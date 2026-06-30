Miloval západy a východy slunce, večerní oblohy, jihočeské výlovy, psy, budějovické pivo a hlavně kontakt s lidmi prostřednictvím svého foťáku. Ten nosil u sebe téměř pokaždé, když ťapal po městě, jak procházkám sám říkal.
Takový byl Jaroslav Sýbek. Legenda jihočeské žurnalistické fotografie zemřela v pondělí v Českých Budějovicích po dlouhé nemoci ve věku 76 let.
„V pondělí tu byli štamgasti, zapálili svíčku a dali si na Jarouška pár piv. Vzpomínat na něj budeme dál. Jarda měl rád klasické noviny, ty tu vždycky pročítal. Měl rád dobré pivo a stůl štamgastů. Byl to velký pejskař, i našim holkám na place říkal hafíci nebo kočinky,“ vrací se k fotografově svébytnému, ale milému slovníku, vedoucí restaurace Masné krámy Tomáš Olejník.
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Mráčky a výlovy, to je moje, říká fotoreportér, který zachytil i prince Charlese
Právě v budějovické pivnici sedával Baryček, jak mu každý v Budějovích přezdíval, pravidelně. U štamgastského stolu naproti výčepu. K Masným krámům se váže i další z mnoha úsměvných historek.
„Šéfa pivovaru Petra Dvořáka při jedné z reklamních akcí postavili v hostinci do toho nejtmavšího boxíku a do ruky mu dali lahev. V tom však Baryk zpozorněl a začal úřadovat. Čapnul pana ředitele za klopy saka a začal jím lomcovat. A spustil: „Ale panáčku, my tě potřebujeme tady za výčepem, jak to točíš. A ne tady, rozumíš?“ vzpomínají jeho bývalí kolegové.
A pokračují: „Jakmile s ním doklepal, ředitel národního podniku, který Baryka do té doby asi ještě neznal, se lehounce usmál a poslušně zamířil za výčep a začal čepovat pivo.“
Alena Kleinová Binterová s ním strávila v redakci MF DNES asi devět let. „Předtím i potom jsem ho potkávala všude možně, takže sama můžu potvrdit, že i veledůležité osoby svým slovníkem překvapil a nádherně uvolnil. A o to šlo nejen jemu, ale i ostatním zúčastněným – ať spolu pokud možno zažijeme příjemnou, nebo aspoň lidsky snesitelnou chvilku. Ideálně ať se ti, na které jsou zrovna namířené objektivy, na moment usmějí a hezky vypadají. Každý člověk bez rozdílu má přece ksichtík, nožinky a pacičky neboli pacinky,“ vypráví bývalá editorka jihočeské přílohy MF DNES.
Krajina, oblohy, mráčky a hlavně výlovy
Jaroslav Sýbek od roku 1976 pracoval jako redaktor-fotoreportér v pražské redakci ČTK. Fotografoval zejména černobílé fotky ze staveb metra či velkých pražských sídlišť.
Od roku 1981 žil se svou ženou v Českých Budějovicích. V jihočeské redakci ČTK pracoval do roku 1996. Poté se na jedenáct let přesunul jako fotograf do jihočeské redakce Mladé fronty DNES, odkud pak odešel do krajské redakce Deníku.
„Miluju krajinu, oblohy, mráčky a hlavně výlovy. To je moje,“ vždycky říkával s oblibou ten, který za svou téměř padesátiletou fotografickou praxi získal v roce 2024 Cenu města Českých Budějovic.
Poslední rozloučení s Jaroslavem Sýbkem se uskuteční v pátek ve 14 hodin v českobudějovické obřadní síni na hřbitově sv. Otýlie.