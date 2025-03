Jezevec spadl do třímetrové skruže. Podběrákem ho vytahovali přes hodinu

„Kamarád myslivec mi zavolal, že našli v otevřené skruži jezevce a jestli to umíme vyřešit,“ začal vyprávění Libor Šejna, vedoucí makovské záchranné stanice, která stojí blízko místa, kde byl jezevec uvězněný.

„Doufal jsem, že to zvládneme rychle, ale nakonec jsme se tam museli vrátit s nářadím a podběráky a byli tam víc než hodinu,“ pokračoval Šejna.

Jezevec se totiž pořád zahrabával a shora ho nešlo do podběráku nijak dostat. Dolů za ním se Šejnovi nechtělo.

„Na tak malém prostoru bych s odchytovou klecí těžko manipuloval. Navíc jezevec by na mě útočil a dole bych se těžko bránil,“ vyprávěl zkušený záchranář.

Nakonec se ho podařilo vytáhnout a zvíře uteklo do lesa. Na podběráku pak bylo vidět, co jezevec dokáže. Byl pěkně potrhaný. Nebýt myslivce, který ho objevil, čekala by ho dlouhá a krutá smrt.

„Samotná otevřená skruž v lese je ale velmi nebezpečná jak pro zvířata, tak pro děti. Už jsme kontaktovali majitele a slíbil urychlenou nápravu,“ uzavřel Šejna.