Jihočeské obce neuspěly. Soud smetl žalobu proti průzkumu pro jaderné úložiště

Autor: ,
  15:58
Městský soud v Praze zamítl žalobu jihočeských obcí proti rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které povolilo v lokalitě Janoch geologický průzkum. Je jednou ze čtyř, které v Česku připadají v úvahu pro stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Žalobce může nyní podat kasační stížnost na nejvyšší správní soud.
Fotogalerie2

Lokalita Janoch se nachází přibližně v levém dolním rohu fotografie, tedy poblíž Jaderné elektrárny Temelín. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Cílem průzkumu má být zjištění vhodnosti geologických, strukturních, geomechanických či geochemických podmínek pro vybudování podzemního úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů.

Jihočeské obce se staví proti tomuto průzkumu, protože podle nich ministerstvo a Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) nedostatečně posoudily a vyvážily všechny veřejné zájmy – zejména ty, které se týkají obcí a jejich obyvatel, oproti zájmu na provedení průzkumu a následného využití lokality pro úložiště.

Devět původních lokalit vybraných pro stavbu hlubinného úložiště pro jaderný odpad, červeně označení čtyři současní kandidáti.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Zástupce SÚRAO ve čtvrtek u soudu uvedl, že je předčasné hodnotit všechny dopady v této rané fázi, jelikož pro to chybí data, která má poskytnout právě průzkum. Vybudování hlubinných úložišť pro radioaktivní odpad označil za věc ve veřejném zájmu.

Advokát žalobce Michal Bernard po vynesení rozsudku novinářům řekl, že je z rozhodnutí soudu zklamaný. „Podle našeho názoru soud rozhodoval formalisticky, v zásadě přistoupil na hru ministerstva životního prostředí a SÚRAO, kdy označil všechny naše námitky a obavy v podstatě za předčasné,“ dodal.

U přípravy úložiště jaderného odpadu musí lidé vědět, na čem jsou, řekl prezident

Zástupkyně obce Temelín Hana Hájková u soudu zmínila, že se lidé například obávají vlivu těžby na nedalekou Jadernou elektrárnu Temelín, nebo připomínala údajnou negativní zkušenosti obyvatel z výstavby elektrárny.

Hájková dodala, že mikroregion je podle ní již extrémně zatížený existujícími a plánovanými projekty, jako je dostavba dalších bloků elektrárny nebo stavba modulárních reaktorů. Obává se, že region bude zajímavý pouze pro pracovníky jaderných zařízení.

Starostu Temelína nařkli, že tajil schůzky k úložišti jaderného odpadu

K soudu podaly žalobu všechny čtyři lokality, které podle Správy úložišť radioaktivního odpadu připadají v úvahu pro stavbu úložiště. Kromě Janochu u Temelína jde o Horku na Třebíčsku, Březový potok v Pošumaví a Hrádek na Jihlavsku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Vědci našli padesát výpustí do Lipna. Chybí ale peníze na rozbor, co z nich teče

Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat,...

Vědci z Biologického centra našli na březích Lipna padesátku odhalených výpustí. Na výzkum toho, co jimi odtéká do jezera, jim ale chybí peníze. Ředitel centra Libor Grubhoffer upozorňuje na...

Studie odhalila nová zdravotní rizika pro tetované. Týkají se imunity a očkování

„Inkoust za několik hodin po tetování putuje lymfatickými cévami a ve velkém...

Běžně používané tetovací barvy mají vliv na imunitu, vyvolávají zánět a mohou snižovat účinnost některých vakcín. Vědci z z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích představili...

Rohy, kožichy i kontaktní čočky. Navštívili jsme největší sraz krampusáků v Česku

Přípravy na čertovské řádění. Srazu se jako vystupující zúčastnila s rodinou i...

Vítejte v pekle. A kdo si nepohlídá děti, tomu je čerti klidně odnesou. S tímto varováním vyrazilo v sobotu v podvečer mezi diváky na českobudějovickém výstavišti zhruba čtyřicet účinkujících skupin....

V Českých Budějovicích hořel byt v panelovém domě. Jeden člověk zemřel

Hasiči likvidovali požár na sídlišti Vltava v ČB

V Českých Budějovicích na sídlišti Vltava propukl v neděli večer požár v bytě v sedmém patře panelového domu. Hasiči z domu evakuovali 30 lidí a oheň se jim podařilo dostat rychle pod kontrolu....

Mladý řidič havaroval na Písecku čelně do stromu, vrtulník přiletět nemohl

Dvaadvacetiletý řidič havaroval nedaleko Milevska s mercedesem do stromu....

Dvaadvacetiletý řidič havaroval v sobotu ráno nedaleko Milevska na Písecku s mercedesem do stromu. Nehodu oznámil jiný šofér, který si havarovaného vozu všiml. Přivolaní hasiči mladíka z auta museli...

Jihočeské obce neuspěly. Soud smetl žalobu proti průzkumu pro jaderné úložiště

Lokalita Janoch se nachází přibližně v levém dolním rohu fotografie, tedy...

