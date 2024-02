Jídelny a menzy opět zdražují, jihočeské tržiště se zatím moc neosvědčilo

Od nového školního roku tak platí více například rodiče dětí z táborské ZŠ Zborovská, kde se cena v závislosti na věku dítěte vyšplhala na 35 až 42 korun. „Zdražili jsme o pět korun pro všechny žáky na začátku školního roku. Je to poměrně znatelné navýšení, ale rozhodli jsme se tak i proto, že jsme roky nezdražovali a nechceme s cenami hýbat každý rok,“ tvrdí Petra Širhalová, vedoucí táborské školní jídelny, kde si děti mohou vybrat ze dvou jídel.

Díky vyšším cenám pokrmů má nyní větší možnosti a může si dovolit zařadit častěji do jídelníčku i kachní, králičí nebo hovězí maso. „Ale například ryby jsou pro nás i nadále drahé, musíme stále hodně vybírat. Chceme mít za tyto ceny co nejpestřejší jídelníček, což však ani teď není jednoduché,“ hlásí.

O tři koruny více si od loňského jara připlatí rodiče také v ZŠ T. G. Masaryka v Milevsku na Písecku, kde se podařilo udržet ceny v rozmezí od 32 do 38 korun za jídlo. I za tuto cenu si však mohou děti vybrat stejně jako v Táboře ze dvou jídel.

„Za tehdejší ceny vstupů už to bylo neudržitelné. Ani teď není jednoduché uvařit za takovou cenu kvalitní oběd, ale máme šikovné kuchařky, které to zvládají. Musíme se ale neustále poohlížet po co nejlevnějších a přitom kvalitních surovinách. Občas dopřejeme dětem i něco lepšího za více peněz, zároveň si však musíme hlídat rozpočty,“ uvádí vedoucí milevské školní kuchyně Jana Sládková.

Společně se Širhalovou se shodují, že ani po navýšení cen jim strávníci neubyli. To samé se však nedá říct o menze Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU), kde denně uvaří až dva tisíce porcí. I když se zdá číslo poměrně velké, univerzitní menza se na hodnoty z doby před začátkem covidové pandemie nevrátila, na čemž se podepisuje mimo jiné zdražování jídel.

Projekt tržiště nemá využití

Cena jídla pro zaměstnance, studenty i další strávníky začíná na 89 korunách za pizzu, minutky vyjdou od 92 korun a hlavní jídlo vždy pořídí do stokoruny. Cizí strávníci zaplatí za jídlo nejméně 106 korun.

„Kalkulace cen provádíme vždy čtrnáct dní dopředu podle posledního nákupu surovin. Nelze tedy říci, o kolik a k jakému datu se naše ceny mění. Nicméně režijní náklady jsme oproti loňskému roku navýšili o devět korun a důvody růstu cen jsou plošně inflační,“ připomíná mluvčí JU Štěpán Kuděj. Dále upozorňuje, že univerzitní menza nesmí vytvářet žádný zisk.

Aby zde snížili riziko plýtvání potravinami, rozhodlo se vedení menzy k návratu objednávkového systému, kdy je pouze jediné hlavní jídlo dostupné bez předchozí objednávky. „Ostatní hlavní jídla si strávníci musejí objednat do 14. hodiny předchozího pracovního dne. Nevztahuje se to na minutky a pizzu. Zamezili jsme tím jak plýtvání potravinami, tak finanční ztrátě při přípravě a následné likvidaci nevydaných jídel,“ dodává Kuděj.

Už zhruba rok a půl drží stejné ceny obědů na Vysoké škole technické a ekonomické (VŠTE), kde vyjde hotové jídlo v základu na 70 korun. „Studenti a zaměstnanci ho však mají dotované. Režimem v naší kuchyni ale připomínáme spíše školní jídelny a snažíme se maximálně šetřit při výběru surovin. Hledáme i takové kombinace, kdy dražší maso můžeme doplnit levnější přílohou,“ připouští vedoucí menzy VŠTE Michael Kalina.

Aby se mu podařilo vyvážit jídelníček, poohlížel se také po možnostech krajského projektu Jihočeské tržiště, které školním jídelnám na webovém portálu zprostředkovává nabídku místních producentů.

„Pro nás je to ale poměrně drahé a odradily nás i různé poplatky. Ani dostupnost není mnohdy ideální, nechceme se omezovat pouze na sezonní potraviny,“ objasňuje vedoucí menzy Kalina.

Už dva roky starý projekt nemá důvěru ani u řady školních kuchyní, které si suroviny raději i nadále odebírají napřímo od stálých dodavatelů. „Část z nich přešla i na Jihočeské tržiště, my však nemáme žádný důvod tam chodit. Držíme s dodavateli dlouhodobě dobré vztahy a vždy nám udělají dobrou cenu,“ vysvětluje Širhalová z táborské ZŠ Zborovská.

„Máme je dlouhodobě nasmlouvané za přijatelné ceny. Bereme od nich i sezonní potraviny, takže nemusíme nic měnit,“ doplňuje její kolegyně Sládková z milevské školy.