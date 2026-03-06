OBRAZEM: Ráno lyžování, odpoledne opalovačka. Počasí táhne lidi ven

I když teploty přes den atakují i patnáct stupňů Celsia, lidé odkládají zimní kabáty a slunce svítí naplno, na horách se stále lyžuje. Byli jsme se podívat na jarní lyžovačku v Lipně nad Vltavou, kde si lidé nadále užívají přes půl metru sněhu a všech otevřených sjezdovek.
Jarní lyžování v Lipně nad Vltavou. (6. března 2026) Jarní lyžování v Lipně nad Vltavou. (6. března 2026) Jarní lyžování v Lipně nad Vltavou. (6. března 2026) Jarní lyžování v Lipně nad Vltavou. (6. března 2026) Jarní lyžování v Lipně nad Vltavou. (6. března 2026) Jarní lyžování v Lipně nad Vltavou. (6. března 2026) Jarní lyžování v Lipně nad Vltavou. (6. března 2026) Jarní lyžování v Lipně nad Vltavou. (6. března 2026) Jarní lyžovačka na Zadově. (6. března 2026) Jarní lyžování v Lipně nad Vltavou. (6. března 2026) Jarní pohled na Plechý a část lipenské přehrady. (6. března 2026) Ledová krusta na hladině lipenské přehrady v Dolní Vltavici. (6. března 2026)

6. března 2026  20:43,  aktualizováno  21:17