Městský soud v Praze zamítl žalobu jihočeských obcí proti rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které povolilo v lokalitě Janoch geologický průzkum. Je jednou ze čtyř, které v Česku připadají...

18. prosince 2025  15:58

Strakonický basketbal přišel o legendu. V 92 letech zemřel úspěšný kouč Vondřička

Bývalý trenér české basketbalové reprezentace Miroslav Vondřička slaví 90....

V 92 letech zemřel basketbalový trenér Miroslav Vondřička, který získal s ženskou reprezentací stříbro na mistrovství Evropy 1989. O rok později obsadil národní tým pod jeho vedením čtvrté místo na...

18. prosince 2025  12:52

Tragédie v písecké firmě. Po pádu do nádrže jeden muž zemřel, druhý je zraněný

Policie (ilustrační foto)

Tragicky skončil pád dvou mužů do odkalovací nádrže ve středu odpoledne v jedné z píseckých firem. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Jeden muž nehodu nepřežil,...

18. prosince 2025  11:49

Z Hamburku až do Týna nad Vltavou, řeky pomohou rozšíření temelínské elektrárny

Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)

Pro dodávku obřího nákladu při stavbě malého modulárního reaktoru u Jaderné elektrárny Temelín bude nutné upravit plavební trasy a silnice za čtyři miliardy korun. Vše má být připravené tak, aby...

18. prosince 2025  9:20

Obchvat odvede auta z centra Kaplice. I přes povodně ho dokončili dřív

V Kaplici dokončili stavbu druhé etapy obchvatu. Nová komunikace za 293 milionů...

Kolony aut denně projíždějí centrem Kaplice na Českokrumlovsku. Velká část řidičů ani do města nepotřebuje, nemají však na vybranou, jiná cesta není. To se ovšem změnilo dnes odpoledne, kdy se...

17. prosince 2025  16:23

Jolanda i Petr Muk. Nové trolejbusy v Českých Budějovicích dostaly jména

Českobudějovický dopravní podnik si pořídil 21 nových trolejbusů. (17. prosince...

Do ulic Českých Budějovic vyrazí v nejbližších dnech 21 nových trolejbusů. Dopravní podnik tím završil nejdražší objednávku ve své historii, když dohromady nakoupil 35 vozidel Škoda 33Tr. Cestující,...

17. prosince 2025  14:41

Maskovaní zloději nakradli vltavíny a šperky za více než milion, brzy je chytili

Dva zloději vykradli prodejnu šperků a drahých kamenů v Českém Krumlově....

Českokrumlovských kriminalistům se v krátké době podařilo objasnit krádež velkého množství vltavínů a šperků z nich vyrobených. Dopustila se jí dvojice mužů, po nichž v jednom z krumlovských obchodů...

17. prosince 2025  9:18

Vědci našli padesát výpustí do Lipna. Chybí ale peníze na rozbor, co z nich teče

Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat,...

Vědci z Biologického centra našli na březích Lipna padesátku odhalených výpustí. Na výzkum toho, co jimi odtéká do jezera, jim ale chybí peníze. Ředitel centra Libor Grubhoffer upozorňuje na...

16. prosince 2025  16:03

Kontumace v první lize. Tábor nasadil až příliš hokejistů na střídavý start

Táborský gólman Roman Málek mladší zasahuje.

Hokejisté Tábora přišli o dva body za výhru nad Pardubicemi B 2:1 po samostatných nájezdech v 29. kole první ligy. V dresu nováčka nastoupil nepovolený počet hráčů na takzvané střídavé starty a Český...

16. prosince 2025  15:12

Peterková řečmi o mobilizaci nešířila poplašnou zprávu, potvrdil odvolací soud

Bývalá novinářka a dezinformační aktivistka Jana Peterková (7. listopadu 2023)

Bývalá reportérka Jana Peterková je zproštěna obžaloby z šíření poplašné zprávy. Verdikt v úterý potvrdil krajský soud v Táboře. Ke stejnému závěru dospěl v červnu písecký okresní soud, proti čemuž...

16. prosince 2025  14:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Města ruší novoroční ohňostroje kvůli novému zákonu. Jen Protivín se ho nevzdá

Novoroční ohňostroje mají pravidelně v Protivíně na Písecku.

Většina měst v Jihočeském kraji ohňostroj neplánuje i kvůli novému zákonu. Uspořádají ho jen v Protivíně, kde starosta slibuje, že bude udělaný tak, aby splňoval podmínky nové legislativy. Třeboň a...

16. prosince 2025  12:16

Situace Jihočeského divadla je vážná, balet i opera jsou v nouzi

Jihočeské divadlo stojí na břehu Malše v centru Českých Budějovic.

Soubory Jihočeského divadla v Metropolu končí a budou se mačkat v historické budově u Malše. Náhradní řešení jsou pouze dočasná. Jak postupovat ohledně kulturních budov v Českých Budějovicích, nově...

16. prosince 2025  9:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.