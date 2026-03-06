|
OBRAZEM: Ráno lyžování, odpoledne opalovačka. Počasí táhne lidi ven
Řidič jel s historickou tatrou zřejmě příliš rychle, škoda po nehodě bude vysoká
Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň
V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...
Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc
Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...
Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály
Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...
Žhář utíká a auto pohlcují plameny. Video ukazuje, jak shořel zastupitelův vůz
Kriminalisté pokračují ve vyšetřování úmyslně založeného požáru v Hluboké nad Vltavou. Oheň poničil v noci 25. února auta městského zastupitele Martina Vebera, který naznačil možné politické důvody....
Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály
OBRAZEM: Ráno lyžování, odpoledne opalovačka. Počasí táhne lidi ven
I když teploty přes den atakují i patnáct stupňů Celsia, lidé odkládají zimní kabáty a slunce svítí naplno, na horách se stále lyžuje. Byli jsme se podívat na jarní lyžovačku v Lipně nad Vltavou, kde...
Agresivní opilec šermoval před manželkou nožem. Policisté ho vytáhli z bytu oknem
Rychlý zákrok policistů ukončil případ domácího násilí ve Strakonicích. Muž podezřelý z dlouhodobého týrání manželky, u kterého bylo i jejich nezletilé dítě, skončil v poutech, následně v policejní...
Trojka, hodnotí sezonu majitel táborského hokejového klubu. Tým chce omladit
Trochu divoká úvodní sezona a nakonec přijatelný výsledek. Táborští hokejisté až do závěrečného kola základní části bojovali o účast v play off. To se jim povedlo, ale po dvou prohrách v prodloužení...
Svoboda je mimo hru. Reprezentační pivot si ve Slovinsku přetrhl vaz v kotníku
Kapitální problém, skoro neřešitelný. Písečtí basketbalisté před klíčovou fází sezony přišli o jednoho z nejdůležitějších hráčů. Martin Svoboda si při reprezentačním duelu se Slovinskem přetrhal vazy...
Most přes Vltavu v Budějovicích dostal důležité povolení, stavba může začít za rok
Už několik let se chystá stavba čtvrtého silničního mostu přes řeku Vltavu v Českých Budějovicích. V těchto dnech ovšem dostala stavební povolení, které je pro pokračování příprav zcela nezbytné....
Řidič jel s historickou tatrou zřejmě příliš rychle, škoda po nehodě bude vysoká
Lidé drží stále dost nelegálních zbraní, pocházejí i z války v Afghánistánu
Od začátku ledna do konce února Jihočeši přinesli na policii při takzvané zbraňové amnestii přes 150 zbraní, a ocitli se tak na pomyslném třetím místě mezi kraji v České republice. Nechyběly ani...
Jdu na pivo, řekl muž poté, co ho partnerka bodla do prsou. Případ je u soudu
Krvavou hádku mezi partnery řeší českobudějovický krajský soud. Dvaatřicetiletá žena je obžalovaná z pokusu o vraždu svého o osm let staršího partnera. Hrozí jí 10 až 18 let vězení. Přítel před...
Mladí fotbalisté se nebudou tísnit na jednom hřišti, přibudou dva umělé trávníky
Tréninkový areál fotbalistů na Složišti v Českých Budějovicích čekají novinky. Nejdřív tam postaví dvě hřiště s umělou trávou, v následujících letech má přibýt i víceúčelové sportoviště. První...
Spalovnu u Temelína nechceme. Místní bojují peticí, už má přes dva tisíce podpisů
Spalovnu průmyslových odpadů odmítají obyvatelé obcí kolem lokality, kde ji firma plánuje. Stát má blízko Jaderné elektrárny Temelín. Odpor byl tak mocný, že za několik dnů podepsalo petici proti...
Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc
