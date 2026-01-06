Bezohlední čtyřkolkáři řádili na Šumavě. Rozryli jen den staré běžkařské stopy

Autor:
  10:02
Tři jezdci na čtyřkolkách v neděli odpoledne poničili upravené běžkařské stopy v okolí Churáňova na Šumavě. Dopustili se několika přestupků, mimo jiné jezdili mimo cesty v lesích národního parku a chráněné krajinné oblasti.

Až do uplynulé soboty čekali provozovatelé Lyžařského areálu Zadov na Šumavě, aby mohli upravit stopy pro běžkaře. Sněhu bylo do té doby málo, takže rolba nemohla vyjet do terénu.

Když se konečně stopy podařilo připravit, část tras vydržela jen do nedělního odpoledne. Pak si je mezi 14. a 16. hodinou pro svou „zábavu“ vybrali tři jezdci na terénních čtyřkolkách.

„Rozjezdili stopy v prostoru Popelná – Roviny – Churáňov – Zlatá Studna. Je to více než deset kilometrů tras, které nepůjde hned opravit, protože toho sněhu není tolik a svým řáděním vyryli i kameny,“ popsal ředitel zadovského areálu Luděk Sáska.

Čtyřkolkář porušil zákaz vjezdu a na lesní cestě kličkoval mezi běžkaři

Dále uvedl, že ze záběrů z kamer je poznat, že lokalitu, kterou projížděli, museli dobře znát. „V rychlosti zahnuli na sjezdovku pod jednosedačkovou lanovku, po níž jeli dolů. Tam naštěstí nikoho neohrozili, protože se zatím neupravuje. Kdyby tam byli poprvé, jeli by mnohem opatrněji,“ přiblížil Sáska.

Ředitel areálu, kam se v zimě sjíždějí stovky běžkařů, uvedl, že čtyřkolkáři se podle jeho mínění dopustili několika přestupků – poničení stop nebo vjezd do lesa mimo komunikace, a to v prostoru CHKO a NP Šumava.

Chodci i skútry ničí stopy v Harrachově, na které přispívají běžkaři

„Dnes to půjdu oznámit na policii a na Správu Národního parku Šumava. Je to velká bezohlednost a vandalismus. Nás stojí úprava stop dost peněz. Navíc jezdili v chráněném území,“ prohlásil v úterý ráno Sáska a dodal: „Také mě mrzí, že běžkaři tak dlouho čekali na to, aby se mohli svézt v upravených stopách, a pak stačí chvíle a mají smůlu. Snad brzy připadne další sníh, abychom mohli stopy opravit.“

Vedení areálu také žádá případné svědky, kteří řádění čtyřkolkářů viděli nebo zachytili, aby se ozvali na e-mail info@lazadov.cz. Pomohou fotky i videa.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Plná parkoviště, dlouhé fronty u lanovek. Lidé vzali sjezdovky na jihu Čech útokem

Před Silvestrem lyžařská střediska praskají ve švech

Tisíce lyžařů denně plní velké šumavské areály. Parkoviště jsou už ráno plná, u lanovek se tvoří fronty. S tím musí návštěvníci počítat, protože vánoční prázdniny patří k vrcholům zimní sezony....

S děsivým dortem Češka uspěla v Anglii. Chtěla jsem hezký horor, ne krev a střeva, říká

Premium
Cukrářka a pekařka Lucie Charvátová založila firmu Crazy Cakes a vyrábí...

Mně vždycky chutnalo sladké, říká pětatřicetiletá Lucie Charvátová z Otěvěku u Borovan na Českobudějovicku. Než se dostala k pečení dortů, starala se například o krokodýly. Letos zazářila na...

Emil je divně krotký. Až bude mít půl tuny, v říji může být zle, říká šéf NP Šumava

Premium
Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený. (2. ledna 2026)

Už přes deset let šéfuje Pavel Hubený Správě NP Šumava. Je tak nejdéle sloužícím ředitelem od založení národního parku v roce 1991. V novoročním rozhovoru pro iDNES.cz se ohlíží za konflikty i...

Pyrotechnika utrhla muži obě ruce. Policie ho viní z nedovoleného ozbrojování

Ilustrační snímek

Při silvestrovských oslavách v Českých Budějovicích pyrotechnika vážně zranila jednoho muže. Explodovala mu v rukou. Případ policie vyšetřuje jako nedovolené ozbrojování. Policie v kraji přijala...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Bezohlední čtyřkolkáři řádili na Šumavě. Rozryli jen den staré běžkařské stopy

Čtyřkolkáři poničili běžkařské stopy v okolí Churáňova na Šumavě.

