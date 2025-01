Obleva skiareály neohrozila, v mrazech zasněžují a chystají se na prázdniny

Ve Skiareálu Lipno mají lyžaři k dispozici zhruba 10 kilometrů sjezdovek, na nichž leží od 50 do 120 centimetrů sněhu, a v provozu všechny lanovky.

V sobotu a v neděli obsadí náměstíčko u výstupu z lanovky Lipno Express akce Rossignol Demo Tour 2025. K otestování tam bude až 160 párů lyží všech kategorií.

„Až do 28. února nabízíme každý den animace pro děti zdarma. V úterý a ve čtvrtek nebudou chybět závody v bobování s lišákem Foxem,“ doplnil mluvčí střediska Jiří Gruntorád.

Přidal, že v noci má mrznout, takže na sjezdovkách opět spustí sněžná děla. Od pondělí začnou jarní prázdniny, což je pro lyžařské areály po Vánocích druhý vrchol sezony, takže chtějí lyžařům nabídnout co nejlepší podmínky.

V Lyžařském areálu Zadov jsou otevřené sjezdovky na Kobyle, Nových Hutích i U Horejšů. Nejlepší podmínky jsou na Kobyle, kde na tratích leží od 65 do 85 centimetrů sněhu. Připravený je i snowpark se skoky a překážkami pod lanovkou.

Kde se lyžuje Skiareál Lipno

Lyžařský areál Zadov

Kvilda

Horní Vltavice

Libínské Sedlo

Kubova Huť

Frymburk

Kozí pláně

Monínec

Nová Bystřice

Hochficht

V sobotu tam mohou zájemci vyzkoušet slalomové a univerzální lyže od značky Vagus, za níž stojí bývalý lyžař Ondřej Bank.

„Obleva uškodila hlavně stopám pro běžkaře, protože přírodního sněhu už zbylo jen málo. Ten technický na sjezdovkách drží. Protože má v následujících dnech zase mrznout, spustíme i sněžná děla, abychom podmínky ještě vylepšili, protože začínají jarní prázdniny a očekáváme více lyžařů než v lednu,“ uvedl vedoucí provozu zadovského areálu Petr Vondraš.

Rakouský Hochficht má otevřeno přes 20 kilometrů tratí a jezdí tam všechny lanovky a vleky. „Nechybí zábavná dráha se skoky a tunelem či dva dětské výukové parky. Předpověď počasí hlásí slunečný víkend i počátek příštího týdne,“ doplnil Gerald Paschinger, jednatel Hochficht Bergbahnen.

Běžkaři musí za stopami do vyšších poloh – na Kvildu, Modravu nebo na Schöneben v Rakousku. Tam nyní upravují 39 kilometrů tratí, avšak některé úseky jsou zledovatělé a lyžaři by měli být zejména ve sjezdech velmi opatrní. Vstup do stop je tam zpoplatněný. Dospělá osoba zaplatí šest euro na den, v ceně je zahrnuté parkování přímo u stop a vyhřívaná převlékárna. Děti do 15 let mohou běžkovat zdarma.