Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

„Nebude tady už místo pro bydlení.“ Lidé mají obavy z projektů kolem Temelína

Autor:
  11:51
Jaderná elektrárna Temelín

Jaderná elektrárna Temelín | foto: ČEZ

Jaderná elektrárna Temelín
Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš se před Temelínem vítá s ministrem průmyslu...
Na tiskovou konferenci míří zleva ředitel SÚJB Štěpán Kochánek, jihočeský...
Na Temelín dorazil i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. (14. července...
16 fotografií
Původně zemědělskou krajinu kolem jaderné elektrárny Temelín v budoucnosti nenávratně změní energetický průmysl. Dokládají to záměry, z nichž některé už jsou ve stadiu příprav. V plánu jsou úpravy silnic i rezerva pro větrníky. Do koncepce podporované státem i krajem zapadá třeba nový plán stavby betonárky a recyklačního střediska pro stavební odpad na okraji obce Temelín s tisícovkou obyvatel.

Stavbu mísírny betonu a drtírny využitelného odpadu oznámila soukromá firma z Českobudějovicka. Ročně tam chce vyrobit a rozvézt 112 tisíc tun betonu a recyklovat až 3,5 tisíce tun dovezeného stavebního odpadu.

Fungovat bude přitom jen několik desítek metrů od prvních temelínských domů. Kraj zahájil k záměru takzvané zjišťovací řízení, vyjádřit se k němu mohou veřejnost i odborníci. Projekt je v souladu s územním plánem Temelína, jeho zastupitelé ho spíše tolerují.

Už je to 25 let. Spuštění temelínské elektrárny provázely protesty Rakušanů

Provoz areálu navýší provoz na místní silnici o 32 nákladních aut denně. V souvislosti s dalšími stavbami však celému území hrozí, že se stane průmyslovou zónou s hustou silniční sítí. Z blízké budoucnosti mají proto někteří místní lidé obavy. Nové záměry odmítají i zastupitelé okolních obcí.

„Pokud by se všechny záměry uskutečnily, nebude tady už místo pro bydlení. Máme tu jadernou elektrárnu, která se bude rozšiřovat o další bloky, v plánu je stavba modulárního reaktoru a s tím spojené rozšíření rozvodny Kočín. Odmítáme hlubinné úložiště pro vyhořelé jaderné palivo a rovněž spalovnu průmyslových odpadů. To vše by přineslo obrovskou zátěž celého mikroregionu,“ vypočítává zastupitelka Temelína Hana Hájková (S rozumem).

Ani to není podle ní všechno. V plánu jsou velké fotovoltaické parky. Zastupitelka navíc připomíná, že kraj tam vytyčuje akcelerační zóny pro stometrové stožáry větrných turbín. Další obavy má z plánované obří solární elektrárny na nedalekých odkalištích po MAPE Mydlovary.

Strach z nevratného zničení venkovské krajiny průmyslem má také Pavel Píha z Litoradlic, malé osady patřící k Temelínu. S rodinou se před několika lety přestěhoval z města do domu uprostřed lesů právě kvůli klidné přírodě.

„Temelínskou elektrárnu tu sice máme na dohled, ale s touto stavbou jsme se smířili. Horší jsou další plány včetně nedaleké spalovny nebezpečných odpadů. A kumulace všech vlivů na životní prostředí a klima,“ upozorňuje muž.

Prodloužení i dostavba

Přípravu některých staveb nedávno přímo na místě potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Podle něj příští rok schválí vláda dostavbu dalších dvou bloků Temelína. Zároveň se o dvacet let prodlouží životnost těch současných.

Temelín bude v provozu o dvacet let déle. Je ve výborném stavu, říká šéf úřadu

„Prodloužení znamená rovněž další investice, které budou na úrovni přibližně pěti až šesti miliard ročně,“ vypočítal Havlíček. Zároveň jeho kabinet podporuje v lokalitě vznik prvního modulárního reaktoru u nás. Všechny záměry vyžadují obrovské investice do dopravní infrastruktury kvůli přepravě nadrozměrných nákladů.

Územní plány dotčených obcí s tím počítají. Podle krajských zásad územního rozvoje povede hlavní tah těžké dopravy na staveniště od písecké dálnice přes Albrechtice nad Vltavou, Všemyslice až k Temelínu. K tomu je třeba postavit obchvaty obcí a zpevnit mosty. Těžké náklady poplují i po Vltavě, nákladní přístaviště bude u Kořenska.

Odborníci připomínají, že podobně jako v Dukovanech se musí posílit v mikroregionu sociální, zdravotní a ubytovací služby. Pro představu: na stavbě prvních dvou bloků temelínské elektrárny pracovalo na pět tisíc pracovníků, pro něž se stavěly byty v Týně nad Vltavou a Českých Budějovicích.

