V létě si leckdo ani nevšimne, že kolem něj prošel. Bez dřevěné cedule vedle polní cesty by zůstal malinkatý hrádek Švecburg nedaleko Kváskovic na Strakonicku turistům dokonale skrytý.

To by ale byla velká škoda, protože by minuli pozoruhodnou raritu. Je totiž druhým nejmenším a momentálně také nejmladším hradem v celém Česku.