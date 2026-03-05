Spalovnu u Temelína nechceme. Místní bojují peticí, už má přes dva tisíce podpisů

Spalovnu průmyslových odpadů odmítají obyvatelé obcí kolem lokality, kde ji firma plánuje. Stát má blízko Jaderné elektrárny Temelín. Odpor byl tak mocný, že za několik dnů podepsalo petici proti záměru více než dva tisíce lidí. Stavbu oznámila nedávno nadnárodní společnost s rakouským kapitálem.

Lokalita Janoch se nachází jen několik kilometrů od elektrárny. Na snímku je JE Temelín z loňského května. | foto: Lundák PetrMAFRA

Petice dorazila na krajský úřad, který k projektu dělá zjišťovací řízení. „Podepisovala se na dvanácti místech. Například v Týně nad Vltavou a okolních obcích. Podle nás zveřejněná dokumentace investora podceňuje specifika naší lokality a její kumulativní zatížení dalšími rizikovými stavbami. Naším cílem je objektivní posouzení v režimu takzvané velké EIA,“ uvedl za petiční výbor Pavel Píha z Litoradlic.

Proti se vyjádřili také zastupitelé Temelína a poslali nesouhlas odboru životního prostředí krajského úřadu. Obce zatížené jadernou elektrárnou mají obavy z nárůstu dopravy a dalších negativních vlivů. Nevylučují ani obranu pomocí referenda.

U Temelína zlikvidují i zbytky z piteven. Firma plánuje spalovnu nebezpečného odpadu

Spalovna má ročně zlikvidovat 20 tisíc tun odpadů, mimo jiné i nebezpečných. Ze vzniklé energie vyrobí elektřinu. Po spálení zůstane zhruba třetina množství v podobě popílků a strusky.

Většina oponentů poukazuje na souběh dalších připravovaných staveb v dané lokalitě, jako je plánované úložiště radioaktivních odpadů nebo rozšíření jaderné elektrárny a stavba modulárního reaktoru.

Kristýna Jakubcová, mluvčí společnosti FCC, pod niž investor patří, přitom nedávno připustila, že projekt je sice regionálním záměrem, ale nevylučuje se větší dosah.

Projekt spalovny u Krumlova kraj znovu odmítl, má další podmínky

Naopak lepší cestu ke stavebnímu povolení bude mít zřejmě záměr společnosti ČEZ postavit severně od jaderné elektrárny velký solární park. Bude stát na území vyčleněném jako ochranné pásmo elektrárny, kde nelze stavět ani zemědělsky hospodařit.

Investor už získal vloni v prosinci kladné takzvané enviromentální stanovisko a teď na to upozornil ekologické spolky. Fotovoltaická elektrárna o výkonu 4 314 kWp má sloužit třicet let. Ročně vyrobí takové množství elektřiny, jaké spotřebuje tisícovka domácností.









