Nasoukal se do černého neoprénu, na záda nabral těžké lahve s kyslíkem, nasadil rukavice, brýle a ploutve. Před čtyřmi desítkami zimou zkřehlých diváků se budějovický spisovatel Jan Štifter v sobotu po 15. hodině ponořil do svého nového románu. A tentokrát doslova.
„Honzo, podepíšete se mi ještě,“ natáhl už před nachystaného dvaačtyřicetiletého Štiftera jeden z přihlížejících jeho nový román. Autogram spisovatel zvládl i v potápěčských rukavicích. „Teď už jdu, zhruba za hodinku ahoj,“ zamával a zamířil do vod lipenské nádrže.
Před pár měsíci vydal jihočeský spisovatel úspěšný román Vltavice. Děj se také odehrává ve vesnici, která musela ustoupit napuštění lipenské přehrady. V Dolní Vltavici zmizela škola, hřbitov, domy, hospody, most přes Vltavu, a dokonce i kostel.
A k němu Jan Štifter, který se naučil potápět právě kvůli románu, se dvěma profi potápěči z tamní vodní záchranné služby zamířil. K tomu jim pomohla i výrazně snížená hladina přehrady, která ztrácí vodu kvůli trvajícímu suchu.
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„Je tam tma a zima,“ usmívali se potápěči, když se přibližně po čtyřiceti minutách zase vynořili. Ale výlet do románu se Štifterovi i přes silné zakalení vydařil. „Šli jsme trasou k bývalému kostelu, takže ty kameny, které jsme viděli, to je jen část kostela. Viděli jsme nejspíš i tu starší hřbitovní zeď, která se táhla okolo celého kostela,“ líčil spisovatel své čerstvé zážitky.
I když sice Štifter používá slovo chůze, potápěči pod vodou museli plavat či se lehce nadnášet. Potápěli se zhruba ve čtyřmetrové hloubce. Hladina přehrady je nyní čtyři metry pod svou běžnou výškou.
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„Když se čehokoliv dotknete, zvíříte bahno a zhoršujete si viditelnost. Dopluli jsme tedy ke kostelu, dotýkali se jeho zdí a cestou jsme vrazili do stromu, který tam leží. A našli jsme i původní starou cestu, která vedla přes most do Kyselova. Opravdu mě to i po těch letech hrozně překvapilo, že zůstala na dně přehrady pořád zpevněná skoro jako silnice,“ přidal spisovatel.
„Jsem nadšený. Chtěl jsem se podívat do míst, kudy chodili mí románoví hrdinové, což se opravdu povedlo,“ dodal Jan Štifter.