Jaderná elektrárna Temelín
Jaderná elektrárna Temelín
Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš se před Temelínem vítá s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. (14. července 2026)
Na tiskovou konferenci míří zleva ředitel SÚJB Štěpán Kochánek, jihočeský hejtman Martin Kuba, Karel Havlíček a Daniel Beneš. (14. července 2026)
16 fotografií

První peníze na posílení příslušné dopravní infrastruktury už vláda vyčlenila loni. Z dokumentu, který má iDNES.cz k dispozici, vyplývá, že to bylo necelých 50 milionů korun. Nejvíce, 17 milionů, dostalo Ředitelství vodních cest, o něco méně Středočeský kraj. Na Jihočeský kraj zbyly čtyři miliony. Dalším zdrojem financování bude společnost ČEZ podle takzvané rámcové smlouvy uzavřené s Jihočeským krajem už v roce 2009. Pokud bude kraj souhlasit s dostavbou elektrárny, získá prostředky na některé dopravní stavby.

„Tato rámcová smlouva stále platí, byla jen pozastavena do doby rozhodnutí o dostavbě elektrárny. Vymezená částka zahrnuje rekonstrukci silnice Týn nad Vltavou – jaderná elektrárna včetně její přeložky a úpravu křižovatky silnic II/105 a II/138,“ upřesnila mluvčí kraje Hana Dědičová.

Experti odhadují, že jen doprovodné stavby k průmyslovým záměrům v krajině kolem Temelína vyjdou na miliardy korun. Studii věnující se proměně zemědělské krajiny kolem Temelína vydala před několika lety Univerzita Karlova. Konstatovala, že přes změny ve využití území na Vltavotýnsku si většina místních obyvatel na elektrárnu zvykla. Do budoucna však hodnotila pouze estetický a psychologický vliv dostavby dvou nových bloků, které dostanou další čtyři chladicí věže.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Znalci povolili apartmány u Teplé Vltavy, přitom je tam omezené i splouvání vodáky

Premium
Vodáci se na placený úsek Teplé Vltavy vydávají z tábořiště u Soumarského mostu.

Známý kemp Soumarský most na Prachaticku dostane bohatého souseda. Zatímco skromné tábořiště mezi Volary a Lenorou na Šumavě, které využívají hlavně vodáci, je jedno z nejlevnějších na Vltavě, v...

V poli jsem viděla pumu, volala řidička na policii. Od šelmy prý byla deset metrů

Žena zvíře nemohla vyfotit, protože řídila, nicméně nechala si za pomoci AI...

Na policii se obrátila řidička, která podle svých slov v úterý ráno cestou do práce spatřila černou pumu. Policisté o oznámení na možný výskyt šelmy u Ševětína na Českobudějovicku informovali...

Člun s dětmi bez vest nesl vítr na otevřené Lipno, pomoc jim zavolal otec ze břehu

Vodní záchranáři na Lipně dojeli pro neovladatelný člun se třemi dětmi.

Posádka vodní záchranné služby na Lipně pomáhala třem dětem, u jejichž člunu se vybila baterie a sílící vítr je unášel na otevřenou vodu. Pomoc zavolal jejich otec, který vše sledoval ze břehu.

Kdo spí pod širákem a kdo krotí babetu? Nečekané prázdniny politiků

Vicepremiér Karel Havlíček stráví léto s Betynou, prezident Petr Pavel si...

Zapomeňte na luxusní jachty a soukromé pláže. Až potkáte v lese zarostlého muže se spacákem nebo vás na okresce předjede moped, možná je to váš oblíbený poslanec nebo senátor. Česká politická elita...

Z nuly na sto za šest sekund, dojezd 580 kilometrů. Policie testuje Škodu Elroq

Řidiči mohou v těchto dnech na jihočeských silnicích potkat vozidlo zvláštního...

Policisté na jihu Čech testují novou elektrickou Škodu Elroq. Nasadili ji na dálnici, její možnosti však zkouší i klasická dopravní policie v ulicích Českých Budějovic. Pokud se vůz za více než...

„Nebude tady už místo pro bydlení.“ Lidé mají obavy z projektů kolem Temelína

Jaderná elektrárna Temelín

Původně zemědělskou krajinu kolem jaderné elektrárny Temelín v budoucnosti nenávratně změní energetický průmysl. Dokládají to záměry, z nichž některé už jsou ve stadiu příprav. V plánu jsou úpravy...

21. července 2026  11:51

Nová tvář v Budějovicích. Přichází švédský obránce, klub je blízko i dalším podpisům

Švédský obránce Lucas Nordsäter se raduje z gólu.

