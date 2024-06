Se zlatou medailí obránce Rutta děkoval v rodném Písku fanouškům i trenérům

Na triko si navlékl zářivě bílý dres se státním znakem na prsou a číslovkou 44, pak na krk pověsil zlatou medaili a vyběhl na pódium. V tu chvíli desítky lidí začaly tleskat a vyvolávat jeho jméno. Honza Rutta! Honza Rutta!

Městské slavnosti Dotkni se Písku v pátek ozdobil čerstvý hokejový mistr světa a odchovanec tamního klubu Jan Rutta.

„Strašně moc jsme si to všichni v Praze užívali. Hlavně i díky vám, fanouškům. Takže vám tu musím ještě jednou poděkovat,“ chválil 33letý obránce týmu San Jose Sharks v kanadsko-americké NHL.

Rutta, jenž před pár dny s týmem oslavil svou první zlatou medaili ze světového šampionátu, už před třemi roky do rodného Písku přivezl ukázat jinou cennou hokejovou trofej – Stanley Cup. Ten vybojoval v dresu Tampy Bay. Obou velkých sportovních úspěchů si váží stejně.

„Tady v Písku byl pro mě vždycky velký vzor Standa Neckář, který má také Stanley Cup. Za to, kam až jsem to dotáhl, vděčím své píli a také všem trenérům, kteří mě v Písku vedli,“ přidal mistr světa, který dal na šampionátu v Praze jeden gól.

Pak se Rutty mohli ptát i diváci. „Proč jsi dal ten loket?“ zajímalo jednoho ze školáků. „K hokeji tvrdost občas patří, ale já to trošku přehnal. Taky jsem si to odskákal. To je stejný, jako když vy doma zlobíte a pak dostanete zaracha. Já ho dostal na jeden zápas,“ smál se obránce, který kvůli faulu nemohl nastoupit do finálového zápasu. Potom už přešel z pódia za stolek, kde se trpělivě podepisoval a fotil s fanoušky.

Na oslavy titulu mistrů světa se mohou těšit i v Táboře, kam pohár v úterý přiveze lékař národního týmu Antonín Chochola. Veřejnost si trofej prohlédne v 17:15 hodin na Žižkově náměstí, kde se hromadně fandilo ve čtvrtfinále, semifinále a ve finále u velkoplošné obrazovky.