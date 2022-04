Jan Horký vařil i pro Baracka Obamu, teď šéfuje restauraci v Táboře

Na prestižní soutěž Jan Horký trénuje i tím, že vaří na akcích, které jsou součástí 14. ročníku Táborského festivalu vína, kultury a jídla. Jeho umění mohou zažít návštěvníci 13. dubna při Tradičních autentických pokrmech francouzské kuchyně. Vyvrcholení je 22. dubna při Prezidentském menu Jana Horkého. Přední kuchař je zároveň i hokejistou a rybářem.

Jak se stalo, že jste se objevil v Hotelu Nautilus, kde jste vystřídal svého kolegu z reprezentačního týmu Martina Svatka?

Byla to jedna z několika nabídek v jednu dobu. A já se rozhodl pro tuto variantu.

Prozraďte, jakým směrem se bude nyní kuchyně hotelu ubírat? Co byste rád hostům nabídl?

Určitě se chci zaměřit na české pokrmy a suroviny. Ale prezentovat je tak, aby se nad jídlem zamysleli a pochopili filozofii. Každé mé jídlo má příběh.

Táborský festival vína nabídne návštěvníkům akci Prezidentské menu Jana Horkého. Pro které prezidenty jste vařil a jací jsou strávníci? Pro které další osobnosti jste vařil?

Procestoval jsem svět a působil v hotelech Hyatt Hong Kong, Lallit Dillí, Pan Pacifik Singapore. Vařil jsem třeba i v budově OSN. Zatím jsem vařil pro známe osobnosti, které zavítaly do restaurace, kde jsem pracoval. A někteří lidé si mě vybrali. Byli mezi nimi prezident Barack Obama, Václav Klaus, Miloš Zeman a spousty sportovních hvězd, zpěváci a zpěvačky, ale i princ Philip a španělská princezna. Co se pokrmů týče, tady je toho opravdu spousta. Pro některé vaříte dle protokolu a jiní to zase nechají na vás. Je to opravdu hodně různé.

Jak vnímáte gastronomii a její vývoj? Co říkáte na poměrně silnou konkurenci kolegů z národního týmu i mimo něj v Táboře?

Momentálně je to taková divná doba. Otevírají se nové podniky a přitom není kvalifikovaný personál. Netuším, kam to bude směřovat. Myslím, že bude větší luxus zajít si do dobré restaurace, kde bude kvalifikovaný personál. Nejde si říct: „Teď si něco otevřu a jsem nejlepší.“ Když udržíte vysokou kvalitu delší dobu, pak jste teprve nejlepší.

Bavíme se o vysoké gastronomii. Ale co když zabředneme do jídelen a bufetů, zajdete tam občas „zhřešit“; nebo čím hřešíte a co rád jíte vy?

Jsou situace, kdy se člověk potřebuje pouze zasytit. A tehdy zajdu do jídelny. Jinak rád „hřeším“ třeba gothajem s cibulí, pečeným kolenem, ptáčkem s rýží.

Vaříte i doma, nebo to necháte na jiných? Co třeba rád a naopak bytostně nerad vaříte a proč?

Kdykoli to jde, tak doma vařím nebo něco chystám pro rodinu. Je to okamžik, kdy se všichni sejdeme. Zapomeneme na starosti a bavíme se o jídle a máme myšlenky pouze na jídlo. A vlastně v tu chvíli, když je to dobré, tak je jedno, co konkrétně je pokrmem. Nemám ale rád rýžový nákyp.

Co když zavřete oči a přenesete se do dětství, jaký první pokrm se vám vybaví a proč?

Někdy to zní už jako klišé a říká to asi každý, ale já si vzpomenu na letní prázdniny u babičky, na pečené vepřové maso a borůvkový koláč.

Při Táborském festivalu vína máte mnoho degustací. Na kterou akci festivalu se těšíte? Máte vůbec šanci zajít jen tak na víno či večeři?

Můj čas je naplánovaný doslova na minuty. Do toho chystáme nové menu v restauraci a přiznám se, že čas někam zajít mít bohužel nebudu.

Předpokládám, že jako budějovický rodák a hokejista fandíte Motoru. Nebo se vaše orientace se změnou místa působení změnila? Máte čas si ještě zahrát?

Ne, jsem srdcem Budějčák, fandím Motoru. A hraji hokej momentálně za Planou, takový sranda hokej.

Jakou pěknou rybu jste coby rybář chytil naposledy? A co je vaším snem si chytit či kde si zachytat?

Druhým domovem je Slovinsko, kam jezdím několikrát za rok chytat ryby na Soču. Tam je to zatím to mé vysněné. Chytal jsem i na moři plachetníky. Ale nic se nevyrovná tomu chytit pstruha na naší Teplé Vltavě nebo na Soče.

Co většího vás tento rok čeká v gastronomii?

Tento rok konečně po všech odkladech jedu do Abú Zabí na finále Global Chefs Challenge, kde jsem mezi dvaceti vybranými kuchaři z celého světa. Toto je asi zatím můj největší úspěch. Poté na podzim jedeme s národním týmem do Lucemburska na světový pohár. Pak do Francie na International Catering Cup.