Jeřáb se ramenem zasekl do mostu na dálnici. Řidič lezl z kabiny po žebříku

Autor:
  16:43
Poškozený most, poničený jeřáb a omezení provozu do dálnici D3 u Veselí nad Lužnicí. Takové jsou následky nehody, kdy jeřáb ze zvednutým ramenem nepodjel most a zasekl se do jeho konstrukce. Řidič vyvázl bez viditelných zranění.
Nehoda se stala dnes kolem poledne v místě, kde silnice číslo 147 překonává dálnici D3. Jeřáb se zvednutým ramenem tam uvázl pod mostem.

K nehodě vyjely posádky dvou cisteren profesionálních hasičů ze stanic Soběslav a Tábor. V kabině, která byla zvednutá vysoko nad vozovku, zůstal řidič. Hasiči byli připraveni ho vyprostit.

„Řidič ale neměl žádná viditelná zranění, z kabiny slezl dolů na zem za asistence hasičů sám po nastavovacím žebříku. Únik provozních kapalin nebyl zjištěn. Vyproštění zajistí specializovaná firma,“ napsali jihočeští hasiči na síti X.

Řidič omylem zvedl korbu a zasekl nákladní auto pod dálničním mostem

U nehody zasahovaly dvě posádky záchranářů z Veselí a Tábora. Prvotně zdravotnické operační středisko povolalo i vrtulník kvůli možné nutnosti zásahu ve výšce nebo na těžce dostupném místě.

„Zásah letecké posádky ale nakonec nebyl potřeba. Záchranáři měli v péči jednoho lehce zraněného muže, kterého po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče převezli na chirurgické oddělení táborské nemocnice,“ uvedla mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová.

Na místě ještě v podvečer pracovali policisté, kteří zjišťovali přesné příčiny nehody a zajišťovali provoz na D3 ve směru na Prahu. Kvůli omezení byla auta svedena do vedlejšího pruhu. Policisté upozornili, že při vyprošťování jeřábu bude možná nutné část dálnice úplně uzavřít.

Jeřáb se ramenem zasekl do mostu na dálnici. Řidič lezl z kabiny po žebříku