Tři jezdci na čtyřkolkách v neděli odpoledne poničili upravené běžkařské stopy v okolí Churáňova na Šumavě. Dopustili se několika přestupků, mimo jiné jezdili mimo cesty v lesích národního parku a...

6. ledna 2026  10:02

Žena měla useknutou hlavu. Podezřelého partnera policie dosud nemohla vyslechnout

Policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku. (5. ledna 2026)

Policie v souvislosti s vraždou ženy na Strakonicku podezírá muže, s nímž oběť žila. Vyšetřovaného však dosud nemohla vyslechnout kvůli jeho špatnému psychickému stavu. Podle informací redakce vrah...

5. ledna 2026  17:32

Waltonova cesta zpět začíná. Hvězda českých hřišť posílí prvoligový Hradec

Rozpačitý rozehrávač A. J. Walton z Děčína v ústecké hale.

Bývalý nejužitečnější hráč nejvyšší české soutěž A. J. Walton posílí basketbalisty GBA Jindřichův Hradec ve druhé nejvyšší soutěži. Prvoligový klub, který se loni neudržel mezi elitou, oznámil...

5. ledna 2026  14:01

Ve škole se nikdy nepřihlásila. Koktavost odstranila v dospělosti drsnou metodou

Premium
Zdravému člověku to může přijít jako banální problém, ale lidé s koktavostí...

Zuzana Šimonová od narození bojovala se zadrháváním. Pomohla jí až metoda, při které se znovu učila mluvit. Upozorňuje, že jí přišla drastická a vyžadovala velkou životní změnu. „Když jsem třeba šla...

5. ledna 2026

Na Kvildě bylo ráno minus 30,6 stupně. Mrazivé noci budou dál svírat Česko

Zamrzlá řeka Labe v centru Hradce Králové (19. února 2025)

Česko se probudilo do mrazivého rána. Na šumavské Kvildě, Perle meteorologové ráno naměřili -30,6 stupně Celsia. Noční mráz sevře zemi až do čtvrtka, teploty klesnou až k minus 16. Slunečné počasí se...

5. ledna 2026  6:46,  aktualizováno  10:57

Chybějící část těla brutálně zavražděné ženy našli v říčce, pomohl služební pes

Policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku. (5. ledna 2026)

Policisté přidali informace k sobotní vraždě na Strakonicku. Rozplétání činu je dovedlo k říčce Blanici, kde ve vodě našli chybějící část těla zavražděné ženy. Vyšetřování dál pokračuje.

5. ledna 2026  9:21

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

4. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:12

Policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku

Policejní zátah se zaměřením na legálnost pobytu cizinců v jedné z ostravských...

Jihočeská policie vyšetřuje vraždu ženy středního věku na Strakonicku. Nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí, uvedla na sociální síti X. Případem se nadále zabývá policie.

3. ledna 2026  16:57,  aktualizováno  4. 1. 14:28

Nákup povolenek zdraží lidem v Písku teplo, Budějovice drží ceny roku 2025

Na příjezdové silnici od Písku do Smrkovic stojí teplárna, v jejímž areálu je...

V jihočeských městech se pro rok 2026 rýsuje velmi rozdílný vývoj cen. Zatímco České Budějovice a Český Krumlov drží prakticky všechny poplatky beze změny, jiná města hlásí úpravy. Tábor zvyšuje cenu...

4. ledna 2026  10:49

Basketbal na vozíku hraje profesionálně a říká: V Itálii na zápasy létáme

Hendikepovaný sportovec Jan Herman ze Strakonic. (2. ledna 2026)

Jan Herman začínal po nehodě s florbalem a basketbalem na vozíku v Českých Budějovicích. Zároveň vystudoval práva na Západočeské univerzitě v Plzni, kde byl prvním studentem na vozíku, ale odmítl...

3. ledna 2026  12:24

Advantage Consulting, s.r.o.
ZKUŠENÝ SVÁŘEČ - 1 SMĚNA (40-70.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 70 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

2. ledna 2026  20:59

Emil je divně krotký. Až bude mít půl tuny, v říji může být zle, říká šéf NP Šumava

Premium
Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený. (2. ledna 2026)

Už přes deset let šéfuje Pavel Hubený Správě NP Šumava. Je tak nejdéle sloužícím ředitelem od založení národního parku v roce 1991. V novoročním rozhovoru pro iDNES.cz se ohlíží za konflikty i...

2. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.