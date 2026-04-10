Spor o dotaci pro festival Jeden svět. Nejdřív jen půlka, pak slíbená částka

V nečekanou přestřelku se na březnovém jednání českobudějovického zastupitelstva stočilo přidělování dotace festivalu Jeden svět, který nabízí filmy o lidských právech. Ten ji nakonec získal v plné výši 150 tisíc korun, v návrhu však byla poloviční. Důvod? Na poslední chvíli zrušené vystoupení radní a náměstkyně hejtmana Lucie Kozlové (Naše Česko), čímž organizátoři nedodrželi pravidla.

Lucie Kozlová je českobudějovickou radní a náměstkyní hejtmana. | foto: Marek Podhora, MAFRA

Na krácení peněz na polovinu upozornil Tomáš Chovanec (Občané pro Budějovice - OPB) a ptal se na důvody. Nejprve mu je vyhýbavě popsala primátorka Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko), po chvíli se vyjádřila i sama Kozlová.

Vedení festivalu nepozváním Kozlové prý jednalo pod tlakem opozice a ona sama hovořila o profesní diskriminaci. Promítání s diskusí se mělo uskutečnit 12. února, festival pozvání zrušil 9. února.

Organizátoři festivalu se k událostem ze zasedání vyjádřili na svém webu. Ocenili finanční i principiální podporu zastupitelů i to, že jim nakonec přiznali dotaci v plné výši. To jim umožnilo zajistit program budějovické zastávky festivalu v důstojné, a především plné podobě.

Ohradili se ovšem proti tvrzením, že jejich tým měl jednat pod jakýmkoli politickým tlakem. „Vyvracíme rovněž informaci, že bychom se o tomto tlaku jakkoliv sami zmiňovali v ústní nebo písemné komunikaci,“ stojí v prohlášení festivalu.

Bojí se svět nadržených žen? Sklenka vína touhu opravdu nevyřeší, říká režisérka

Kozlová s tím však dodnes nesouhlasí a trvá na politickém podtextu. Organizátoři ji prý profesně diskriminovali jen proto, že je politička. V této pozici přitom měla už v minulosti diskutovat i na Jednom světě v Táboře. Podle ní ji měli brát jako odbornici na domácí násilí, čímž se zabývá v Bílém kruhu bezpečí.

Zmínila také telefonát od hlavní koordinátorky festivalu Martiny Němejcové z 9. února. „Sdělila mi, že je tlačená opozicí k tomu, aby mě do té diskuse nezvala,“ tvrdila s tím, že nemá důvod lhát. Situaci řešila i s Člověkem v tísni, který festival pořádá, a následně jí přišel omluvný mail s vysvětlením.

Redakce iDNES.cz má jeho znění k dispozici. Němejcová v něm píše, že radní do diskuse pozvala kolegyně, jež si neuvědomila politický kontext. „Když jsem se dozvěděla, že pozvanou odbornicí jste vy, uvědomila jsem si, že pozvání může být mylně interpretováno veřejností jako politicky motivované,“ napsala.

Začal dokumentární festival Jeden svět. Ocenění míří k běloruskému opozičníkovi

Nechtěli prý vypadat jako organizace, která zve vlivnou političku, aby si zajistila speciální zacházení. Kozlová se už však k dané situaci nechtěla příliš vracet. „Myslím, že to festivalu škodí. Já ho mám ráda, podporuji ho už jen tím, že jim půjčujeme i prostory příspěvkových organizací zdarma,“ dodala.

Opoziční zastupitelka Pavla Heyduková (Piráti) uvedla, že má svědomí čisté a žádný tlak na organizátory festivalu kvůli vystoupení Kozlové nevyvíjela. Podobně na jednání zastupitelstva hovořil i Ivo Moravec (OBP). „Jsem však ráda, že byly odhaleny motivy snižování dotace,“ doplnila zpětně Heyduková s tím, že důvody byly politického rázu. Zastupitelstvo se k tématu pravděpodobně ještě vrátí v květnu.

