík předám dál. Cítím, že je čas se posunout,“ shrnul Polášek.

Hejtman Martin Kuba uvedl, že nový ředitel JCCR byl krajskými radními schválen jednomyslně.



„Petr Soukup byl pro nás logická volba. V daném prostředí se dobře orientuje a určitě to zvládne i manažersky. Díky předchozím zkušenostem, které získal na postu vedoucího odboru kanceláře hejtmana,“ doplnil Kuba.

Soukup dodal, že centrála odvedla pod vedením Jaromíra Poláška velký kus práce.



„Jako hlavní priority nyní vidím především řešení problémů s infrastrukturou a lidskými zdroji. Za velmi zajímavou výzvu pak považuji to, že současná covidová doba přináší i v tomto oboru zcela nové příležitosti,“ prohlásil nový ředitel JCCR.