Až do uplynulé soboty čekali provozovatelé Lyžařského areálu Zadov na Šumavě, aby mohli upravit stopy pro běžkaře. Sněhu bylo do té doby málo, takže rolba nemohla vyjet do terénu.
Když se konečně stopy podařilo připravit, část tras vydržela jen do nedělního odpoledne. Pak si je mezi 14. a 16. hodinou pro svou „zábavu“ vybrali tři jezdci na terénních čtyřkolkách.
„Rozjezdili stopy v prostoru Popelná – Roviny – Churáňov – Zlatá Studna. Je to více než deset kilometrů tras, které nepůjde hned opravit, protože toho sněhu není tolik a svým řáděním vyryli i kameny,“ popsal ředitel zadovského areálu Luděk Sáska.
Čtyřkolkář porušil zákaz vjezdu a na lesní cestě kličkoval mezi běžkaři
Dále uvedl, že ze záběrů z kamer je poznat, že lokalitu, kterou projížděli, museli dobře znát. „V rychlosti zahnuli na sjezdovku pod jednosedačkovou lanovku, po níž jeli dolů. Tam naštěstí nikoho neohrozili, protože se zatím neupravuje. Kdyby tam byli poprvé, jeli by mnohem opatrněji,“ přiblížil Sáska.
Ředitel areálu, kam se v zimě sjíždějí stovky běžkařů, uvedl, že čtyřkolkáři se podle jeho mínění dopustili několika přestupků – poničení stop nebo vjezd do lesa mimo komunikace, a to v prostoru CHKO a NP Šumava.
Chodci i skútry ničí stopy v Harrachově, na které přispívají běžkaři
„Dnes to půjdu oznámit na policii a na Správu Národního parku Šumava. Je to velká bezohlednost a vandalismus. Nás stojí úprava stop dost peněz. Navíc jezdili v chráněném území,“ prohlásil v úterý ráno Sáska a dodal: „Také mě mrzí, že běžkaři tak dlouho čekali na to, aby se mohli svézt v upravených stopách, a pak stačí chvíle a mají smůlu. Snad brzy připadne další sníh, abychom mohli stopy opravit.“
Vedení areálu také žádá případné svědky, kteří řádění čtyřkolkářů viděli nebo zachytili, aby se ozvali na e-mail info@lazadov.cz. Pomohou fotky i videa.