Navzdory březnovému dění míří budějovická zastávka festivalu do víkendového finále. Filmy se zaměří například na lokální dopady těžby lithia, otázky spojené s asistovanou sebevraždou nebo na mentální zdraví dospívajících. Festival zakončí snímek nominovaný na Oscara Projet přes překážky.

„V Žižkárně bude po celý víkend možné zažít i dva filmy ve VR. První z nich nabízí působivý 360stupňový pohled do každodennosti v pásmu Gaza a druhý nám dává nahlédnout do bezvýchodné situace obětí domácího násilí,“ přiblížila PR koordinátorka Zuzana Mušková. Přehledný program je k dispozici na webu festivalu www.jedensvet.cz.

Závěť první dámy se naplnila. Vláda předala Benešovu vilu v Sezimově Ústí

Vila Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. (29. března 2026)

Nad údolím Lužnice se rychle střídá jarní počasí. Chvilku padají sněhové vločky, chvíli svítí slunce. Nad řekou ale stojí dům, který jako by do tohohle aprílového počasí nepatřil, jako by měl stát...

„Na co má Západ studie, dělají přirozeně.“ Žena z Budějovic žije s kmenem v pralese

Premium
Tereza Celbová žije s kmenem v brazilském pralese.

Tereza Celbová z Českých Budějovic opustila práci a byt a nyní se snaží pomáhat brazilskému kmeni zachovat jeho kulturu. Na druhou stranu několik členů kmene vzala na tříměsíční cestu po Evropě....

Jižní expres smetl auto, které mu vjelo do cesty. Řidič na místě zemřel

Při srážce s vlakem zemřel na Českokrumlovsku třiašedesátiletý řidič Škody...

Srážka vlaku s autem na železničním přejezdu mezi Holkovem a Velešínem na Českokrumlovsku zastavila v neděli dopoledne železniční koridor do Rakouska. Záchranná služba na místo vyslala i vrtulník,...

OBRAZEM: Bílé masky, černé oděvy a tajuplné zvuky. Budějovicemi prochází hrkači

Divadlo Víti Marčíka každoročně pořádá Velikonoční hrkání. Začíná se na zelený...

Černé oblečení, bílé masky přes obličej a tajemný zvuk velkých hrkaček a bubnů. Průvody městem se stovkami diváků, do toho ručně tesané kříže na náměstí. To jsou tradiční křesťanské svátky v Českých...

Úzkokolejka opět jezdí. Mrzí mě, že jsme zastínili kosmonauty, vtipkoval majitel

Velký pátek byl i velkým dnem pro jindřichohradeckou úzkokolejku. Právě v tento...

Velký pátek byl i velkým dnem pro jindřichohradeckou úzkokolejku. Právě v tento velikonoční svátek se na ni totiž vrátil pravidelný provoz. Na obě větve vyjedou tři páry vlaků, nejprve vždy v pátky,...

Sršni míří na zimní stadion. V novém prostředí přivítají basketbalového mistra

Písečtí basketbalisté nastupují ke čtvrtfinále NBL proti Děčínu.

Světelná a zvuková show, přes tři tisíce diváků na tribunách a ještě více emocí. Hostování píseckých basketbalistů na zimním stadionu loni během play off nejvyšší soutěže nadchlo, a tak se všichni...

10. dubna 2026  14:11

Farmáři nechávají zvířata volně. Divočák Pepa kamarádí se psy, bažant s kachnou

Spokojený život na farmě.

Mladý divočák dovádí se psy, tele laská jazykem králíky, bažant kamarádí s divokou kachnou a se slepicemi. Takový obraz nabízí zemědělská farma u Bohdalovic na Českokrumlovsku specializovaná na chov...

