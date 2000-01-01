náhledy
I když teploty přes den atakují i patnáct stupňů Celsia, lidé odkládají zimní kabáty a slunce svítí naplno, na horách se stále lyžuje. Byli jsme se podívat na jarní lyžovačku v Lipně nad Vltavou, kde si lidé nadále užívají přes půl metru sněhu a všech otevřených sjezdovek.
Sníh je perfektní, libuje malá snowboardistka. Ta se učila dopoledne na svahu za dozoru lipenských instruktorů.
„U nás na Lipně je v provozu je třináct kilometrů sjezdovek, na nichž leží od 60 do 85 centimetrů sněhu. Jezdí všechny lanovky,“ říká mluvčí areálu Jiří Gruntorád.
Ve Skiareálu Lipno budou mít v sobotu o zábavu postaráno děti i dospělí. Ve 13 hodin začne na náměstíčku před hotelem Element oslava narozenin maskota lišáka Foxe.
„Těšit se můžete na narozeninový dort z cukrárny Povidloň, tvořivé dílničky, taneční diskotéku i další zážitky. Potkáte Foxe osobně a můžete se s ním vyfotit,“ vyjmenoval Gruntorád s tím, že program skončí v 15 hodin.
Z lyží už na lanovce cestou nahoru kape voda, ale lyžování si lidé užívali.
Stejně jako malí a začínající lyžaři. Pro ty jsou lipenské sjezdovky ideální, jako Jezerní na snímku.
„Byli jsme tu lyžovat už ve čtvrtek a pátek. Je azuro, málo lidí, sníh perfektní, takže jsme naprosto spokojení. Na lyžování jsme na Lipně poprvé a jsme překvapení, jak je to tu velké. Nečekali jsme, že tu bude tolik dobrých sjezdovek, myslel jsem si osobně, že je to menší areál,“ chválil si Lukáš Vítek, který na jarní lyžovačku na Lipno přijel s rodinou z Říčan u Prahy.
Na horách se lyžuje, příroda okolo se přitom už chystá na jaro. Pohled na Kramolín od Malšína.
Pár centimetrů sněhu, který díky zvyšujícím se denním teplotám postupně odtává, ještě najdeme na nejvyšší české hoře na Šumavě - na Plechým.
Na hladině lipenské přehrady je sice stále ještě slabá ledová krusta, ta už však určitě nikoho neunese. Ještě pár dní a bude po ledu.
Led postupně na lipenské přehradě mizí. Jako na našem snímku v Černé v Pošumaví.
Muži kontrolují přívoz v Dolní Vltavici. Ten přes léto slouží především cyklistům. Na vodu jej spustí v polovině dubna, od května začne zase převážet přes lipenskou přehradu.
Přívozy najdete na Lipně hned tři. Nejdříve se na vodu dostane ten hornoplánský, a to koncem března. Nejpozději pak ten ve Frymburku, kterého ještě čeká oprava motoru. Na snímku je převoz v Dolní Vltavici.
V Českých Budějovicích jede už jaro naplno a lidé se opalují na lehátkách u břehu řeky Malše.
I kalhoty se díky teplotám zkracují, odpoledne je v centru Budějovic až 16 stupňů Celsia.
Podobné počasí by mělo přetrvávat i v následující dny. Podle předpovědí má být polojasno až jasno a denní teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni Celsia. Rána budou ale ještě studená.
Jarní počasí už láká lidi nejen na poslední lyžovačky, ale i na veškerý pohyb. Což se takhle trošku proběhnout?
Příroda hlásí příchod jara. Důkazem jsou stovky kvetoucích bledulí v přírodní rezervaci u Ostrolovského Újezdu u Českých Budějovic.
Tady najdete celé koberce těchto jarních kytek. Ale také pozor, kam šlapete. Rozhodně květiny netrhejte a neničte, jen se kochejte jarní přírodou.
