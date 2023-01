Bývalý šéf turismu neprávem přiznal odstupné 144 tisíc, musí ho uhradit

Podle jihočeských Pirátů, kteří na případ upozornili, měla Jihočeskému kraji vzniknout škoda přesahující 270 tisíc korun. Více než polovinu částky jako náhradu po Poláškovi požaduje také hejtmanství.

Bývalý ředitel, který skončil v červnu 2021, tak má uhradit celkem přes 144 tisíc korun, tedy stejnou částku, kterou přiznal ekonomce centrály jako odstupné.

„Pan Polášek jí přitom chtěl vypsat odměnu. Problém byl v tom, že nebyla kmenovým zaměstnancem centrály, tudíž na ni neměla nárok. Dostala tedy odstupné, na což neměla nárok. My teď po panu Poláškovi požadujeme škodu v plné výši. Myslím si, že je to férové řešení,“ vysvětluje náměstek hejtmana František Talíř (KDU-ČSL).

Dalších více než 128 tisíc korun pak kraji bude muset uhradit jedna ze spolupracovnic bývalého šéfa centrály kvůli vyplácení příplatků dalším zaměstnancům.

„Rozhodně se ale budeme snažit o mimosoudní vyrovnání. Vnímám celý případ jako administrativní chybu z nedbalosti, rozhodně ne jako úmysl. Pochybení je jasné a je třeba ho napravit. I přes to si práce pana Poláška nesmírně vážím,“ dodává Talíř.

Podle krajského zastupitele za opoziční Piráty Jiřího Roubíčka je ale jeho chyba poměrně závažná. Upozorňuje navíc na to, že vnitřní audit ukazuje na další dílčí nedostatky.

Polášek uznal svou chybu

„I kvůli tomu jsme na to upozornili vedení kraje a jsem rád, že jsme se s panem Talířem dohodli na úhradě škody. Tím je pro nás celá věc uzavřená. Chtěli jsme se vyhnout tomu, aby vznikl precedens, že v případě odhalení podobných nedostatků se nic nebude řešit,“ připomíná Roubíček.

Chybu uznává i samotný Polášek a potvrzuje Talířovo vyjádření, že přiznal podřízené odměnu pod položkou odstupné, což podle výkladu zákona nesměl.

„Pokud bych ale postupoval striktně podle něj a tento krok neudělal, ekonomka centrály by skončila společně se mnou. Dostali bychom se do situace, že by přechodně neměl kdo dělat výplaty či kontrolní hlášení, proto jsem to musel řešit,“ objasňuje.

Zároveň ho mrzí, že kvůli svému konci neměl možnost situaci řešit. Navíc kritizuje Piráty, kteří na případ upozornili, aniž by se zajímali o Poláškovo vysvětlení. „Dodnes se mi od nich nikdo neozval a celá záležitost se řešila skrz audit. Měl jsem od Pirátů signály, abych z jihočeského cestovního ruchu zmizel,“ říká.

To přiznává i Roubíček, podle něhož se Piráti seznámili s výsledky auditu a podle toho uveřejnili své prohlášení s komentářem. „Je to svým způsobem i naše pochybení. Ale audit byl jasný a zřetelný, takže jsme vše rovnou řešili s náměstkem Talířem,“ oponuje opoziční zastupitel a Poláška si jinak také váží.

O centrálu se zajímá kontrolní výbor kraje

Polášek rozhodnutí Jihočeského kraje přijal a prohlašuje, že vzniklou škodu uhradí v plné výši. „Rozhodně se soudit nechci, i když si nejsem jistý, jestli mým počínáním škoda skutečně vznikla. Beru to ale tak, že jsem si to administrativně nepohlídal a budu za to pykat,“ ujišťuje. Zároveň dodává, že by v oblasti turismu chtěl s Jihočeským krajem dále spolupracovat.

JCCR se však v uplynulých měsících dostala do hledáčku Kontrolního výboru Jihočeského kraje také kvůli údajnému nedostatečnému nastavení výběrových řízení.

„Aktuálně situace na centrále neodpovídá férové soutěži. Máme podezření na to, že byla nastavená tak, aby v jedné oblasti vždy uspěla jediná firma, která pravidelně vítězí. Pokud jsou podmínky ušité na míru jediné firmě, zpravidla to soutěž ovlivní takovým způsobem, že se nikdo jiný do ní ani nepřihlásí,“ tvrdí předseda kontrolního výboru Jan Novák (Piráti).

To však zcela odmítá současný ředitel JCCR Petr Soukup s tím, že centrále nyní veškerá výběrová řízení zpracovává externí nezávislá a certifikovaná společnost.

„Tímto nadstandardním krokem chceme zrušit jakékoliv případné domněnky. Navíc máme průběžné konzultace s odborem vnitřního auditu a kontroly krajského úřadu. U veřejných zakázek se nemůžeme řídit subjektivními názory zvenku, ale striktně zákony a našimi směrnicemi,“ připomíná Soukup.