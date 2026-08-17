Do řeky u Rožmberka nad Vltavou se původně Jan Vavruška chodil jen koupat. Poblíž své rekreační chaty. Pak ale jednou u jezu našel kameru, která se spouštěla na pohyb. Byla v nerozbitném a vodotěsném krytu, takže pobyt pod vodou přežila bez úhony. Když ji doma zapnul, zjistil, že rok putovala, třeba i pod ledem, a proud ji donesl několik kilometrů daleko. Viděl i ryby, které nasnímala. To se stalo před sedmi lety. „Takže teď už ji nemám komu vrátit,“ říká.
Častým nálezem jsou brýle. Těch nasbírali tolik, že Patrik Buch z nich má doma výstavu.