10. dubna 2026  13:17

Autobus srazil na přechodu chodkyni. Byla v bezvědomí, ztratila spoustu krve

Nehoda se stala na přechodu v Nebahovské ulici v Prachaticích. (10. dubna 2026)

Vážná nehoda, při níž se střetl autobus se ženou jdoucí po přechodu, zaměstnala v pátek ráno záchranáře v Prachaticích. Mluvčí jihočeské záchranky Vojtěch Míra upřesnil, že chodkyně utrpěla rozsáhlá...

10. dubna 2026  9:30,  aktualizováno  11:55

Bude nový soukromý domov v krajské síti? Náměstkyně hejtmana má výhrady

Novou čtvrť navrhli architekti ze studia Norma.

Domov se zvláštním režimem v nové čtvrti Dvorce v Táboře má být soukromý. Nelíbí se to opozici, výhrady má i náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová, která by nyní zastupitelům nedoporučila zařazení do...

9. dubna 2026  16:56

Vypadají jako sedačky na stadionu. Plastové zábrany mají udržet rozlitou Polečnici

Českokrumlovští hasiči spolu se zástupci města testovali nové protipovodňové...

V Českém Krumlově testovali plastové protipovodňové zábrany, které by v případě povodní měly zadržet vodu, která opustí koryto Polečnice. To se při vydatných deštích rychle naplní a voda se rozlévá...

9. dubna 2026  13:38

Výrobce dronů Primoco postaví u Písku nový závod, dominanta bude mít tvar křídel

Součástí nového sídla na okraji Písku bude administrativní budova, výrobní hala...

Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV získal stavební povolení pro nový výrobní závod u Písku. Investuje do něj 750 milionů korun. Závod umožní firmě zvýšit produkci až na 300 bezpilotních...

9. dubna 2026  9:29

Dynamo na křižovatce. Dohoda s majitelkou, výpověď ze stadionu, či prodej městu?

Jiří Skalák padá po souboji s brněnským Jakubem Klímou.

Zástupci Jihočeského kraje, města a bývalí hráči ve středu jednali o budoucnosti budějovického fotbalu. Situace kolem Dynama totiž kvůli sporům klubu s těmito institucemi dospěla do kritické fáze. Na...

8. dubna 2026  16:32

Širší kádr Budějovic pomůže i Táboru. Šéf Motoru o sezoně minulé a budoucí

Generální manažer českobudějovických hokejistů Stanislav Bednařík.

Českobudějovičtí hokejisté nabídli v uplynulé sezoně skvělé momenty, ale i slabé výkony. Chvilku v úvodu se tým držel dokonce na čele tabulky, postupně se ale musel dívat i za sebe, aby se udržel na...

8. dubna 2026  10:28

Seniorka se vydala na kopřivy do nádivky, upadla na poli a našli ji až v noci

Do pátrání po seniorce se zapojili i policejní psi Nero a Rapp.

Příprava tradiční velikonoční nádivky mohla mít smutný konec. Seniorce z Českobudějovicka chyběly kopřivy, tak se je vydala natrhat. Ale upadla v poli a nemohla se zvednout. Pátrací akce trvala až do...

8. dubna 2026  10:09

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Ženu, která zmizela z domova, našli mrtvou v sousedním okrese

Do pátrání po pohřešované ženě se ve čtvrtek zapojily desítky hasičů a...

Policisté pátrali od konce března po ženě ze Strakonicka. Obrátila se na ně její rodina s tím, že mají vážné obavy o její život. Žena podle nich nikdy bezdůvodně neodcházela ani nikoho...

26. března 2026  16:21,  aktualizováno  8. 4. 9:34

Rodí se méně dětí. V jihočeských školkách mají místa i pro dvouleté

Děti ve školce Qočna, která patří pod Univerzitu Tomáše Bati, hrají novou...

Začínají zápisy do mateřských škol, ale rodiče tříletých dětí mohou letos zůstat v klidu. V jihočeských školkách je míst dost a jejich ředitelky a ředitelé očekávají, že až na lokální výjimky přijmou...

8. dubna 2026  9:03