Hokejisty extraligových Českých Budějovic posílí švédský obránce Lucas Nordsäter. Sedmadvacetiletý bek naposledy působil v druholigovém Björklövenu. V nejvyšší švédské soutěži předtím odehrál více...

21. července 2026  9:47

Trenér Budějovic v nejisté době chystá áčko i béčko: Ve třetí lize zůstat nemůžeme

Jan Dvořák vede v Českých Budějovicích A-tým i B-tým.

Je to pro něj nečekaný vrchol trenérské kariéry. Pětačtyřicetiletý Jan Dvořák loni působil jako asistent u třetiligového B-týmu Dynama. Hráči mu zůstali povětšinou stejní, ale po sestupu áčka a řadě...

21. července 2026  9:20

Z nuly na sto za šest sekund, dojezd 580 kilometrů. Policie testuje Škodu Elroq

Řidiči mohou v těchto dnech na jihočeských silnicích potkat vozidlo zvláštního...

Policisté na jihu Čech testují novou elektrickou Škodu Elroq. Nasadili ji na dálnici, její možnosti však zkouší i klasická dopravní policie v ulicích Českých Budějovic. Pokud se vůz za více než...

21. července 2026  5:23

Budějovické Dynamo pustilo auditory k účetnictví. Kolik chce majitelka za klub?

Připravený. Budějovický stadion by měl za měsíc hostit první zápas, ve třetí...

Malý krůček vpřed na jinak velmi zamlžené cestě. Minulý týden po měsíčních obstrukcích naplno začal audit ve fotbalovém Dynamu. I když naplno zřejmě není úplně přesné. „Pokud vím, tak nejsou všechny...

20. července 2026  15:31

Tisíc připomínek k budoucí podobě Českých Budějovic. Obyvatelé řeší územní plán

České Budějovice pohledem z balónu

Nový územní plán bude České Budějovice formovat další desítky let. Obyvatelé mají velký zájem zasahovat do jeho podoby. Řešit se budou třeba připomínky České tábornické unie, která má obavy o...

20. července 2026  12:47

Patnáct let od blokády kácení na Šumavě: akce změnila přístup k chráněné přírodě

Premium
Ekologičtí aktivisté blokují kácení stromů u Ptačího potoka na Šumavě. (26....

Ostře sledovaná akce, která v důsledku výrazně pomohla posílit ochranu přírody v národních parcích. A prokázala, že státní instituce včetně policie mohou postupovat v rozporu se zákonnými nebo...

20. července 2026  10:46

Biskupské gymnázium spouští pedagogické lyceum. Připraví nejen budoucí učitele

Budova v Žižkově ulici, kde vznikne pedagogické lyceum Biskupského gymnázia,...

Žáky nahradili ve školách na jihu Čech dělníci se stroji. Města i kraj tradičně využívají letní prázdniny k modernizacím, které přinesou lepší prostředí pro děti i učitele. Pozadu nezůstává ani...

20. července 2026  9:09

iDNES Lounge: Podvodníkům na internetu je jedno, jestli jste dělník, nebo lékař

Jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová a její kolega policejní komisař David...

Falešní bankéři, zástupci investičních společností, falešní policisté nebo třeba láska přes internet s fiktivním válečným veteránem. Lidé jim posílají statisíce, někdy dokonce miliony. Jak na...

19. července 2026  18:58

Při slavnostech v Týně nad Vltavou se zhroutila tribuna, dva lidé se zranili

Ilustrační foto.

Při slavnostech v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku se v sobotu večer zhroutila část tribuny. Lehčí zranění při tom utrpěli dva lidé. Tribuna se zhroutila v areálu sokolovny.

19. července 2026  18:16

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Muž v Budějovicích skočil do Vltavy, policisté ho našli u jeho známého

V Českých Budějovicích pátrá policie po muži, který skočil z Dlouhého mostu do...

Rozsáhlé pátrání zaměstnalo policisty, hasiče i strážníky v Českých Budějovicích, když hledali muže, který brzo ráno skočil do Vltavy. Na místě navíc zanechal své osobní věci, informovala mluvčí...

19. července 2026  10:59,  aktualizováno 

Vědci vyvíjejí systém, který zjednoduší vyhledávání srnčat ve vysoké trávě

Cílem vědeckého programu je vytvořit systém, který by dokázal část práce při...

Odborníci se snaží zjednodušit proces při vyhledávání srnčat v lukách a polích. Jeden operátor dohlédne na více dronů. Dobrovolníci, kteří každé jaro vyrážejí při sečích do terénu s pilotovanými...

19. července 2026  10:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.